Salud

Por qué los perros pueden ser el modelo más eficiente para estudiar cómo envejecen los humanos

El Dog Aging Project identificó que los mismos biomarcadores que predicen mortalidad en personas se repiten en ambas especies, un hallazgo que abre nuevas vías para comprender y prevenir enfermedades asociadas a la vejez

Guardar
Google icon
Hombre y golden retriever de espaldas en un banco de madera, mirando un lago y montañas. La luz del atardecer ilumina el cielo y el paisaje.
Una investigación del Dog Aging Project analizó muestras de sangre de cientos de perros y comparó miles de biomarcadores con cinco estudios de mortalidad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica The Journals of Gerontology identificó que los mismos patrones biológicos que predicen la longevidad en seres humanos también se encuentran en los perros. La investigación, liderada por el proyecto internacional Dog Aging Project, se basó en el análisis de metabolitos presentes en la sangre de perros y en la comparación de estos datos con los resultados de estudios sobre mortalidad humana realizados a nivel global.

Los hallazgos muestran que los metabolitos —pequeñas moléculas generadas en procesos biológicos— asociados con el envejecimiento saludable o prematuro en perros coinciden con los detectados en humanos. Según el sitio especializado Phys.Org, estos resultados respaldan la hipótesis de que ambas especies comparten mecanismos celulares fundamentales vinculados a la longevidad.

PUBLICIDAD

La directora veterinaria del Dog Aging Project y profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Texas A&M, Kate Creevy, señaló a Phys.Org que “las moléculas que suponen un riesgo o una protección para los perros frente a una muerte temprana son muy similares a las observadas en humanos, lo que demuestra que compartimos características importantes de la biología del envejecimiento”.

Metodología y hallazgos principales

Para identificar estos patrones, el equipo científico extrajo muestras de sangre de cientos de perros involucrados en el Dog Aging Project. Analizaron miles de biomarcadores relacionados con el metabolismo, la inflamación y la respuesta celular, con el objetivo de encontrar señales que ayuden a predecir la salud y la longevidad en los animales.

PUBLICIDAD

Representación microscópica de virus esféricos rojos con púas uniendo hebras de ADN azul cristalinas, en un fondo borroso azul con luces bokeh.
El trabajo encontró que ciertas moléculas asociadas con vida más larga o más corta aparecen de forma parecida en ambas especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, los investigadores compararon estos datos con los resultados de cinco estudios previos sobre mortalidad humana, todos basados en el análisis de metabolitos. En cada caso, los patrones asociados a una vida más corta o más prolongada fueron similares en ambas especies, según detalla el artículo científico.

Este hallazgo permite avanzar en la comprensión de cómo los factores biológicos y ambientales influyen en el proceso de envejecimiento. El estudio subraya la utilidad de los perros domésticos como modelo para investigaciones orientadas a la salud y la prevención de enfermedades relacionadas con la edad.

La investigación también resalta el valor de los perros en estos análisis, ya que comparten entorno, dieta y estilo de vida con sus propietarios. “Una de las cosas que más nos gusta de estudiar a los perros en el contexto del envejecimiento es que sus estilos de vida reflejan los hábitos de sus dueños”, destacó Creevy.

Implicancias para la ciencia y la salud pública

La investigación, liderada por el especialista en genética Benjamin R. Harrison y su equipo, destaca que el seguimiento de los biomarcadores identificados puede ayudar a predecir y mejorar la calidad de vida tanto de los perros como de las personas. Gracias a su expectativa de vida promedio de 12 a 13 años, los perros ofrecen a los científicos la posibilidad de observar en menos tiempo el impacto de los hábitos de vida y los factores genéticos sobre la longevidad.

Un hombre y un perro golden retriever, sentados de espaldas en una colina de hierba verde, observan un paisaje montañoso al atardecer.
Los científicos identificaron firmas metabólicas en perros domésticos que coinciden con las halladas en investigaciones previas en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo publicado en Phys.Org, el paralelismo en los biomarcadores entre ambas especies facilita la transferencia de conocimientos y la aplicación de estrategias preventivas, tanto en medicina veterinaria como en la medicina humana. Creevy aconseja a los propietarios de mascotas mantener una dieta equilibrada, controlar el peso corporal y cuidar la movilidad y la salud cognitiva de los animales, del mismo modo que se recomienda para las personas.

El estudio también resalta la relevancia de emplear modelos animales que comparten el entorno y las rutinas con los humanos, ya que esto permite analizar de manera más precisa la influencia del estilo de vida en la salud a largo plazo. Este enfoque posibilita identificar factores de protección o riesgo, lo que podría orientar futuras acciones en materia de prevención y promoción de la salud.

