Cómo se transmite el virus Nipah y por qué alertó a autoridades de salud en Asia y Europa

India confirmó dos casos de Nipah en Bengala Occidental desde diciembre, implementó aislamiento y rastreo de 196 contactos, todos sometidos a pruebas diagnósticas y cuarentena, resultando negativos y evitando, hasta el momento, la propagación fuera del país /EFE/Kai Försterling/Archivo

Las autoridades sanitarias de India aseguraron haber prevenido un brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, donde se confirmaron dos casos desde diciembre.

El dato surge cuando países de Asia, entre ellos Indonesia, Tailandia, Myanmar, Vietnam y China, decidieron reforzar los controles y la vigilancia epidemiológica en sus fronteras y aeropuertos para los viajeros procedentes de India. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus carece de tratamiento o vacuna específica y puede presentar tasas de letalidad entre el 40% y el 75%.

El Ministerio de Salud indio confirmó la localización y aislamiento de los casos por medio de un rastreo intensivo de contactos. Según informó la cartera sanitaria, se identificaron 196 personas que tuvieron contacto directo con los pacientes, todas ellas sometidas a pruebas diagnósticas y puestas bajo cuarentena. El resultado fue negativo para la totalidad de los contactos localizados. De acuerdo con lo consignado por AP, las autoridades declararon: “Se está monitoreando constantemente la situación y se han tomado todas las medidas de salud pública necesarias”.

En España, autoridades sanitarias divulgaron que “el riesgo actual para la población, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo”.

Según los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el virus se transmite principalmente desde ciertos murciélagos frugívoros del género Pteropus, considerados reservorios naturales. También existe transmisión por contacto con animales domésticos infectados —sobre todo cerdos— o bien, de persona a persona. El mecanismo de transmisión incluye el consumo de alimentos contaminados, el contacto estrecho con animales infectados o con fluidos corporales de personas enfermas. El riesgo de contagio aumenta a partir de la atención directa, alimentación, higiene o cuidado físico de pacientes infectados. Experimentos con hámsteres expuestos a NiV en forma de aerosol demostraron la participación de las gotitas en suspensión en la transmisión durante el contacto cercano.

El virus Nipah puede transmitirse por contacto con animales infectados, especialmente cerdos, o por exposición a fluidos corporales de personas enfermas, además, el consumo de alimentos contaminados representa un riesgo adicional en las zonas afectadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Al cierre de los seguimientos, no se reportaron contagios fuera de India. Sin embargo, países de la región implementaron acciones preventivas derivadas del riesgo de diseminación internacional. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia informó que, en el Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, se instalaron escáneres térmicos en las puertas de llegada para pasajeros de vuelos procedentes de Bengala Occidental, acompañados por controles visuales y declaraciones sanitarias. Indonesia adoptó controles similares en sus terminales aeroportuarias.

En Myanmar, el Ministerio de Salud recomendó evitar desplazamientos no esenciales a la región afectada e instó a quienes viajen a buscar atención médica inmediata si desarrollan síntomas compatibles dentro de los 14 días después del arribo. Además, precisó que los procedimientos de detección de fiebre implementados durante la pandemia de COVID-19 se habían reforzado para los pasajeros que llegan de India, así como la capacidad diagnóstica de laboratorio y la dotación de insumos médicos.

Las autoridades sanitarias de Vietnam exhortaron, a través de los medios estatales, a redoblar la vigilancia alimentaria y fortalecer los controles en fronteras, instalaciones médicas y comunidades locales. China declaró el fortalecimiento de sus medidas de prevención en las áreas fronterizas, con evaluaciones de riesgo, aumento de la vigilancia, mejora en la formación del personal sanitario y expansión de la capacidad diagnóstica, según la información publicada por los medios estatales.

Qué es el virus Nipah

El historial de brotes de Nipah en el sur y sudeste de Asia, la facilidad de transmisión entre especies, la falta de medidas curativas y la vigilancia internacional constante reflejan la complejidad de controlar este patógeno en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus Nipah (NiV), identificado por primera vez en 1998 en Malasia, está catalogado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH) como un patógeno de nivel de bioseguridad 4. Pertenece al género Henipavirus dentro de la familia Paramyxoviridae.

La Organización Mundial de la Salud describe un abanico de síntomas clínicos, que van desde infecciones asintomáticas hasta afecciones graves como encefalitis mortal o insuficiencia respiratoria aguda. La mortalidad asociada a los brotes fluctúa, condicionada por los sistemas locales de vigilancia epidemiológica y capacidad de atención clínica. La agencia internacional detalla: “Se estima que la tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%”, y recalca que por el momento “no existe tratamiento ni vacuna disponible para personas ni animales. El tratamiento principal para humanos es la terapia de apoyo”.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades puntualiza que, aunque hasta hoy la circulación de brotes confirmados permanece limitada al continente asiático, la dinámica de transmisión —que abarca propagación por animales domésticos y contagio secundario entre humanos— confiere al Nipah un relevante potencial para eventos epidémicos o incluso pandémicos.

Los protocolos de control recomiendan medidas como el uso de equipos de protección, aislamiento de pacientes, aplicación de prácticas seguras durante la atención médica y búsqueda activa de casos para contener la transmisión secundaria del virus /Freepik

Los protocolos de control recomendados incluyen limitar la propagación tanto en el ámbito domiciliario como hospitalario, mediante equipos de protección, aislamiento y prácticas seguras en la atención médica. Para limitar la transmisión secundaria, las autoridades europeas enfatizan la importancia de la búsqueda activa de casos, el rastreo y cuarentena de contactos, así como el aislamiento sistematizado.

A escala regional, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Bangladesh informó a la OMS que, entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2025, se registraron cuatro casos confirmados y mortales de infección por Nipah en diferentes distritos (Barisal, Daca y Rajshahi), sin vinculación temporal entre sí. Desde el primer brote verificado en 2001, Bangladesh reporta la aparición sostenida de infecciones humanas casi todos los años, lo que lo ubica como un país bajo vigilancia prioritaria.

El historial epidemiológico del virus Nipah evidencia brotes esporádicos tanto en el sur como en el sudeste asiático, y la vigilancia internacional permanece activa a consecuencia de sus características: facilidad de transmisión entre especies, letalidad elevada y falta de medidas curativas específicas.