Dieta keto: un posible tratamiento para la depresión, según un ensayo

VIERNES, 6 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La dieta keto podría ayudar a aliviar la depresión en personas que no responden a los antidepresivos, según informa un nuevo estudio.

Las personas a las que se les recetó una dieta keto presentaron síntomas ligeramente menores de depresión tras seis semanas en comparación con otras que se les animaba a comer más alimentos de origen vegetal, según informaron los investigadores el 4 de febrero en JAMA Psychiatry.

"Una dieta cetogénica tuvo beneficios antidepresivos en comparación con una dieta control bien ajustada a las 6 semanas", concluyó el equipo de investigación liderado por Min Gao, investigador principal de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

"Este ensayo clínico aleatorizado sugiere que las dietas cetogénicas pueden ser eficaces como tratamiento complementario para la depresión resistente al tratamiento", escribieron los investigadores.

Las dietas keto son ricas en grasas y estrictas en carbohidratos, según la Cleveland Clinic. La idea es cambiar el cuerpo de una persona para que su principal fuente de energía deje de ser la glucosa proporcionada por los carbohidratos, sino las cetonas proporcionadas por las grasas.

El interruptor, llamado cetosis, acelera el metabolismo de la persona, disminuye el hambre y aumenta la masa muscular, según la Cleveland Clinic.

Pero estudios previos también han sugerido que la cetosis podría tener beneficios cerebrales.

La cetosis puede estabilizar las neuronas, reducir la inflamación cerebral y provocar otros cambios que deberían ayudar a la salud mental de una persona, según Stanford Medicine.

Para ver si esto podía ayudar con la depresión, los investigadores reclutaron a 88 personas con depresión que no habían respondido al tratamiento con medicación.

A la mitad se les asignó aleatoriamente una dieta keto en la que comían menos de 30 gramos de carbohidratos al día, mientras que a la otra mitad se les ofreció incentivos para comer más verduras y sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas.

A las seis semanas, las personas en la dieta keto habían logrado una mejora de 10,5 puntos en una escala de depresión de 27 puntos, frente a una mejora de 8,3 puntos entre quienes comían más verduras.

Los resultados aportan "evidencia preliminar de que la adherencia a una dieta cetogénica puede tener pequeños beneficios antidepresivos en personas con depresión resistente al tratamiento", concluyó el equipo de investigación.

"Es un estudio bastante bien pensado que tenía como objetivo determinar el valor de una dieta cetogénica en el tratamiento de la depresión mayor", dijo el Dr. Raphael Braga, médico responsable del Centro de Tratamiento e Investigación del Trastorno Bipolar en el Hospital Zucker Hillside de Northwell Health en Glen Oaks, Nueva York.

"Las fortalezas del estudio radican en su diseño", dijo Braga, quien revisó los hallazgos. "El mensaje principal del estudio es básicamente que la dieta cetogénica podría tener algún valor cuando está bien hecha."

Sin embargo, no es una dieta fácil de seguir. Tras finalizar el ensayo, solo el 9% de las personas del grupo keto informó que continuaron con su dieta estricta, según informaron los investigadores.

"Lo que hay que recordar es que algo como la dieta cetogénica es una dieta muy difícil de mantener", dijo Braga. "Está muy restringido."

Resultados similares podrían darse con elecciones de estilo de vida saludables como una buena alimentación y ejercicio regular, dijo Braga.

"La mayoría de los buenos psiquiatras en esta etapa sugerirían cosas como el control del peso o el ejercicio", dijo Braga. "Todas esas cosas forman parte de un buen tratamiento para la depresión. Esto está listado en la mayoría de las directrices. Nada de esto es especialmente nuevo."

Los resultados del ensayo también podrían haber estado influenciados por el fuerte apoyo que recibieron las personas durante el estudio, añadió Braga.

"Una de las posibles razones por las que los pacientes a lo largo del estudio mejoraron, ya sea a través de la dieta cetogénica o de control que usó el estudio, probablemente sea porque contaron con mucho apoyo, mucha gente ayudándoles, ayudando con la dieta, con las mediciones, todo eso", dijo Braga.

"Cuanto más podamos hacer para ayudar a los pacientes a relacionarse socialmente con familiares y amigos o con programas -- cualquier cosa así -- esta es siempre una de las cosas clave que hacemos para la depresión", dijo.

Más información

Stanford Medicine tiene más información sobre la terapia keto y las enfermedades mentales.

FUENTES: JAMA Psychiatry, 4 de febrero de 2026;  Dr. Raphael Braga, médico responsable, Centro de Tratamiento e Investigación en Trastorno Bipolar, Northwell Health Zucker Hillside Hospital

