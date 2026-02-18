Salud

Por qué la nueva guía alimentaria de Estados Unidos genera debate entre médicos y científicos del mundo

Diversos expertos internacionales han expresado reservas sobre las pautas dietarias 2025-2030. Ahora, dos grupos de experto publicaron sendos análisis en The Lancet que fueron destacados por el prestigioso cardiólogo Eric Topol

Guardar
La publicación de la nueva
La publicación de la nueva guía alimentaria estadounidense generó un intenso debate internacional en el ámbito de la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de la Guía Alimentaria para los Estadounidenses 2025-2030 en enero último ha desencadenado un intenso debate internacional sobre sus bases científicas y su posible impacto en la salud pública.

Las nuevas guías alimentarias introdujeron cambios que despertaron controversia científica a nivel global. Dos artículos publicados este lunes en la revista médica The Lancet reflejan posturas críticas con las nuevas recomendaciones: uno fue firmado por Alla Hill, Peter Lurie y Lawrence O. Gostin, del Centro para la Ciencia en el Interés Público (organización de defensa del consumidor estadounidense) y de la Universidad de Georgetown, y otro fue elaborado por Guido Gembillo, Luca Soraci y Domenico Santoro, de la Universidad de Messina y el Centro Nacional de Investigación sobre el Envejecimiento (principal instituto italiano de envejecimiento).

El cardiólogo Eric Topol subrayó la controversia que se está produciendo sobre la solidez de la evidencia científica detrás de las nuevas recomendaciones alimentarias y advirtió en la red social X sobre los riesgos potenciales para la salud.

Diversos expertos han cuestionado la
Diversos expertos han cuestionado la transparencia y la solidez científica de las recientes recomendaciones dietéticas de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Hill, Lurie y Gostin, respaldado por el Centro para la Ciencia en el Interés Público y el Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, cuestiona directamente el proceso de elaboración de esta edición de las guías. Los autores afirman que se reemplazó un mecanismo tradicionalmente sólido y transparente de consulta científica por un procedimiento conflictivo, en el que participaron científicos con conflictos de interés relacionados con la industria de la carne, los lácteos y los suplementos dietéticos.

De acuerdo con estos autores estadounidenses, las nuevas guías desestiman hallazgos del Comité Asesor de Guías Alimentarias de 2025, al priorizar recomendaciones elaboradas por un número limitado de expertos seleccionados sin transparencia suficiente y sin revisión pública. El equipo estadounidense advirtió que esto derivó en directrices que revierten recomendaciones consensuadas durante años y debilitan programas federales de nutrición.

El artículo recalca la ausencia en las nuevas guías de límites claros al consumo de carne roja y productos procesados, la falta de énfasis en la elección de lácteos bajos en grasa y la omisión de orientaciones cuantitativas sobre consumo de alcohol. Los autores sostienen que esta falta de rigor científico puede socavar la confianza social en la orientación nutricional. Además, critican que la guía ignora barreras sociales y económicas que dificultan una alimentación saludable y remarcan la eliminación del principal programa federal de educación nutricional, lo que, advierten, restringirá la adopción de pautas saludables.

El Dr. Daniel López Rosetti explica de manera sencilla y gráfica cómo debe estar compuesto un plato de comida para ser saludable y nutritivo

En contraste, el artículo firmado por Gembillo, Soraci y Santoro —de la Universidad de Messina y el Centro Nacional de Investigación sobre el Envejecimiento, de Italia— centra su crítica en la pirámide alimentaria revisada y la priorización de proteínas animales, productos lácteos enteros y grasa saturada. Según estos autores, esa orientación no cuenta con respaldo sólido de la evidencia epidemiológica y clínica contemporánea.

Gembillo, Soraci y Santoro subrayan que estudios internacionales muestran que el elevado consumo de carnes rojas y procesadas se asocia con mayor riesgo cardiovascular, incidencia de diabetes tipo 2 y mortalidad prematura. Destacan que sustituir proteínas animales por vegetales reduce los riesgos cardiometabólicos, y que la fuente de proteína consumida resulta más determinante que la cantidad total.

Estos investigadores también ponen en duda el aumento recomendado de ingesta de grasa saturada en la nueva guía. Señalan que ensayos clínicos no han evidenciado beneficios cardiovasculares de las dietas ricas en grasa animal, mientras que reemplazar grasas saturadas por poliinsaturadas favorece la salud coronaria. Además, advierten que la orientación de la guía estadounidense se aleja de modelos dietéticos certificados como la dieta de salud planetaria, que promueve menor consumo de carne roja, más legumbres y una preferencia por grasas insaturadas.