Un modelo prometedor para investigaciones futuras

El Dog Aging Project se posiciona como un referente en el estudio del envejecimiento, impulsado por su enfoque multidisciplinario y la colaboración de expertos en biología, veterinaria y medicina humana. Según los expertos, la coherencia de los resultados obtenidos en perros y humanos representa uno de los avances científicos más significativos de los últimos años.

La publicación, titulada “Dogs and humans share biomarkers of mortality”, destaca que utilizar perros domésticos como modelo científico brinda una oportunidad única para comprender mejor el envejecimiento y diseñar intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad y la duración de la vida tanto en animales como en personas.

Temas Relacionados

PerrosLongevidadEnvejecimientoBienestar AnimalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué tu plan de entrenamiento puede estar fallando y cómo corregirlo, según expertos

Entrenadores y científicos del ejercicio identificaron señales concretas de progreso y métodos simples para determinar el nivel real de condición física en corredores de cualquier nivel. Qué tener en cuenta

Por qué tu plan de entrenamiento puede estar fallando y cómo corregirlo, según expertos

Menos autoexigencia y más bienestar: claves prácticas para ser más amable con uno mismo, según especialistas

En busca de cumplir con rutinas saludables, el cuidado personal puede convertirse en una carga más que se suma a las obligaciones cotidianas y genera estrés. Expertos consultados por Infobae dieron estrategias para recuperar el autocuidado como fuente de bienestar

Menos autoexigencia y más bienestar: claves prácticas para ser más amable con uno mismo, según especialistas

Maratones y corazón, una relación que la ciencia aún no descifra

Un estudio reveló que el esfuerzo extremo de correr provoca alteraciones inmediatas en la salud cardiovascular que intrigan a los expertos. Todavía no logran determinar si estos cambios son favorables o perjudiciales

Maratones y corazón, una relación que la ciencia aún no descifra

El método que los expertos usan para medir el esfuerzo real en el gimnasio y que casi nadie conoce

El especialista Ángel López recomienda máquinas guiadas y ejercicios analíticos para alcanzar el límite individual sin riesgo de lesión, una estrategia clave tanto para principiantes como para avanzados

El método que los expertos usan para medir el esfuerzo real en el gimnasio y que casi nadie conoce

La franja exacta de sueño que se asocia con un envejecimiento biológico más lento

Un análisis con datos del Biobanco del Reino Unido vincula dormir dentro de un rango nocturno específico con una menor edad molecular en órganos y sistemas, frente a patrones cortos o prolongados

La franja exacta de sueño que se asocia con un envejecimiento biológico más lento

DEPORTES

Las últimas novedades del Mundial, en vivo: Luciana Rubinska valoró a la “sorpresa” del Mundial, eligió el mejor partido hasta ahora y habló del debut de Argentina

Las últimas novedades del Mundial, en vivo: Luciana Rubinska valoró a la “sorpresa” del Mundial, eligió el mejor partido hasta ahora y habló del debut de Argentina

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El curioso reclamo de Uruguay a la FIFA por una “leyenda” antes del debut en el Mundial frente a Arabia Saudita

Piden apartar a un árbitro del VAR en el Mundial por hacer un gesto de supremacía blanca antes de un partido

“Ya hablé diez veces, no es mi trabajo”: la llamativa reacción de una joven figura de Costa de Marfil tras la victoria ante Ecuador en el Mundial

TELESHOW

Se viralizó una entrevista de Gaspi con su madre antes de su trágica muerte: “Él prende una cámara y brilla”

Se viralizó una entrevista de Gaspi con su madre antes de su trágica muerte: “Él prende una cámara y brilla”

La tierna postal de Lourdes Sánchez con su hijo Valentín en pleno clima del Mundial 2026: “¡Lo completaste!"

Martín Bossi habló sobre el deseo de ser padre: “Hay que traer un hijo al mundo con este nivel de violencia”

Se conoció la última foto de Gaspi con una fan antes del fatal accidente que terminó con su vida en Brasil

El inesperado regalo de Gran Hermano para Andrea del Boca después de su segunda caída en la casa

INFOBAE AMÉRICA

Los bloqueos pierden fuerza en Bolivia mientras la COB aplaza una decisión sobre las protestas

Los bloqueos pierden fuerza en Bolivia mientras la COB aplaza una decisión sobre las protestas

Noboa será recibido en el Pentágono durante su reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU

Inclinan la estatua del alcalde favorito de Hitler en Viena

Hay momentos de definición