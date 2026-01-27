Salud

La educación de los nietos es buena para el cerebro, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los nietos son una bendición en más de un sentido para las personas mayores, según un nuevo estudio.

Ser abuelo es bueno para el envejecimiento cerebral, y podría servir como un amortiguador frente al deterioro cognitivo, según resultados publicados el 26 de enero en la revista Psychology and Aging.

Los investigadores encontraron que los mayores que cuidan a sus nietos obtienen mejores resultados en pruebas de memoria y lenguaje.

Este efecto es más pronunciado entre las abuelas, que vieron menos disminución en las pruebas cognitivas si cuidaban de nietos, según los investigadores.

Curiosamente, no parecía importar cuántas veces los abuelos cuidaran de los nietos. En general, cualquier abuelo que haya prestado cuidado en cualquier momento del último año se benefició de ello, según el estudio.

"Lo que más nos llamó la atención fue que ser abuelo cuidador parecía importar más para el funcionamiento cognitivo que la frecuencia con la que los abuelos cuidaban o qué hacían exactamente con sus nietos", dijo la investigadora principal Flavia Chereches en un comunicado de prensa. Es doctoranda en psicología en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 2.900 abuelos que participaron en un estudio a largo plazo en inglés sobre el envejecimiento. Los participantes, con una edad media de 67 años, respondieron preguntas de la encuesta y realizaron pruebas cerebrales en tres ocasiones entre 2016 y 2022.

La encuesta preguntaba si habían cuidado de un nieto en algún momento del último año. También les preguntaron con qué frecuencia les proporcionaban cuidado y qué solían hacer con su nieto.

"Muchos abuelos ofrecen cuidados regulares a sus nietos, un cuidado que apoya a las familias y a la sociedad en general", dijo Chereches. "Sin embargo, una cuestión abierta es si cuidar a los nietos también puede beneficiar a los propios abuelos."

Los resultados mostraron que cuidar de un nieto era beneficioso para el envejecimiento cerebral, independientemente de la frecuencia con la que se le proporcionara.

Algunas actividades parecían aportar un ligero beneficio cerebral mayor.

Por ejemplo, los investigadores encontraron que dedicar más tiempo a actividades de ocio y una ayuda más frecuente con los deberes parecían mejorar las habilidades verbales y de memoria.

Del mismo modo, los abuelos que preparaban regularmente las comidas para sus nietos o los llevaban al colegio tendían a tener mejor fluidez verbal.

"Se necesita más investigación para replicar estos hallazgos, sin embargo, si hay beneficios asociados al cuidado de los abuelos, puede que no dependan de la frecuencia con la que se preste el cuidado, ni de las actividades específicas realizadas con los nietos, sino más bien de la experiencia más amplia de estar involucrado en el cuidado", dijo Chereches.

Dijo que también se debería realizar más trabajo para explorar si la dinámica familiar podría influir en los posibles beneficios cerebrales de la paternidad abuelosa.

"Proporcionar cuidado voluntario, dentro de un entorno familiar de apoyo, puede tener efectos diferentes para los abuelos que cuidar en un entorno más estresante donde se sienten sin apoyo o sienten que el cuidado no es voluntario ni una carga", dijo Chereches.

Más información

La Universidad de Michigan ofrece más información sobre los posibles beneficios de la educación como abuelos.

FUENTE: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 26 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

El ejercicio evita el estrés de la mediana edad, según un estudio

Healthday Spanish

El ejercicio evita el estrés

Consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de colon

Healthday Spanish

Consumo excesivo de alcohol aumenta

Los aeropuertos intensifican los controles tras los casos del virus Nipah en India

Healthday Spanish

Los aeropuertos intensifican los controles

Quemar leña en interiores puede suponer un riesgo para la salud mayor de lo que crees

Healthday Spanish

Quemar leña en interiores puede

Fibromas uterinos: cómo reconocer los síntomas y sus señales de alarma, según expertos

Molestias como dolor pélvico o sangrado intenso pueden indicar un problema ginecológico que afecta a mujeres de todas las edades. Especialistas de Cleveland Clinic destacan la importancia de consultar con un profesional para lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado

Fibromas uterinos: cómo reconocer los
DEPORTES
Vélez empata con Talleres en

Vélez empata con Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

TELESHOW
Sarah Borrell, la protagonista del

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos intensificó los bombardeos

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella