Inhaladores de polvo seco: una doble victoria para la EPOC y el medio ambiente

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2026 (HealthDay News) -- Los inhaladores de polvo seco podrían aportar un doble beneficio a las personas que luchan contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según un nuevo estudio.

Estos inhaladores no solo mejoran ligeramente la salud pulmonar entre los pacientes con EPOC, sino que también son menos perjudiciales para el medio ambiente, informaron los investigadores el 23 de febrero en JAMA Internal Medicine.

El inhalador de polvo seco más comúnmente prescrito para la EPOC superó al inhalador de dosis dosificada más común, según los investigadores.

Los inhaladores de dosis dosificada dependen de propelentes para administrar los fármacos a los pulmones -- potentes gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, señalaron los investigadores.

"Los inhaladores que estudiamos son el tratamiento de primera línea para muchos pacientes con EPOC, por lo que es reconfortante ver evidencia de que los inhaladores de menor emisión también pueden estar asociados con resultados clínicos ligeramente mejores", dijo el investigador senior Dr. William Feldman, neumólogo e investigador de servicios de salud en UCLA Health.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto la oportunidad de reducir las emisiones relacionadas con la atención sanitaria y, potencialmente, mejorar la atención al paciente", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a casi 9.500 pacientes con EPOC que usaban un inhalador de polvo seco con el mismo número que usaban un inhalador de dosis dosificada.

Los pacientes que usan un inhalador de polvo seco deben inhalar su medicamento, en lugar de que sea empujado hacia los pulmones mediante un spray en aerosol.

Los resultados mostraron que un inhalador de polvo seco cargado con umeclidinio y vilanterol producía un 14% menos de riesgo de brotes moderados o graves de EPOC, en comparación con un inhalador de dosis dosificada cargado con glicopirrolato y formoterol.

Un inhalador de niebla blanda cargado con tiotropio y olodaterol también tuvo un rendimiento ligeramente mejor, reduciendo el riesgo de brotes en un 6% en comparación con un inhalador de dosis medida entre casi 9.600 pares emparejados. Los inhaladores de niebla blanda tampoco dependen de propelentes.

"Esta combinación es un argumento sólido para usar el inhalador de polvo seco cuando sea posible", dijo Feldman. "Aunque algunos pacientes pueden necesitar inhaladores de dosis dosificada, los inhaladores de polvo seco y los inhaladores de niebla blanda son una opción segura y eficaz para la mayoría de los pacientes con EPOC."

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 23 de febrero de 2026