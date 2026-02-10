Los perros de terapia alivian la soledad entre personas hospitalizadas por enfermedades mentales

LUNES, 9 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las visitas regulares de un perro de terapia pueden ayudar a la recuperación de personas hospitalizadas para tratar trastornos mentales, según un nuevo estudio.

Los perros de terapia aliviaron la soledad y el aislamiento de los pacientes en un hospital para atención psiquiátrica, ayudando en su tratamiento, según informaron recientemente investigadores en la revista Frontiers in Psychiatry.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de este tipo que examina cómo los perros afectan a la soledad en personas hospitalizadas para el tratamiento de enfermedades mentales agudas", dijo la investigadora principal Nancy Gee, directora del Centro de Interacción Humano-Animal de la Universidad Commonwealth de Virginia (VCU).

"Nuestros hallazgos muestran que hay algo único en la presencia de un perro de terapia que proporciona una mejora inmediata de la soledad, más allá de las interacciones humanas o el estándar de atención", afirmó en un comunicado de prensa.

Las largas estancias en un hospital pueden ser una experiencia aislante, potencialmente perjudicando la salud de los pacientes, según los investigadores en notas de fondo.

La soledad está fuertemente vinculada a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, demencia, ictus, depresión, ansiedad y muerte prematura, según los investigadores. También se sabe que contribuye a pensamientos suicidas y recaídas en el consumo de sustancias.

"La soledad supone riesgos para la salud tan mortales como fumar 15 cigarrillos al día", dijo Gee. "Los adultos mayores y las personas con trastornos de salud mental son algunos de los grupos más vulnerables a los efectos perjudiciales de la soledad, especialmente aquellos que están hospitalizados."

En el estudio piloto, 60 pacientes que recibían tratamiento por enfermedad mental aguda en VCU Health fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos:

Un grupo recibió la visita de un perro y guía que trabaja con Dogs on Call, un programa de perros de terapia ofrecido por el Centro de Interacción Humano-Animal de VCU. El segundo recibió la visita del guía de un perro, pero no el perro en sí. El tercero recibió cuidados como siempre.

Las visitas de perros o guías se realizaban 20 minutos al día durante tres días. Los pacientes también completaron evaluaciones de salud mental y soledad antes y después de las visitas.

Los resultados mostraron que los participantes visitados por perros de terapia tuvieron las mayores reducciones de soledad en promedio, aunque la soledad generalmente disminuyó en los tres grupos con el tiempo.

Investigaciones previas han demostrado que los perros ayudan a reducir los niveles de estrés en los humanos, añadió Gee, añadiendo que los perros tienden a ser "rompehielos" naturales en entornos sociales.

Estos encuentros también son buenos para los perros, señaló Gee.

"En el programa Perros de Guardia, los perros son nuestros socios, y sabemos que obtienen algo de estas interacciones igual que los humanos", dijo Gee.

Sin embargo, se necesita más investigación para entender mejor por qué los perros de terapia combaten la soledad en humanos, según los investigadores.

Más información

El American Kennel Club tiene más información sobre perros de terapia.

FUENTE: Virginia Commonwealth University, comunicado de prensa, 5 de febrero de 2026