Las mamografías asistidas por IA detectan más cánceres de mama difíciles de encontrar, según un ensayo clínico

VIERNES, 30 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a reducir el número de cánceres de mama detectados entre las mamografías, según muestran los resultados de los ensayos clínicos.

Se produjo una reducción del 12% en los diagnósticos de cáncer en los años posteriores al cribado de cáncer de mama apoyado por IA -- una prueba clave de efectividad, según informaron los investigadores el 29 de enero en The Lancet.

Los investigadores informaron previamente de un aumento del 29% en la detección de cáncer sin un aumento en falsos positivos cuando los médicos usaban mamografías apoyadas por IA.

"Nuestro estudio es el primer ensayo controlado aleatorizado que investiga el uso de la IA en el cribado del cáncer de mama y el mayor hasta la fecha que analiza el uso de la IA en el cribado del cáncer en general", dijo la investigadora principal Dra. Kristina Lang, profesora asociada en la Universidad de Lund en Suecia.

"Concluye que el cribado apoyado por IA mejora la detección precoz de cánceres de mama clínicamente relevantes, lo que llevó a menos cánceres agresivos o avanzados diagnosticados entre cribados", dijo Lang en un comunicado de prensa.

Estudios previos han estimado que hasta un 30% de los cánceres de mama diagnosticados tras un cribado negativo podrían haberse detectado en esa mamografía, según los investigadores en notas de fondo.

Médicos e investigadores han estado formando programas de IA para ayudar a mejorar el análisis de las mamografías, con el objetivo de detectar esos cánceres difíciles de ver.

Sin embargo, ha quedado en abierto si el cribado de cáncer de mama asistido por IA realmente se traduce en una reducción de los cánceres detectados entre mamografías, según los investigadores.

Para este nuevo estudio, más de 100.000 mujeres suecas que se someten a un cribado mamófico fueron asignadas a mamografías apoyadas por IA o a un cribado estándar, en el que dos radiólogos evaluaron cada mamografía. Las proyecciones tuvieron lugar entre abril de 2021 y diciembre de 2022.

La IA utilizada en este ensayo clínico había sido entrenada y probada con más de 200.000 exámenes previos realizados en varios hospitales de más de 10 países, según los investigadores.

En el grupo de mamografías apoyadas por IA, el 81 % de los casos de cáncer se detectaron en el cribado frente al 74 % en el grupo estándar, según el estudio.

Entre cribados, se detectaron aproximadamente 1,55 cánceres por cada 1.000 mujeres en el grupo de IA y 1,76 por cada 1.000 en el grupo control.

Los cánceres también tendían a detectarse en una fase más temprana y tratable con ayuda de IA.

El estudio indicó que había un 16% menos de cánceres invasivos, un 21% menos de cánceres grandes y un 27% menos de cánceres agresivos en comparación con el cribado estándar, según el estudio.

Las tasas de falsos positivos fueron aproximadamente iguales, 1,5% en el grupo de IA y 1,4% en el grupo control.

"Nuestro estudio no apoya la sustitución de los profesionales sanitarios por IA, ya que el cribado mamófico apoyado por IA aún requiere al menos un radiólogo humano para realizar la lectura de pantalla, pero con el apoyo de la IA", dijo la investigadora principal Jessie Gommers, estudiante de doctorado en el Centro Médico de la Universidad Radboud en los Países Bajos.

"Sin embargo, nuestros resultados podrían justificar el uso de la IA para aliviar la considerable presión sobre la carga de trabajo de los radiólogos, permitiendo a estos expertos centrarse en otras tareas clínicas, lo que podría acortar los tiempos de espera de los pacientes", dijo Gommers en un comunicado de prensa.

Los resultados anteriores reportados en el ensayo clínico mostraron una reducción del 44% en la carga de trabajo de los radiólogos con asistencia de IA.

Sin embargo, se necesitan más estudios para ver si la IA podría ayudar al cribado del cáncer de mama en otros países, o si podría ayudar a radiólogos menos experimentados a leer mamografías, según los investigadores.

"Estudios adicionales sobre futuras rondas de cribado con este grupo de mujeres y la rentabilidad nos ayudarán a comprender los beneficios y riesgos a largo plazo de utilizar el cribado mamófico apoyado por IA", dijo Lang.

"Si siguen sugiriendo resultados favorables para el cribado mamofógeno apoyado por IA en comparación con el cribado estándar, podría haber un argumento sólido para usar IA en el cribado masivo generalizado, especialmente ante la escasez de personal", afirmó.

FUENTE: The Lancet, comunicado de prensa, 29 de enero de 2026