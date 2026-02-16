El cerebro durante las vacaciones: por qué el descanso tiene un impacto biológico real

Lucía Crivelli, neuropsicóloga, explica por qué el descanso tiene un impacto biológico real y cómo las vacaciones actúan como un 'reset cognitivo' para nuestro cerebro.

En su columna semanal en Infobae en vivo, la doctora Lucía Crivelli, especialista en neuropsicología y jefa de área en Fleni, sostuvo que el desapego laboral es la verdadera clave para aprovechar el efecto reparador de las vacaciones.

La especialista abordó los efectos del descanso en el cerebro y la importancia del descanso como oportunidad para reorganizar rutinas y prioridades.

Durante su diálogo con el equipo de Infobae a las 9, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Crivelli explicó que el significado de las vacaciones varía según la actitud con la que cada persona enfrenta el receso.

“La mayoría espera con alivio que lleguen las vacaciones, pero hay quienes sienten angustia o presión. Lo central no es el destino, sino la actitud frente al descanso”, aseguró la doctora.

La perspectiva científica sobre el descanso y la memoria

El descanso durante las vacaciones produce un impacto biológico real en el cerebro, según la neuropsicóloga Lucía Crivelli

La neuropsicóloga detalló que en el campo de las ciencias cognitivas se distinguen dos tipos de bienestar asociados al tiempo libre: “Existe un eje hedónico, vinculado al placer inmediato, y otro eudaimónico, enfocado en encontrar sentido y reflexionar”. Según Crivelli, “el tiempo de vacaciones permite cambiar de rol, gestionar el propio tiempo y restablecer vínculos sociales”.

La doctora enfatizó que “el pico de descanso se produce entre el día siete y el día ocho de vacaciones”. Citando estudios internacionales, remarcó: “Ocho días corridos son necesarios para alcanzar el beneficio óptimo del descanso”. Sin embargo, advirtió que el impacto positivo puede variar según el tipo de experiencias y la capacidad de desconexión de cada individuo.

Crivelli recurrió al trabajo del psicólogo Daniel Kahneman para ilustrar la diferencia entre la experiencia vivida y la memoria que se construye a partir de ella: “Es distinto lo que yo vivo que lo que recuerdo. Lo importante es el final: el último día de las vacaciones debe ser memorable porque el futuro se programa en función de esos recuerdos”.

El efecto de las vacaciones y la importancia de la desconexión

Crear hábitos saludables durante las vacaciones prolonga los efectos reparadores más allá del receso laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista subrayó que el efecto positivo de las vacaciones no tiene una duración universal: “Hay mucha variabilidad en cuánto dura el bienestar después del receso. Depende de cómo fue la experiencia y si lograste el desapego laboral”.

Crivelli puntualizó: “El desapego laboral es la capacidad de que no te importe el trabajo mientras estás de vacaciones. No se trata solo de no contestar mails, sino de liberar la mente de preocupaciones laborales”.

Entre los indicadores objetivos del beneficio vacacional, la experta mencionó la mejora en la calidad del sueño, la disminución de la irritabilidad y la reducción de la ansiedad. “Quienes logran un verdadero desapego laboral experimentan mayor efecto reparador”, afirmó.

Crivelli valoró la posibilidad de aprovechar las vacaciones para incorporar hábitos saludables: “Cuando en las vacaciones construyo un hábito, como mejorar el sueño, hacer ejercicio o fortalecer vínculos, ese efecto reparador se prolonga después del receso”.

La doctora también se refirió a las diferencias según ocupación: “Algunas profesiones, como las sanitarias, muestran menor capacidad de desapego. No es una cuestión de género, sino de rol laboral”.

Por último, la neuropsicóloga citó estudios sobre el “vagabundeo mental” y la creatividad: “Las caminatas disparan una red específica del cerebro, el default mode network, que permite la creatividad y el planeamiento. Por eso, desconectarse y permitirse este tipo de actividades es fundamental”.

La entrevista completa a la doctora Lucía Crivelli

Las caminatas durante las vacaciones estimulan la red neuronal default mode network, clave para la creatividad y el planeamiento mental