La reciente presentación de la
La reciente presentación de la guía alimentaria de Estados Unidos para 2025-2030 marcó el inicio de un debate global sobre sus fundamentos científicos y sus posibles repercusiones en la salud pública (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Dr. Eric Topol amplificó el debate al publicar en redes sociales los documentos que dan cuenta de que existe una falta de consenso científico y que el apartarse de recomendaciones internacionales respaldadas por pruebas representa un peligro para la salud pública. Enfatizó la importancia del apoyo empírico en las políticas alimentarias para proteger el bienestar de la población.

En el plano social, el consumo de proteínas de alta calidad en Estados Unidos ha crecido por el impulso de la industria alimentaria y la imitación de tendencias en redes sociales. La agencia internacional de noticias EFE resaltó en una nota reciente que las cadenas comerciales han lanzado productos enriquecidos y, según diversos estudios, los estadounidenses gastan alrededor de USD 50 semanales en proteínas, y predominan las opciones animales entre los más jóvenes.

Expertos como Andrea Deierlein, directora de Nutrición de Salud Pública en la Universidad de Nueva York, advirtió que este entusiasmo podría llevar a descuidar nutrientes esenciales como la fibra. Por su parte, la Asociación Americana del Corazón recomienda priorizar proteínas vegetales y limitar la grasa saturada, lo que muestra una clara discrepancia con las nuevas guías oficiales. Igualmente, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (organización estadounidense) afirmó que las dietas altas en proteína y grasa animal aumentan el riesgo de enfermedades crónicas.

La guía alimentaria de Estados
La guía alimentaria de Estados Unidos 2025-2030 aconseja limitar de forma estricta los alimentos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica especialista en Medicina Interna y Nutrición Marianela Aguirre Ackermann destacó a Infobae que “una alimentación saludable debe incluir una cantidad adecuada de proteínas de buena calidad, fibra dietaria, grasas esenciales —principalmente insaturadas como frutos secos, aceite de oliva, palta, semillas, pescados— y un aporte suficiente de vitaminas y minerales”. Por su parte, la endocrinóloga Ana Cappelletti remarcó que “la recomendación del consumo de proteínas debe considerarse la edad, la función renal y el riesgo cardiovascular individual de cada persona”.

Por otra parte, la nueva Guía Alimentaria de Estados Unidos 2025-2030 recomienda reducir drásticamente el consumo de alimentos altamente procesados y azúcares añadidos. Define los ultraprocesados como productos envasados, preparados o listos para comer, que suelen contener altos niveles de sal o azúcar, como galletas, papas fritas y dulces, y advierte sobre su relación con enfermedades como la diabetes y la obesidad.

Temas Relacionados

Guía Alimentaria EstadounidenseEstados UnidosUniversidad de GeorgetownAsociación Americana del CorazónControversia Científica NutricionalRecomendaciones Dietéticasúltimas noticias

Últimas Noticias

No solo perros: los pequeños animales domésticos también favorecen la salud mental infantil

Dos investigaciones europeas revelaron que la convivencia estable con hámsteres, conejos, tortugas o peces brinda beneficios emocionales a los niños

No solo perros: los pequeños

Día Internacional del Síndrome de Asperger: seis recomendaciones para acompañar y brindar apoyo

En exclusiva para Infobae, Ineco destacó la importancia de adaptar el entorno, promover la comunicación explícita y comprender las necesidades sensoriales y cognitivas de quienes se encuentran dentro del espectro autista

Día Internacional del Síndrome de

Un estudio científico reveló que la escasez fomenta la cooperación entre personas desconocidas

Una investigación en el Reino Unido halló la influencia del ambiente en la decisión de brindar apoyo a quienes lo necesitan. Qué implican los resultados

Un estudio científico reveló que

Ser vegetariano no parece frenar el crecimiento de los niños, según un estudio

Healthday Spanish

Ser vegetariano no parece frenar

La mayoría se saltan la tarea de fisioterapia, lo que ralentiza su recuperación

Healthday Spanish

La mayoría se saltan la
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

Los memes que dejó la victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar: Gallardo, Juanfer Quintero y el pibe Freitas, los elegidos

River Plate sufrió, pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó de ronda en la Copa Argentina

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural de 800 capítulos: “Seguiremos hasta dentro de mil años”, desafía Matt Groening

La reedición de ‘Posesión’, de A. S. Byatt, es una invitación a apreciar el poder de la literatura

Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”

Amigos, helados y Dostoievski: consejos básicos para una vida más larga y saludable

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán