'Complemento' quirúrgico reduce el riesgo de cáncer de ovario

VIERNES, 6 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un simple complemento quirúrgico puede reducir drásticamente el riesgo de cáncer de ovario en una mujer , según un nuevo estudio.

La extirpación proactiva de las trompas de Falopio durante cirugías ginecológicas rutinarias como la histerectomía o la ligadura de trompas puede reducir el riesgo de cáncer de ovario en casi un 80%, según informaron los investigadores el 2 de febrero en JAMA Network Open.

"Este estudio demuestra claramente que la extracción de las trompas de Falopio como complemento durante una cirugía rutinaria puede ayudar a prevenir el tipo más letal de cáncer de ovario", dijo la coinvestigadora principal Gillian Hanley, profesora asociada de obstetricia y ginecología en la Universidad de British Columbia en Canadá.

"Demuestra cómo este cambio relativamente sencillo en la práctica quirúrgica puede tener un impacto profundo y que salva vidas", dijo Hanley en un comunicado de prensa.

El cáncer de ovario es una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres, según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

Unas 21.010 mujeres estadounidenses serán diagnosticadas con cáncer de ovario y unas 12.450 morirán de él en 2026, según calcula la ACS. El riesgo de por vida de una mujer de morir de cáncer de ovario es de aproximadamente 1 entre 143.

Actualmente no existe una prueba fiable de cribado para el cáncer de ovario, lo que significa que la mayoría de los casos se detectan en una fase avanzada, según los investigadores en notas de fondo. Las tasas de supervivencia a cinco años son inferiores al 50%.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 86.000 pacientes en Columbia Británica que se sometieron a una histerectomía o ligadura de trompas entre 2008 y 2020.

La ligadura de trompas es el procedimiento de esterilización más comúnmente conocido como tubos de atadura.

El nuevo enfoque quirúrgico --llamado salpingectomía oportunista-- se empleó en aproximadamente la mitad de estos procedimientos, según los investigadores. Este enfoque deja intactos los ovarios de la mujer, preservando su producción hormonal y minimizando los efectos secundarios.

En general, las personas a las que se les extirparon las trompas de Falopio tenían un 78% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de ovario seroso, un tipo que surge principalmente de las células epiteliales que recubren los ovarios, según los investigadores.

Además, los resultados mostraron que los cánceres de ovario tendían a ser menos agresivos biológicamente si una mujer se había sometido a una salpingectomía oportunista.

La salpingectomía oportunista fue introducida por primera vez en Columbia Británica en 2010 por su desarrolladora, la Dra. Dianne Miller, profesora asociada emérita en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, según investigadores.

Hoy en día, el 80% de las histerectomías y ligaduras de trompas en la provincia incluyen la extirpación de trompas de Falopio.

"Nuestra esperanza es que más clínicos adopten este enfoque probado, que tiene el potencial de salvar innumerables vidas", dijo el coinvestigador principal Dr. David Huntsman, profesor de patología y medicina de laboratorio y obstetricia y ginecología en la Universidad de British Columbia.

"No ofrecer este complemento quirúrgico puede dejar a los pacientes innecesariamente vulnerables a este cáncer", añadió.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de ovario.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de British Columbia, 2 de febrero de 2026; Apertura de la Red JAMA, 2 de febrero de 2026