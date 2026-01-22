“No podía salir de la cama y hoy puedo correr”: la historia detrás de un caso emblemático de trasplante cardíaco

La historia de Dorelia Ávila

Detrás de cada estadística médica hay una vida que se reinicia. Recientemente, el Hospital Italiano marcó un hito al alcanzar los 500 trasplantes de corazón en adultos, una cifra que consolida a la institución como referente en alta complejidad. Pero este número es mucho más que un récord: son 500 historias de segundas oportunidades, que se hacen posibles gracias a la tecnología de vanguardia y a la coordinación de un equipo humano que trabaja contra reloj.

Entre esos 500 nombres se destaca el de Dorelia Ávila, cuya vida quedó en suspenso por una miocardiopatía dilatada. Esta enfermedad, que debilita y agranda el corazón dificultando el bombeo de sangre, y que según Mayo Clinic puede derivar en insuficiencia cardíaca severa, la llevó a una situación límite. Su testimonio le pone rostro al avance científico y recuerda el valor vital, y muchas veces urgente, de la donación de órganos en el país.

El Hospital Italiano alcanzó los 500 trasplantes de corazón en adultos, un hito que lo ubica entre los centros más experimentados de Latinoamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 trasplantes de corazón en adultos

El programa de trasplante cardíaco alcanzó los 500 procedimientos en pacientes adultos, cifra que lo ubica como uno de los centros de mayor experiencia en Argentina y Latinoamérica. La primera cirugía de este tipo realizada por la institución tuvo lugar en 1988. Desde entonces, el crecimiento mantuvo una tendencia sostenida, con una aceleración reciente: el equipo realizó 50 trasplantes solo en los últimos tres años.

La complejidad del trasplante cardíaco supera la intervención quirúrgica. El hospital destacó la necesidad de contar con una infraestructura de alta complejidad, que incluye quirófanos especialmente equipados, una unidad coronaria avanzada y áreas de cuidado posoperatorio cardiovascular. El proceso exige, además, la coordinación de cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, anestesiólogos, perfusionistas, instrumentadores, enfermería, kinesiólogos, técnicos y residentes, quienes trabajan en conjunto para garantizar estándares de calidad y seguridad.

La miocardiopatía dilatada puede llevar a insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa del Hospital Italiano, según la propia institución, muestra tasas de supervivencia comparables con los mejores centros internacionales, incluso en pacientes que ingresan con cuadros de extrema gravedad o requieren soporte circulatorio avanzado. “Alcanzar los 500 trasplantes cardíacos no es solo un número: es la expresión de un programa sólido, del compromiso de todo un equipo y de la confianza que los pacientes depositan en nosotros”, expresó el Dr. César Belziti, subjefe del Programa de Trasplante Cardíaco.

La innovación tecnológica representa uno de los pilares del programa, con la incorporación de sistemas de soporte circulatorio avanzado y ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que permiten estabilizar pacientes críticos y trasladarlos desde distintos puntos del país. Además, la institución implementó el uso del corazón artificial en el área pediátrica, lo que facilita la atención de niños con cardiopatías congénitas complejas.

En esta línea, el hospital también desarrolló un programa pediátrico, con 52 trasplantes cardíacos en la última década. Ambos programas funcionan como espacios de formación, investigación e innovación.

Traslado aéreo y un corazón en 12 horas: el operativo que salvó la vida a Dorelia Ávila

El programa de trasplante cardíaco del Hospital Italiano inició en 1988, desde entonces mantiene una tendencia de crecimiento sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de Dorelia Ávila ilustra el alcance del programa y el impacto en la vida de los pacientes. Ella relató que en enero de 2023 recibió el diagnóstico de miocardiopatía dilatada, una enfermedad hereditaria en su familia. “A mí se me despertó con 35 años”, explicó Ávila desde Neuquén en diálogo con Infobae, quien describió que la enfermedad avanzó en silencio hasta afectar severamente su corazón y otros órganos.

Con el correr de los meses, los médicos habían decidido colocarle un desfibrilador para prevenir muertes súbitas, dado que su corazón solo tenía una fracción de eyección del 25%. Esto indica el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido; un valor normal supera el 50%, por lo que un 25% refleja un funcionamiento muy reducido. “Me sirvió porque tuve tres intentos de muerte súbita, pero ese aparatito generaba electricidad y me volvía a hacer latir el corazón”, apuntó.

