Por qué la nueva guía alimentaria de Estados Unidos genera debate entre médicos y científicos del mundo

La publicación de la Guía Alimentaria para los Estadounidenses 2025-2030 en enero último ha desencadenado un intenso debate internacional sobre sus bases científicas y su posible impacto en la salud pública.

Las nuevas guías alimentarias introdujeron cambios que despertaron controversia científica a nivel global. Dos artículos publicados este lunes en la revista médica The Lancet reflejan posturas críticas con las nuevas recomendaciones: uno fue firmado por Alla Hill, Peter Lurie y Lawrence O. Gostin, del Centro para la Ciencia en el Interés Público (organización de defensa del consumidor estadounidense) y de la Universidad de Georgetown, y otro fue elaborado por Guido Gembillo, Luca Soraci y Domenico Santoro, de la Universidad de Messina y el Centro Nacional de Investigación sobre el Envejecimiento (principal instituto italiano de envejecimiento).

El cardiólogo Eric Topol subrayó la controversia que se está produciendo sobre la solidez de la evidencia científica detrás de las nuevas recomendaciones alimentarias y advirtió en la red social X sobre los riesgos potenciales para la salud.

Diversos expertos han cuestionado la transparencia y la solidez científica de las recientes recomendaciones dietéticas de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Hill, Lurie y Gostin, respaldado por el Centro para la Ciencia en el Interés Público y el Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, cuestiona directamente el proceso de elaboración de esta edición de las guías. Los autores afirman que se reemplazó un mecanismo tradicionalmente sólido y transparente de consulta científica por un procedimiento conflictivo, en el que participaron científicos con conflictos de interés relacionados con la industria de la carne, los lácteos y los suplementos dietéticos.

De acuerdo con estos autores estadounidenses, las nuevas guías desestiman hallazgos del Comité Asesor de Guías Alimentarias de 2025, al priorizar recomendaciones elaboradas por un número limitado de expertos seleccionados sin transparencia suficiente y sin revisión pública. El equipo estadounidense advirtió que esto derivó en directrices que revierten recomendaciones consensuadas durante años y debilitan programas federales de nutrición.

El artículo recalca la ausencia en las nuevas guías de límites claros al consumo de carne roja y productos procesados, la falta de énfasis en la elección de lácteos bajos en grasa y la omisión de orientaciones cuantitativas sobre consumo de alcohol. Los autores sostienen que esta falta de rigor científico puede socavar la confianza social en la orientación nutricional. Además, critican que la guía ignora barreras sociales y económicas que dificultan una alimentación saludable y remarcan la eliminación del principal programa federal de educación nutricional, lo que, advierten, restringirá la adopción de pautas saludables.

En contraste, el artículo firmado por Gembillo, Soraci y Santoro —de la Universidad de Messina y el Centro Nacional de Investigación sobre el Envejecimiento, de Italia— centra su crítica en la pirámide alimentaria revisada y la priorización de proteínas animales, productos lácteos enteros y grasa saturada. Según estos autores, esa orientación no cuenta con respaldo sólido de la evidencia epidemiológica y clínica contemporánea.

Gembillo, Soraci y Santoro subrayan que estudios internacionales muestran que el elevado consumo de carnes rojas y procesadas se asocia con mayor riesgo cardiovascular, incidencia de diabetes tipo 2 y mortalidad prematura. Destacan que sustituir proteínas animales por vegetales reduce los riesgos cardiometabólicos, y que la fuente de proteína consumida resulta más determinante que la cantidad total.

Estos investigadores también ponen en duda el aumento recomendado de ingesta de grasa saturada en la nueva guía. Señalan que ensayos clínicos no han evidenciado beneficios cardiovasculares de las dietas ricas en grasa animal, mientras que reemplazar grasas saturadas por poliinsaturadas favorece la salud coronaria. Además, advierten que la orientación de la guía estadounidense se aleja de modelos dietéticos certificados como la dieta de salud planetaria, que promueve menor consumo de carne roja, más legumbres y una preferencia por grasas insaturadas.

La reciente presentación de la guía alimentaria de Estados Unidos para 2025-2030 marcó el inicio de un debate global sobre sus fundamentos científicos y sus posibles repercusiones en la salud pública (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Dr. Eric Topol amplificó el debate al publicar en redes sociales los documentos que dan cuenta de que existe una falta de consenso científico y que el apartarse de recomendaciones internacionales respaldadas por pruebas representa un peligro para la salud pública. Enfatizó la importancia del apoyo empírico en las políticas alimentarias para proteger el bienestar de la población.

En el plano social, el consumo de proteínas de alta calidad en Estados Unidos ha crecido por el impulso de la industria alimentaria y la imitación de tendencias en redes sociales. La agencia internacional de noticias EFE resaltó en una nota reciente que las cadenas comerciales han lanzado productos enriquecidos y, según diversos estudios, los estadounidenses gastan alrededor de USD 50 semanales en proteínas, y predominan las opciones animales entre los más jóvenes.

Expertos como Andrea Deierlein, directora de Nutrición de Salud Pública en la Universidad de Nueva York, advirtió que este entusiasmo podría llevar a descuidar nutrientes esenciales como la fibra. Por su parte, la Asociación Americana del Corazón recomienda priorizar proteínas vegetales y limitar la grasa saturada, lo que muestra una clara discrepancia con las nuevas guías oficiales. Igualmente, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (organización estadounidense) afirmó que las dietas altas en proteína y grasa animal aumentan el riesgo de enfermedades crónicas.

La guía alimentaria de Estados Unidos 2025-2030 aconseja limitar de forma estricta los alimentos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica especialista en Medicina Interna y Nutrición Marianela Aguirre Ackermann destacó a Infobae que “una alimentación saludable debe incluir una cantidad adecuada de proteínas de buena calidad, fibra dietaria, grasas esenciales —principalmente insaturadas como frutos secos, aceite de oliva, palta, semillas, pescados— y un aporte suficiente de vitaminas y minerales”. Por su parte, la endocrinóloga Ana Cappelletti remarcó que “la recomendación del consumo de proteínas debe considerarse la edad, la función renal y el riesgo cardiovascular individual de cada persona”.

Por otra parte, la nueva Guía Alimentaria de Estados Unidos 2025-2030 recomienda reducir drásticamente el consumo de alimentos altamente procesados y azúcares añadidos. Define los ultraprocesados como productos envasados, preparados o listos para comer, que suelen contener altos niveles de sal o azúcar, como galletas, papas fritas y dulces, y advierte sobre su relación con enfermedades como la diabetes y la obesidad.