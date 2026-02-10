Las estatinas son más seguras de lo que sugieren las advertencias, según muestran las pruebas

LUNES, 9 DE FEBRERO DE 2026 (HealthDay News) -- El envase de los estatinas que reducen el colesterol conlleva una lista alarmantemente larga de posibles efectos secundarios.

Pero no tengas miedo: las estatinas apenas causan los efectos secundarios que aparecen en estas advertencias, según una nueva revisión de evidencias.

Tomar una estatina no provocó ningún aumento significativo en la pérdida de memoria, demencia, depresión, problemas de sueño, disfunción eréctil, aumento de peso, náuseas, fatiga o dolor de cabeza, entre muchas otras condiciones incluidas en las advertencias del envase, según informaron los investigadores el 5 de febrero en la revista The Lancet.

"Las estatinas son medicamentos que salvan vidas y que han sido usados por cientos de millones de personas en los últimos 30 años. Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad de las estatinas han disuadido a muchas personas en riesgo de sufrir una discapacidad grave o la muerte por un infarto o un ictus", dijo la investigadora principal Christina Reith, profesora asociada de salud poblacional en la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

"Nuestro estudio tranquiliza que, para la mayoría de las personas, el riesgo de efectos secundarios es ampliamente superado por los beneficios de las estatinas", dijo Reith en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores recopilaron datos de 23 ensayos clínicos a gran escala previos con estatinas.

Estos incluyeron 19 ensayos que involucraron a casi 124.000 personas que compararon estatinas con placebo, y cuatro ensayos que compararon dosis más ligeras frente a dosis más fuertes de estatinas en casi 31.000 personas.

En casi todos los efectos secundarios listados en los folletos de envases, los investigadores encontraron un número similar de informes de personas que tomaban estatinas y de quienes tomaban placebo.

Por ejemplo, alrededor del 0,2% de los usuarios de estatinas reportaron problemas de memoria o deterioro cognitivo, el mismo porcentaje que quienes tomaban placebo.

La revisión de la evidencia encontró un aumento del 0,1% en el riesgo de lecturas hepáticas anormales, pero estas lecturas no se tradujeron en un mayor riesgo de enfermedad hepática.

"Las etiquetas de los productos estatinos enumeran ciertos resultados adversos para la salud como posibles efectos relacionados con el tratamiento, basándose principalmente en información de estudios no aleatorizados, que pueden estar sujetos a sesgos", dijo Rory Collins, profesor emérito, de medicina y epidemiología en la Universidad de Oxford.

"Reunimos toda la información de grandes ensayos aleatorizados para evaluar la evidencia de forma fiable", dijo Collins en un comunicado de prensa. "Ahora que sabemos que las estatinas no causan la mayoría de los efectos secundarios listados en los folletos de encapsulados, la información sobre las estatinas requiere una revisión rápida para ayudar a pacientes y médicos a tomar decisiones de salud más informadas."

El equipo ya había demostrado previamente que las estatinas causan dolores musculares en aproximadamente el 1% de los usuarios durante el primer año de tratamiento, según los investigadores.

Las estatinas pueden causar un pequeño aumento en los niveles de azúcar en sangre, pero el aumento es significativo principalmente para personas ya con alto riesgo de diabetes, según los investigadores.

"Estos hallazgos son de gran importancia y proporcionan una tranquilidad autorizada y basada en la evidencia para los pacientes", afirmó el Dr. Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, en un comunicado de prensa.

"Las estatinas son medicamentos que salvan vidas, y se ha demostrado que protegen contra infartos y accidentes cerebrovasculares", añadió Williams, que no participó en la revisión. "Entre el gran número de pacientes evaluados en este análisis bien realizado, solo cuatro de 66 efectos secundarios mostraron alguna asociación con la toma de estatinas, y solo en una proporción muy pequeña de pacientes."

Además de los problemas musculares y el aumento del azúcar en sangre, la nueva revisión encontró un aumento muy pequeño (menos del 0,1%) en el riesgo de problemas médicos relacionados con cambios en la orina, así como retención de líquidos que puede causar hinchazón en tobillos, pies y piernas.

Sin embargo, el análisis de los cuatro ensayos que compararon el tratamiento con estatinas ligeras y fuertes no mostró un riesgo excesivo significativo de estos efectos secundarios, lo que pone en duda si esos riesgos son reales, según los investigadores.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard aclara más sobre los riesgos de tomar estatinas.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Oxford, 5 de febrero de 2026