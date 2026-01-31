Tylenol es seguro para bebés, según descubre un ensayo clínico

VIERNES, 30 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Tanto el paracetamol como el ibuprofeno son seguros para los bebés durante el primer año de vida, según ha revelado un estudio pionero.

Los investigadores no encontraron ninguna relación entre el uso de estos analgésicos de venta libre y problemas de salud como el eccema o las dolencias pulmonares, según informaron el 27 de enero en The Lancet Child & Adolescent Health.

"Nuestro estudio concluyó que el paracetamol y el ibuprofeno son increíblemente seguros para su uso en niños pequeños", dijo el investigador principal Stuart Dalziel en un comunicado de prensa. Es titular de la Cátedra Cure Kids de Investigación en Salud Infantil en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda.

El paracetamol (Tylenol) y el ibuprofeno (Advil) son los medicamentos más comunes que se prescriben o se compran sin receta para niños en todo el mundo, dijo. (Paracetamol es el nombre que se usa en algunos países extranjeros para el paracetamol.)

"Estos resultados otorgan a padres y profesionales sanitarios una gran confianza para seguir utilizando estos medicamentos tan importantes", afirmó Dalzeil.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a casi 4.000 bebés en toda Nueva Zelanda. A la mitad les asignaron aleatoriamente paracetamol y a la otra mitad ibuprofeno cuando necesitaron medicación para fiebre o dolor.

Los resultados mostraron que el eczema afectó aproximadamente al 16% de los bebés a los que se les administró paracetamol y al 15% se le administró ibuprofeno. La bronquiolitis, sibilancias o asma se produjeron en aproximadamente el 5% de los bebés de ambos grupos.

Los efectos secundarios graves eran raros y ninguno era causado por los medicamentos, según los investigadores.

Los investigadores seguirán haciendo el seguimiento de estos niños hasta los 6 años, para ver si desarrollan otros problemas de salud supuestamente causados por el paracetamol o el ibuprofeno.

"Sabemos que dos tercios de los niños que tienen sibilancias a los 3 años no desarrollan asma antes de los 6", dijo Dalziel. "Por eso debemos esperar hasta la edad escolar para comprobar finalmente si el paracetamol en el primer año de vida causa asma."

Este seguimiento también hará seguimiento de las tasas de autismo y TDAH en los niños, que se diagnostican con mayor precisión a medida que crecen.

El presidente Donald Trump ha dicho que los padres no deberían dar Tylenol a bebés o niños por "prácticamente ningún motivo", basándose en afirmaciones no probadas de que aumenta el riesgo de autismo.

Los investigadores esperan que este estudio --el primer ensayo clínico que aborda esta cuestión-- finalmente resuelva cualquier preocupación sanitaria relacionada con el paracetamol.

"En última instancia, el estudio proporcionará pruebas importantes sobre la relación entre el uso de paracetamol y el asma, el eccema, la fiebre del heno y los trastornos del desarrollo, como el autismo y el TDAH", afirmó la investigadora principal , la Dra. Eunicia Tan, profesora titular de la Universidad de Auckland, en un comunicado de prensa.

Más información

El Hospital Infantil Anne & Robert H. Lurie de Chicago tiene más información sobre paracetamol y niños.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Auckland, 27 de enero de 2026