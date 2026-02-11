Las alergias alimentarias no están completamente impulsadas por la genética, según una revisión

MARTES, 10 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los genes no son el único factor que influye en la determinación de qué niños desarrollarán una alergia alimentaria, según una nueva revisión de evidencia.

El uso de antibióticos, la presencia de otras enfermedades del sistema inmunitario y la introducción tardía de alimentos alergénicos también pueden influir en el inicio de las alergias alimentarias infantiles, informaron los investigadores el 9 de febrero en JAMA Pediatrics.

"Nuestro estudio pone de manifiesto que la genética por sí sola no puede explicar completamente las tendencias de alergias alimentarias, señalando interacciones --o una 'tormenta perfecta'-- entre los genes, la salud de la piel, el microbioma y las exposiciones ambientales", dijo el investigador principal Dr. Derek Chu, profesor adjunto en la Universidad McMaster en Canadá, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos agrupados de 190 estudios que involucraron a 2,8 millones de participantes en 40 países.

Los resultados mostraron que alrededor del 5% de los niños desarrollan una alergia alimentaria antes de los 6 años.

El equipo examinó sistemáticamente más de 340 factores diferentes que pueden influir en la alergia.

Algunos factores en la vida temprana que aumentan el riesgo de alergias alimentarias incluyen:

Eczema en el primer año de vida, que triplica hasta cuadruplicar el riesgo de un niño. Alergias nasales, que triplican el riesgo, o sibilancias, que duplican el riesgo. Tener padres o hermanos alérgicos, con el riesgo más que duplicado si ambos padres tenían alergias. Esperar demasiado para introducir alimentos como cacahuete, frutos secos, huevos u otros alérgenos comunes, con bebés más del doble de probabilidades de tener alergia al cacahuete si los prueban después del año de edad. Uso de antibióticos durante el primer mes de vida, lo que cuadruplica el riesgo.

Los antibióticos tomados durante el embarazo o durante el primer año del bebé también aumentaron el riesgo de alergias alimentarias, pero solo entre un 32% y un 39%.

Por otro lado, la revisión descartó muchos factores sospechosos de influir en las alergias alimentarias, incluyendo bajo peso al nacer, parto postérmino, falta de lactancia, así como la dieta materna y el estrés durante el embarazo.

Estos resultados podrían ayudar a identificar a los bebés en riesgo de alergias alimentarias y, potencialmente, prevenirlos mediante la prevención temprana, según los investigadores.

"Este estudio ha ampliado nuestra comprensión de las alergias alimentarias", dijo Chu.

"Los estudios futuros deberían medir y ajustar por los mismos factores clave, incluir poblaciones más diversas y utilizar más a menudo las pruebas de desafío alimentario", afirmó.

"Se necesitan urgentemente nuevos ensayos clínicos aleatorizados y directrices actualizadas para poner en práctica nuestros hallazgos", añadió Chu.

