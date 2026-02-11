Por qué fracasan las dietas: las causas científicas del efecto rebote

El 80% de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido entre dos y cinco años después, según estudios científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo es conocido por millones de personas en todo el mundo: entusiasmo por empezar una dieta, pérdida de peso inicial y, tras unas semanas o meses, el retorno silencioso de los kilos perdidos. Detrás de este fenómeno no solo hay fuerza de voluntad, sino factores biológicos y errores frecuentes en el diseño de los planes alimentarios.

Investigaciones de universidades como Harvard y UCLA (Universidad de California en los Ángeles) muestran que la gran mayoría de las dietas no logran resultados duraderos y terminan alimentando la frustración de quienes buscan una solución definitiva. ¿Por qué fracasan los regímenes y qué dice la ciencia sobre el verdadero desafío de mantener el peso a largo plazo?

La trampa de la pérdida rápida y el regreso del peso

Muchas personas logran perder peso durante las primeras semanas tras iniciar un plan alimentario. Sin embargo, la recuperación del peso perdido es la norma una vez que la dieta concluye. La biología del apetito y el entorno cotidiano dificultan sostener cualquier avance, de acuerdo con especialistas en nutrición de la Universidad de Harvard.

El error más frecuente consiste en medir el éxito solo por la rapidez de la pérdida inicial. Tanto profesionales como pacientes se centran en los primeros resultados y descuidan la importancia de implementar cambios sostenibles cuando desaparecen la supervisión y el marco dietético estricto.

Un metaanálisis realizado por la UCLA concluye que más del 80% de las personas que siguen dietas recuperan el peso perdido en un plazo de dos a cinco años. Otras revisiones científicas señalan que la tendencia a recuperar el peso puede iniciar tan pronto como a las 36 semanas tras finalizar la dieta.

La mayoría de las dietas fracasan porque priorizan la rapidez en la pérdida de peso y no promueven cambios sostenibles

La dificultad para mantener los resultados no se explica únicamente por la motivación individual. El diseño del plan alimentario resulta determinante. Según Harvard, el principal problema radica en que la mayoría de las dietas están pensadas como intervenciones de corto plazo, centradas en la pérdida rápida de peso, sin un plan realista de mantenimiento a largo plazo. Una vez terminado el acompañamiento profesional, los signos de ganancia de peso reaparecen de manera uniforme.

Tras una dieta restrictiva, el organismo incrementa el apetito y ajusta el gasto energético. El entorno diario —con acceso constante a alimentos energéticos y escaso apoyo social— favorece la reaparición de hábitos previos y la reganancia de peso.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (National Institutes of Health, NIH), el cuerpo responde a la restricción calórica con cambios hormonales que aumentan el hambre y disminuyen la saciedad.

¿Por qué fracasan los enfoques extremos?

Un consumo adecuado de proteínas potencia la saciedad y favorece la adherencia a las estrategias de control de peso a largo plazo

El enfoque sobre la composición de la dieta es otro punto crítico. La demonización de los carbohidratos es una simplificación excesiva. Bajo el término “carbohidratos” se agrupan tanto bebidas azucaradas y ultraprocesados como frutas, legumbres y cereales integrales. Según Harvard, atribuir la culpa universal a los carbohidratos ignora la diversidad nutricional de este grupo de alimentos y los diferentes efectos que tienen sobre la salud y el peso.

La proteína es un elemento esencial a considerar. Muchas dietas enfatizan únicamente la restricción calórica e ignoran que un consumo adecuado de proteína favorece la saciedad y ayuda a sostener la estrategia alimentaria a mediano y largo plazo. “Una mayor ingesta de proteína, en comparación con dietas con menor contenido proteico, se asocia con más saciedad y mayor termogénesis”, señala Harvard.

Confundir el azúcar natural de la fruta con el azúcar añadido de productos ultraprocesados representa otro error frecuente. A diferencia de estos productos, la fruta aporta fibra, agua y micronutrientes, por lo que su efecto sobre la saciedad y el metabolismo es distinto al de los azúcares añadidos.

Riesgos de las dietas restrictivas y el consejo médico internacional

Las dietas extremadamente restrictivas conllevan riesgos adicionales. La American Heart Association advierte que planes como las dietas “keto” pueden alejarse de los patrones de alimentación saludable al limitar grupos de alimentos beneficiosos o aumentar la ingesta de grasas saturadas.

Dietas extremas como la 'keto' pueden poner en riesgo la salud al eliminar grupos alimentarios beneficiosos e incrementar las grasas saturadas, según la American Heart Association

Más allá de apelar a la disciplina, los expertos insisten en que los planes alimentarios deben considerar cómo funciona el apetito humano y las señales fisiológicas del cuerpo. Solo así es posible incrementar las probabilidades de mantener resultados reales en el tiempo, según las principales instituciones médicas internacionales.