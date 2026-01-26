La vitamina conocida como “el oro de la juventud”: por qué ayuda a retrasar el envejecimiento y cuidar la piel

La vitamina E, conocida como el 'oro de la juventud', es reconocida por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para retrasar el envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina E destaca en la nutrición humana por sus propiedades antioxidantes, su impacto positivo en el cuidado de la piel y su rol en la prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento. Este nutriente está presente en aceites vegetales, frutos secos y verduras, y su consumo adecuado se relaciona con la protección celular y el mantenimiento de la salud.

Este compuesto, denominado científicamente tocoferol, fue identificado como la quinta vitamina descubierta y cumple un papel esencial en el desarrollo normal del feto y de los niños, según explican especialistas en clínica médica.

Además, su acción antioxidante ayuda a proteger las células frente a los radicales libres, moléculas que pueden provocar daños y acelerar el envejecimiento.

Numerosos estudios científicos resaltan la potencia antioxidante de la vitamina E. De acuerdo con la revista Ageing Research Reviews, este nutriente previene el envejecimiento prematuro y reduce el riesgo de enfermedades degenerativas asociadas a la edad.

Funciones biológicas y efectos en el organismo

Según Ramiro Heredia, especialista del Hospital de Clínicas José de San Martín, la vitamina E protege las lipoproteínas de baja densidad (LDL) de la oxidación. Así, contribuye a la prevención de la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares. También desempeña un papel relevante en el funcionamiento del cerebro y en la salud sanguínea.

La vitamina E favorece la circulación sanguínea y ayuda a evitar la formación de coágulos al dilatar los vasos sanguíneos. Un informe publicado en la investigación “Efecto de la suplementación con vitamina C y vitamina E sobre la función endotelial: una revisión sistemática”, citado por Heredia, sostiene que estos efectos mejoran la salud de la piel y la circulación.

El mismo especialista señala que se identificaron posibles vínculos entre la vitamina E y la prevención de la trombosis. Sin embargo, aclara que todavía se necesitan más investigaciones para comprender su relación con enfermedades como el Alzheimer, la demencia, las cataratas o las fracturas de cadera.

Consecuencias de la deficiencia y formas de obtención

Mayo Clinic advierte que niveles muy bajos de vitamina E pueden provocar neuropatía (dolor en los nervios) y retinopatía (daños en la retina). Mantener concentraciones adecuadas del nutriente resulta fundamental para el correcto funcionamiento del organismo.

Las vitaminas, incluidas la E, pueden incorporarse a través de una dieta variada que combine alimentos de origen vegetal y animal. En algunos casos, los suplementos pueden complementar la alimentación, aunque el cuerpo solo los sintetiza parcialmente.

Riesgos del consumo excesivo y recomendaciones

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la vitamina E presente en los alimentos no resulta perjudicial. No obstante, el uso de suplementos en dosis elevadas puede aumentar el riesgo de sangrado y hemorragia cerebral, ya que reduce la capacidad de coagulación tras cortes o heridas.

La recomendación oficial establece un límite superior de 1.000 mg diarios para adultos en suplementos, tanto de vitamina E natural como sintética. El seguimiento de estas pautas resulta fundamental para evitar complicaciones.

Los especialistas insisten en la importancia de optar por una dieta equilibrada y variada, que garantice la incorporación de vitaminas y minerales esenciales. El consumo responsable de suplementos solo debe considerarse bajo supervisión médica.

Perspectivas y nuevas investigaciones

Si bien la evidencia actual respalda el efecto antioxidante de la vitamina E y su impacto en la salud, los expertos subrayan la necesidad de realizar más estudios sobre sus beneficios en la función inmune y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

La ciencia sigue explorando el potencial de este nutriente en la medicina preventiva y en el bienestar a largo plazo. Por ahora, los especialistas recomiendan mantener una alimentación variada y consultar a profesionales antes de incorporar suplementos.

Vitamina E, con su capacidad para proteger las células y retrasar algunos procesos del envejecimiento, se consolida como un elemento clave en el cuidado de la salud. Sin embargo, el equilibrio en su consumo y la consulta médica siguen siendo aspectos centrales para aprovechar sus beneficios sin riesgos asociados.