Los cirujanos plásticos recomiendan esperar hasta los 19 años de edad para la cirugía de género

JUEVES, 5 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un importante grupo de cirujanos plásticos estadounidenses está instando ahora a los médicos a retrasar las cirugías de transición de género para pacientes jóvenes hasta que cumplan al menos 19 años.

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) anunció el cambio el martes. Afirmó que no hay suficiente investigación de calidad que demuestre beneficios a largo plazo de la cirugía para adolescentes, y que evidencias más recientes apuntan a "complicaciones en el tratamiento y posibles daños".

El Dr. Scot Glasberg, expresidente del grupo que ayudó a definir la nueva política, afirmó que los estudios sobre resultados a largo plazo son débiles.

"No hay datos que sugieran que se pueda predecir quién se beneficiará de la cirugía y quién tendrá un resultado negativo", dijo a The New York Times. "Eso requiere tomar el bando de la precaución, lo que significa posponer o posponer estas cirugías hasta los 19 años."

La mayoría de las principales organizaciones médicas en EE. UU. siguen apoyando la atención de afirmación de género para adolescentes, que puede incluir bloqueadores de pubertad, hormonas y, en casos excepcionales, cirugía.

Pero la acción del martes llega mientras aumenta la presión política. La administración Trump elogió la decisión, y el subsecretario de Sanidad, Jim O'Neill , la calificó como "otra victoria para la verdad biológica".

El verano pasado, el Tribunal Supremo de EE. UU. permitió que Tennessee hiciera cumplir límites a la atención médica para jóvenes transgénero, permitiendo que se mantuvieran límites similares en más de 20 estados.

En diciembre, la administración también anunció que pondría fin a la financiación federal a los hospitales que ofrecen tratamiento médico a menores transgénero.

Otros países, como Reino Unido, Finlandia y Noruega, también han restringido la atención relacionada con el género para jóvenes.

Kinnon Ross MacKinnon, investigador de la Universidad York en Toronto que estudia la medicina transgénero, afirmó que la nueva declaración de posición refleja tanto la presión política como el aumento de riesgos legales para los profesionales del sector.

La semana pasada, un jurado de Nueva York dio la razón a una mujer que dijo que una mastectomía que sufrió de adolescente la dejó permanentemente dañada. Fue el primer veredicto de mala praxis vinculado a la atención de transición de género impuesto por alguien que luego se arrepintió de su cirugía.

"Imagino que esta es una decisión potencialmente protectora para el campo, pero también llega en un momento en que cada vez vemos más gobiernos de todo el mundo intervenir y responder a algunos de los debates y la incertidumbre", dijo MacKinnon.

La sociedad de cirujanos plásticos también advirtió que los médicos deben asumir la responsabilidad de los resultados a largo plazo y explicar cuidadosamente los posibles riesgos para los pacientes jóvenes.

"Esto incluye evaluar si el paciente adolescente puede interactuar de manera significativa con información sobre incertidumbre, enfoques alternativos y la posibilidad de que el malestar o la identidad percibida puedan evolucionar con el tiempo", afirmó la ASPS.

Su posición ha cambiado con el tiempo. En 2019, afirmó que la cirugía podría "ayudar a los pacientes con disforia de género a alinear sus cuerpos con quienes saben que son y mejorar su salud mental y bienestar general."

Para 2024, comenzó a revisar esa postura, señalando "considerable incertidumbre sobre la eficacia a largo plazo del uso de intervenciones quirúrgicas torácicas y genitales."

Ahora, el grupo aconseja a los cirujanos que avancen con "mayor cautela, documentación mejorada y una divulgación explícita de incertidumbre, reconociendo que su papel no es solo técnico sino también ético."

Más información

AAMC tiene más información sobre la atención de afirmación de género.

FUENTE: The New York Times, 3 de febrero de 2026