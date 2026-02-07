Protector solar rediseñado pretende acabar definitivamente con el tono blanquecino

VIERNES, 6 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Para muchas personas, la mejor defensa contra el cáncer de piel tiene un efecto secundario frustrante: una película fantasmal y blanca con tiza.

Ahora, investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) han desarrollado un protector solar mineral que resuelve este problema cosmético simplemente cambiando la forma de su ingrediente activo.

Los dermatólogos han recomendado desde hace tiempo protectores solares minerales que contienen óxido de zinc porque son seguros, eficaces y suaves para la piel sensible.

Pero las partículas tradicionales de óxido de zinc son aproximadamente redondas y tienden a agruparse.

Estos grupos dispersan la luz visible, lo que crea un evidente matiz blanco o gris especialmente perceptible en tonos de piel más oscuros.

Para solucionar esto, un equipo del Centro Integral de Cáncer Jonsson de UCLA Health experimentó con una nueva estructura física para el zinc. En lugar de pequeñas cuentas redondas, usaron un proceso patentado para crear "tetrápodos" -- estructuras microscópicas de cuatro brazos.

Debido a su forma única, estos tetrápodos no pueden agruparse muy apretados.

En cambio, forman una red porosa y en forma de malla que permanece distribuida uniformemente por la piel. Esto evita los grumos que provocan el aspecto "tiza" y, al mismo tiempo, proporciona una fuerte protección contra los dañinos rayos ultravioleta (UV) del sol.

Sus hallazgos se publicaron recientemente en ACS Materials Letters.

"Esto no es solo sobre cosmética", dijo Paul Weiss, autor senior del estudio, profesor de química y bioingeniería en UCLA, en un comunicado de prensa. "Si mejorar el aspecto del protector solar conduce a un uso más consistente, podría tener implicaciones reales para la prevención del cáncer de piel."

Durante las pruebas de laboratorio, la loción a base de tetrápodos alcanzó un FPS de 30, igualando el rendimiento de los protectores solares minerales estándar. Lo importante es que la fórmula se mantuvo estable con el tiempo y parecía más cálida en tono y natural en la piel.

Para el autor principal AJ Addae, candidato a doctorado en UCLA, la misión era personal. Comenzó la investigación después de que sus propias frustraciones con el aspecto de los protectores solares minerales en su piel la llevaran a evitar usarlos por completo.

"El mejor protector solar es el que la gente realmente usará", explicó Addae en un comunicado de prensa. "Si el óxido de zinc puede verse mejor en más tonos de piel sin sacrificar protección, podría ayudar a que más personas se protejan de los efectos más peligrosos del sol."

Los investigadores esperan que este avance suponga un cambio radical para la prevención del cáncer de piel, especialmente para las personas de piel más oscura que suelen ser diagnosticadas con melanoma en fase avanzada. Al hacer que la protección solar sea más llevable e inclusiva, el equipo espera fomentar un hábito diario que salve vidas.

