Salud

Los perros de terapia alivian la soledad entre personas hospitalizadas por enfermedades mentales

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 9 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las visitas regulares de un perro de terapia pueden ayudar a la recuperación de personas hospitalizadas para tratar trastornos mentales, según un nuevo estudio.

Los perros de terapia aliviaron la soledad y el aislamiento de los pacientes en un hospital para atención psiquiátrica, ayudando en su tratamiento, según informaron recientemente investigadores en la revista Frontiers in Psychiatry.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de este tipo que examina cómo los perros afectan a la soledad en personas hospitalizadas para el tratamiento de enfermedades mentales agudas", dijo la investigadora principal Nancy Gee, directora del Centro de Interacción Humano-Animal de la Universidad Commonwealth de Virginia (VCU).

"Nuestros hallazgos muestran que hay algo único en la presencia de un perro de terapia que proporciona una mejora inmediata de la soledad, más allá de las interacciones humanas o el estándar de atención", afirmó en un comunicado de prensa.

Las largas estancias en un hospital pueden ser una experiencia aislante, potencialmente perjudicando la salud de los pacientes, según los investigadores en notas de fondo.

La soledad está fuertemente vinculada a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, demencia, ictus, depresión, ansiedad y muerte prematura, según los investigadores. También se sabe que contribuye a pensamientos suicidas y recaídas en el consumo de sustancias.

"La soledad supone riesgos para la salud tan mortales como fumar 15 cigarrillos al día", dijo Gee. "Los adultos mayores y las personas con trastornos de salud mental son algunos de los grupos más vulnerables a los efectos perjudiciales de la soledad, especialmente aquellos que están hospitalizados."

En el estudio piloto, 60 pacientes que recibían tratamiento por enfermedad mental aguda en VCU Health fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos:

Un grupo recibió la visita de un perro y guía que trabaja con Dogs on Call, un programa de perros de terapia ofrecido por el Centro de Interacción Humano-Animal de VCU. El segundo recibió la visita del guía de un perro, pero no el perro en sí. El tercero recibió cuidados como siempre.

Las visitas de perros o guías se realizaban 20 minutos al día durante tres días. Los pacientes también completaron evaluaciones de salud mental y soledad antes y después de las visitas.

Los resultados mostraron que los participantes visitados por perros de terapia tuvieron las mayores reducciones de soledad en promedio, aunque la soledad generalmente disminuyó en los tres grupos con el tiempo.

Investigaciones previas han demostrado que los perros ayudan a reducir los niveles de estrés en los humanos, añadió Gee, añadiendo que los perros tienden a ser "rompehielos" naturales en entornos sociales.

Estos encuentros también son buenos para los perros, señaló Gee.

"En el programa Perros de Guardia, los perros son nuestros socios, y sabemos que obtienen algo de estas interacciones igual que los humanos", dijo Gee.

Sin embargo, se necesita más investigación para entender mejor por qué los perros de terapia combaten la soledad en humanos, según los investigadores.

Más información

El American Kennel Club tiene más información sobre perros de terapia.

FUENTE: Virginia Commonwealth University, comunicado de prensa, 5 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Las señales secretas que envían nuestros órganos para reparar los tejidos y retrasar el envejecimiento

Descubrimientos recientes muestran que los órganos humanos intercambian señales complejas que influyen en la reparación de tejidos, el metabolismo y el envejecimiento, lo que podría revolucionar los enfoques para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida

Las señales secretas que envían

Un nuevo estudio reveló que el embarazo y la lactancia se asocian con una mejor función cognitiva en la vejez

Un estudio con Científicos detectaron en más de 7.000 mujeres que estas experiencias se asocian con mejores niveles de memoria y función cognitiva en la vejezmemoria y función cognitiva en la tercer edad

Un nuevo estudio reveló que

Estetoscopio impulsado por IA duplica la detección de problemas cardíacos

Healthday Spanish

Estetoscopio impulsado por IA duplica

Jóvenes en riesgo por combinaciones de fármacos psiquiátricos, según un estudio

Healthday Spanish

Jóvenes en riesgo por combinaciones

Pastillas experimentales reducen los niveles de colesterol 'malo'

Healthday Spanish

Pastillas experimentales reducen los niveles
DEPORTES
Tomás Etcheverry puso primera en

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

Martín Palermo reveló cuándo empezó su distanciamiento con Riquelme en Boca: “Cambió la relación”

El argentino Mattia Colnaghi, quien firmó con Red Bull, sale a pista en la Fórmula 3: “El objetivo es el título”

Las imágenes de Edwuin Cetré que se hicieron virales mientras se define su pase a Boca

La decisión de Gallardo para buscar la reacción de River Plate tras la goleada que sufrió ante Tigre

TELESHOW
La China Suárez y su

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

El llanto de Georgina Barbarossa en el regreso a su programa: “Fue como abrazar a mi mamá”

Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó una nueva

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente

Presidente de Panamá cuestiona liberaciones judiciales y pide firmeza contra el crimen organizado

Crisis en Cuba: la economía se hundió un 5% en 2025 y acumula una caída del 15% desde 2020

Crisis sin precedentes en Cuba: el colapso energético revela la vulnerabilidad estructural de la economía de la isla

Dominio público: cómo obras literarias y películas icónicas se reinventan al quedar libres de derechos