Bebé en Nuevo México muere de Listeria relacionada con la leche bronca, advierten las autoridades sanitarias

JUEVES, 5 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias de Nuevo México instan a los residentes a evitar la leche bronca tras la muerte de un recién nacido a causa de listeria, una enfermedad peligrosa transmitida por alimentos.

El Departamento de Salud de Nuevo México informó que las autoridades sospechan que el bebé se infectó porque la madre del bebé bebió leche no pasteurizada durante el embarazo. Aunque no pueden confirmar la fuente exacta, dijeron que probablemente la leche cruda.

La listeria puede ser especialmente dañina durante el embarazo. Incluso cuando una persona embarazada presenta síntomas leves, la infección puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o enfermedades potencialmente mortales en recién nacidos.

No se compartieron detalles adicionales sobre el niño ni la familia.

Las autoridades sanitarias subrayaron que la leche bronca y los productos lácteos no pasteurizados suponen riesgos graves para las personas embarazadas, niños, personas mayores y cualquier persona con un sistema inmunitario débil.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) sitúan la listeria como la tercera causa principal de muerte por enfermedades transmitidas por alimentos en el país.

Unas 1.250 personas enferman cada año y mueren aproximadamente 172.

La mayoría de la leche que se vende en las tiendas está pasteurizada, lo que significa que se calienta brevemente para eliminar gérmenes dañinos. La leche cruda no pasa por este proceso y puede transportar bacterias como Listeria, E. coli, Salmonella, tuberculosis y gripe, según el departamento de sanidad.

Los CDC señalan que la pasteurización ha "reducido considerablemente las enfermedades transmitidas por la leche" desde que se introdujo a principios del siglo XX. La leche pasteurizada proporciona los mismos nutrientes "sin los riesgos del consumo de leche cruda", afirma la agencia.

El secretario de Agricultura de Nuevo México, Jeff Witte, dijo que los ganaderos lecheros locales "trabajan duro para proporcionar productos seguros y saludables y que la pasteurización es una parte vital de ese proceso."

Ofreció este consejo a los consumidores.

"Se anima a los consumidores, especialmente a aquellos con mayor riesgo, a elegir productos lácteos pasteurizados para reducir el riesgo de enfermedades graves transmitidas por alimentos", añadió Witte.

Otros estados han emitido advertencias similares. El pasado agosto, las autoridades sanitarias de Florida informaron de que 21 personas, incluidos seis niños, enfermaron tras beber leche cruda relacionada con E. coli y campylobacter de la misma granja.

A pesar de estos riesgos, el interés por la leche cruda ha ido creciendo, impulsado en parte por influencers de bienestar en línea. La Associated Press informó en 2024 que las ventas de leche cruda parecían estar en aumento.

Más información

La Academia Americana de Pediatría dispone de más información sobre los peligros de consumir leche cruda.

FUENTE: CBS News, 3 de febrero de 2026