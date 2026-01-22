Qué son los nódulos pulmonares y cuándo pueden generar preocupación

Los nódulos pulmonares, frecuentes en estudios de imágenes, suelen ser benignos y no representan peligro grave para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, el avance de la tecnología médica ha permitido detectar con mayor frecuencia hallazgos inesperados en estudios de rutina. Uno de los más comunes en personas adultas es la presencia de nódulos pulmonares. Aunque su aparición suele generar inquietud, la gran mayoría de estos nódulos no representa un riesgo grave para la salud.

Comprender sus causas, factores de riesgo y el enfoque médico adecuado resulta fundamental para evitar preocupaciones innecesarias y garantizar un seguimiento apropiado.

¿Qué son los nódulos pulmonares y cuán frecuentes son?

Los nódulos pulmonares son pequeñas masas que suelen visualizarse en estudios de imagen, como la tomografía de tórax. Estos hallazgos son frecuentes en la población adulta. De acuerdo con Mayo Clinic, al menos la mitad de las personas mayores de 50 años puede presentar uno o más nódulos, aunque la mayoría no implica un peligro considerable para la salud.

Especialistas de Mayo Clinic afirman que entre el 96% y el 98% de los nódulos pulmonares son benignos, incluso en quienes presentan factores de alto riesgo, como el tabaquismo. El Dr. David E. Midthun, neumólogo de la institución, explica: “La gran mayoría de estos nódulos corresponde a tejido cicatricial de infecciones pulmonares previas y suele no causar síntomas”.

El tamaño del nódulo, el tabaquismo, la edad y antecedentes de cáncer influyen en la evaluación médica de los nódulos pulmonares

La preocupación médica surge cuando se cumplen ciertos criterios clínicos específicos. El equipo médico evalúa el tamaño y la apariencia del nódulo, la edad del paciente, los antecedentes de tabaquismo, la presencia de varios nódulos y si existen antecedentes de cáncer o exposición a asbesto. Además, comparar imágenes previas puede ser clave para analizar la evolución del nódulo. El Dr. Midthun señala: “Estas imágenes suelen ser muy valiosas para determinar si un nódulo es canceroso”.

Estrategias de control y seguimiento

Las recomendaciones de control varían según cada situación. Cuando el nódulo mide menos de seis milímetros y el paciente nunca ha fumado, habitualmente no se solicitan estudios adicionales, ya que el riesgo de cáncer es excepcionalmente bajo. Según la Mayo Clinic, en estos casos la exposición innecesaria a la radiación puede suponer un riesgo mayor que el beneficio de nuevas pruebas.

Si la persona fuma o fumó en el pasado, se suele recomendar repetir la tomografía computarizada después de un año. Para nódulos de seis milímetros o más, o cuando existen factores de riesgo, los médicos pueden optar por nuevos controles en pocos meses o al año para observar posibles cambios. En ocasiones, se indica una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) para obtener información adicional sobre la naturaleza del nódulo.

Para fumadores o exfumadores, la repetición de la tomografía computarizada suele recomendarse después de un año

Cuando el nódulo permanece sin cambios durante dos años, habitualmente se descarta la necesidad de nuevos estudios. Si el nódulo aumenta de tamaño, el equipo médico puede sugerir una biopsia o, si corresponde, la extirpación quirúrgica para confirmar la presencia de células cancerosas.

La vigilancia activa es esencial en estos casos. Si un posible cáncer de pulmón se detecta en una etapa temprana, las probabilidades de éxito del tratamiento aumentan. Esta estrategia evita procedimientos invasivos innecesarios, ya que muchos tumores pulmonares pequeños crecen a un ritmo muy lento.

Causas frecuentes y el caso de la fiebre del valle

Entre las causas más habituales de los nódulos se encuentran infecciones como la fiebre del valle, común en el suroeste de Estados Unidos. La Dra. Janis E. Blair, especialista en enfermedades infecciosas de la Mayo Clinic, explica: “La fiebre del valle es una infección causada por el hongo Coccidioides, que habita en suelos desérticos de la región”.

Inhalar sus esporas puede provocar infecciones y dejar una marca pulmonar permanente, generalmente sin síntomas visibles. La doctora Blair indica que cerca del 60% de quienes contraen la infección no presentan síntomas y desconocen que tienen una mancha en el pulmón. Existen análisis de sangre para detectar la respuesta inmunitaria al Coccidioides, aunque estos estudios no determinan si esa fue la causa directa del nódulo.

Asistir a las consultas médicas programadas permite la detección precoz de nódulos pulmonares y mejora las posibilidades de tratamiento eficaz

Desde Mayo Clinic enfatizan que, incluso si el origen del nódulo es infeccioso, las indicaciones de seguimiento no cambian. El acompañamiento médico y los controles periódicos son fundamentales para observar la evolución y actuar si resulta necesario.

Asistir a las consultas programadas permite detectar precozmente un posible nódulo pulmonar canceroso y mejora las posibilidades de un tratamiento eficaz. La detección temprana y la vigilancia adecuada son esenciales para afrontar este hallazgo con tranquilidad y seguridad.