A pesar de esta intervención, su estado de salud continuó decayendo. “Cada día que pasaba se deterioraba más y más el corazón”, señaló. En su testimonio, detalló que hace aproximadamente un año y dos meses inició su camino hacia el trasplante cardíaco. Fue internada en Cipolletti, donde los equipos médicos advirtieron la gravedad de su situación y gestionaron su traslado urgente a Buenos Aires.

Dorelia Ávila recibió un trasplante de corazón tras ser trasladada de Neuquén a Buenos Aires en estado crítico con soporte ECMO (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En ese lapso no tenían más tiempo y le informaron a mi mamá que se preparara para lo peor, porque quizás yo no pasaba de ese día, ya que estaba muy débil y no podía estar despierta”, narró Dorelia. Su traslado requirió el uso de un sistema de ECMO, descrito como un “corazón artificial” que permitió limpiar su sangre y mantener sus órganos en funcionamiento. Para lograrlo, los médicos la indujeron a un coma, ya que su organismo no resistía el esfuerzo.

Según el testimonio del cardiólogo Ezequiel Lillo a Infobae, quien la acompañó durante el vuelo, “el traslado aéreo de pacientes como Dorelia en asistencia circulatoria son un gran desafío médico por la condición crítica extrema en la que se encuentra el paciente, el equipamiento tecnológico que se necesita, la expertiz de todo el equipo, el despliegue logístico y la valentía para afrontarlo”.

Lillo remarcó que el Hospital Italiano es el único centro en Argentina con operaciones aéreas de este tipo en adultos, y que el soporte ECMO se utiliza tanto como puente al trasplante como para esperar la recuperación de los órganos.

La donación de órganos es fundamental para que pacientes en estado crítico tengan una segunda oportunidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar a Buenos Aires, Ávila relató que ingresó al sistema de emergencia nacional de INCUCAI y recibió el trasplante de corazón en menos de doce horas: “Me pusieron en Emergencia Nacional. Al pasar de doce horas la llaman a mi mamá y le dicen que había llegado mi corazón, que yo iba a poder recibirlo”.

“Cuando me meten al quirófano, me abren y mi corazón, según dijo mi médico, parecía una masa, como si se estuviera derritiendo”, recordó. “A mí me conectan el corazón fuera de la cavidad torácica y empieza a latir automáticamente. No hizo falta hacer ningún masaje cardíaco ni nada. Fue como instantáneo. Fue una conexión muy grande con mi donante, empezó a latir ahí nomás”, contó emocionada.

La recuperación de Dorelia avanzó rápidamente. “Antes no podía caminar dos pasos que me agitaba. No podía hacer ninguna actividad, no podía ni siquiera pasar un lampazo, nada. Estaba todo el día en cama. Hoy en día puedo correr, no me siento agitada. Volví a trabajar después de seis meses. Puedo disfrutar de mi familia. Puedo disfrutar de mi hijo, puedo estar con él, hago mis actividades lo más normal en todo sentido”.

Ávila también destacó la atención integral recibida en el hospital: “Agradecida primero con Dios y después con todo el personal del Hospital Italiano, porque la verdad que desde la gente de limpieza, la gente de cocina hasta administrativos, los médicos. Todos se portaron bien conmigo. No me dejaron sola en ningún momento. Tuve médicos para el habla, tuve médicos para el caminar, para el escribir, hasta psicológicamente tuve médicos, apoyos. La verdad es que ellos me ayudaron a salir adelante, aparte de que me salvaron la vida y hasta el día de hoy están presentes”.

Detrás de cada estadística médica hay una vida que se reinicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó: “A nivel emocional, siento que tengo una conexión con mi donante. Cambié mucho en cuanto a mi personalidad. Hoy en día tengo paz, soy muy paciente, muy tranquila. Me encuentro con otra felicidad. Yo siento que fue una conexión y que, en cierta parte, el corazón cambió mi personalidad, siempre para bien. Me veo con más luz”.

La donación de órganos ocupa un lugar central en su relato. “Eso me gustaría destacarlo también, cuán importante es la donación de órganos que salva una vida”.

Lillo, por su parte, concluyó: “La donación de órganos es un eslabón fundamental en la cadena para que estos pacientes tengan otra oportunidad de seguir viviendo; como sociedad, los entes reguladores intervinientes y las instituciones debemos alentar y dar un plus para que este acto de amor y solidaridad de donar se multiplique a lo largo y ancho de todo el país, pero también de conocer que en la Argentina el soporte de estos casos extremos ya es posible y real desde hace algunos años, sobre todo cuando el tiempo nos apremia”.