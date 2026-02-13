Salud

El hábito nocturno que recomiendan los expertos para prevenir caries y evitar la formación de sarro

Una rutina simple antes de dormir puede marcar la diferencia en la salud bucal a largo plazo

Guardar
La placa dental invisible puede
La placa dental invisible puede endurecerse en solo 24 horas y convertirse en sarro, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invisible a simple vista y silenciosa en su avance, la placa dental actúa como un enemigo cotidiano en la boca. Su presencia, aunque inadvertida en la rutina diaria, marca el inicio de un proceso que puede desembocar en caries, enfermedades de las encías e incluso la pérdida de piezas dentales.

Entender cómo se origina, cuáles son sus riesgos y cómo prevenirla es fundamental para mantener una sonrisa sana y funcional.

Cómo se forma la placa dental

La placa dental es una película blanda y pegajosa que se forma a diario sobre los dientes por la acción conjunta de restos de alimentos, bebidas y saliva. Si no se elimina de manera oportuna, puede endurecerse en solo 24 horas y convertirse en sarro dental, una calcificación que solo los profesionales pueden retirar en el consultorio, según la Cleveland Clinic.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de placa ocurre de forma continua y, aunque al inicio es imperceptible, representa un riesgo para la salud bucal si no se controla con higiene diaria. Una vez endurecida en forma de sarro, ningún método casero resulta eficaz para removerla, y se requiere intervención profesional.

“La placa es una biopelícula que se forma en los dientes debido a la vida diaria: comer, beber e incluso la saliva”, explica la higienista dental Tenika Patterson, de la Cleveland Clinic. Mantener rutinas diarias de higiene bucal es esencial para evitar la transformación de la placa en sarro y prevenir así enfermedades de las encías.

El hilo dental: una herramienta clave

El uso correcto de hilo dental figura entre las principales recomendaciones de la Cleveland Clinic. Patterson señala que debe emplearse cada noche antes del cepillado para alcanzar las zonas donde el cepillo no llega. “Usar hilo dental elimina la placa entre los dientes. El cepillo de dientes no llega a esas zonas”, sostiene la especialista.

Si bien los irrigadores bucales pueden complementar la higiene, no sustituyen la acción del hilo dental tradicional. La recomendación es elegir siempre la versión en cuerda y reservar los palillos de hilo para ocasiones puntuales. La técnica apropiada consiste en envolver el hilo en forma de ‘C’ alrededor del diente y deslizarlo suavemente de arriba abajo.

El uso nocturno de hilo
El uso nocturno de hilo dental es esencial para eliminar la placa entre los dientes y prevenir enfermedades de las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillado de dientes debería realizarse cada mañana y cada noche, respetando pautas rigurosas. La Cleveland Clinic aconseja optar por un cepillo de dientes suave o extra suave, a fin de evitar daños en el esmalte y en la línea de las encías. Los cepillos dentales eléctricos pueden aportar ventajas adicionales con su movimiento automático y temporizador, aunque los manuales también son efectivos si se emplea una buena técnica.

El papel del flúor y la duración del cepillado

La selección de pasta dental con flúor es clave para proteger contra las caries y fortalecer la estructura dental. “El flúor ayuda a prevenir las caries eliminando la placa y fortaleciendo los dientes. Incluso puede ayudar a revertir la caries”, explica Patterson, citada por la Cleveland Clinic. Cada cepillado debe durar al menos dos minutos, distribuyendo el tiempo entre los cuadrantes de la boca.

La alimentación tiene un impacto decisivo en la prevención de enfermedades de las encías. Incluir frutas y verduras crujientes como manzanas, apio o zanahorias promueve la limpieza de los dientes gracias a la acción mecánica de la masticación. “Los alimentos crujientes como las manzanas, el apio y las zanahorias pueden ayudar a eliminar la placa de los dientes”, resalta la Cleveland Clinic. Además, aportan sensación de saciedad, lo que reduce el consumo de opciones menos saludables.

Consumir frutas y verduras crujientes
Consumir frutas y verduras crujientes como manzanas, apio y zanahorias favorece la limpieza dental de forma natural (Imagen ilustrativa Infobae)

Las visitas al dentista deben realizarse de forma periódica para eliminar el sarro y detectar cualquier patología bucal a tiempo. Patterson recomienda una limpieza y revisión cada seis meses, aunque algunas personas pueden necesitarla cada tres o cuatro meses si la acumulación de placa es más rápida. Estas citas permiten identificar caries, enfermedades periodontales o incluso señales de enfermedades más graves, como el cáncer bucal.

Qué sucede si la placa dental no se elimina

No eliminar la placa dental a diario facilita su avance a problemas más graves. La progresión comienza con sarro, que alberga bacterias y genera inflamación en la línea de las encías. Esto puede desarrollar gingivitis, y si no se trata, deriva en periodontitis, una patología caracterizada por la pérdida de hueso en la mandíbula y, finalmente, la caída de los dientes.

La adopción de hábitos simples y constantes de higiene dental contribuye a mantener dientes y encías fuertes durante toda la vida. Con pocos minutos de prevención diaria, es posible evitar complicaciones mayores en el futuro, tal como subrayan los profesionales de la Cleveland Clinic.

Temas Relacionados

Placa DentalEstados UnidosHigiene BucalTenika PattersonPrevención Enfermedades BucalesSalud Públicahilo dentalCariesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Regreso a clases: cómo organizar horarios y rutinas en casa para una mejor adaptación, según expertos

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco brindaron consejos para facilitar el proceso de niños y adolescentes

Regreso a clases: cómo organizar

El preservativo en 4 claves: accesibilidad, protección, uso correcto y respaldo científico

En el marco del Día Mundial del Preservativo, que se celebra cada 13 de febrero, las organizaciones de la salud recuerdan el rol central en la protección frente a enfermedades y embarazos no planificados

El preservativo en 4 claves:

Día Internacional del Preservativo: expertos advierten sobre el aumento de ITS en Argentina

Especialistas y organizaciones sanitarias detallaron el impacto que tiene la disponibilidad limitada de insumos para la protección sexual

Día Internacional del Preservativo: expertos

Qué le pasa al pulso con la edad: el impacto del sedentarismo y las claves para retrasar el deterioro

Expertos en cardiología explican cómo el estilo de vida influye en la respuesta del corazón frente al paso de los años

Qué le pasa al pulso

El ronroneo de tu gato puede decir más que su maullido, según un estudio

Healthday Spanish

El ronroneo de tu gato
DEPORTES
Cómo superó 10 operaciones para

Cómo superó 10 operaciones para jugar hasta los 42 años y su regreso a la NBA en otro rol: la nueva vida de Carlos Delfino

Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar

Tras la derrota de River, Matías Biscay habló en conferencia en lugar de Gallardo: “Con las ideas claras, vamos a salir”

La escalofriante lesión que sufrió Juan Portillo en la derrota de River Plate: se retiró llorando

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió 1-0 ante Argentinos en La Paternal

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Japón afirmó que existen “diferencias”

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico

El Partido Nacionalista de Bangladesh se adjudicó una victoria electoral “aplastante” y Tarique Rahman se perfila como primer ministro

Rivalidad peninsular, armas nucleares y la heredera: lo que hay que saber sobre el próximo congreso del partido de Corea del Norte