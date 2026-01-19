Salud

La fruta seca que ayuda a preservar la masa muscular y ósea después de los 45 años, según especialistas

Especialistas destacan el valor de ciertos alimentos en esta etapa de la vida y explican por qué su incorporación puede marcar una diferencia en la salud física

La pasa de ciruela destaca
La pasa de ciruela destaca como fruta seca para preservar masa muscular y ósea en adultos mayores de 45 años, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pasas de ciruela se consolidan como una aliada para quienes superan los 45 años y buscan preservar la masa muscular y ósea. Este alimento, rico en proteínas vegetales, antioxidantes y compuestos bioactivos, ofrece beneficios que impactan directamente en la fuerza, la movilidad y la calidad de vida.

La combinación de nutrientes y fibras solubles contribuye a un metabolismo más equilibrado mientras regula el apetito. Especialistas recomiendan consumir una porción diaria de 50 gramos para obtener resultados positivos y evitar excesos.

Los cambios hormonales y metabólicos aparecen con la edad, afectando la estructura corporal. Según investigaciones recientes difundas por O Globo, la reducción progresiva de la masa muscular y la densidad ósea puede limitar la fuerza física y la movilidad. El consumo de frutas secas como las pasas de ciruela responde a estas necesidades, ya que su perfil nutricional destaca en la prevención de estos procesos.

De acuerdo con estudios publicados en el Journal of Medicinal Food, la ingesta regular de pasa de ciruela se asocia con mayores niveles de IGF-1, una hormona clave producida principalmente por el hígado que participa en la generación y mantenimiento de los tejidos musculares y óseos.

Además, las investigaciones muestran una reducción de procesos inflamatorios y un aumento de la capacidad antioxidante en adultos mayores de 45 años.

El consumo diario de 50
El consumo diario de 50 gramos de pasa de ciruela aporta proteínas vegetales, antioxidantes y compuestos bioactivos que benefician la fuerza y la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrición y metabolismo: el rol de la pasa de ciruela

Las pasas de ciruela aporta proteínas vegetales, antioxidantes y compuestos bioactivos, nutrientes que intervienen en la estructura corporal y la fuerza. Su contenido de fibras solubles contribuye a regular el apetito y a equilibrar el perfil metabólico.

Según datos citados por O Globo, estas fibras limitan la absorción rápida de glucosa, hecho que resulta fundamental para el control glucémico, especialmente en la etapa adulta.

El sorbitol, un azúcar natural presente en la pasa de ciruela, ayuda a estabilizar la energía al retardar la absorción de glucosa. Además, estos frutos secos contienen minerales como hierro, cobre, magnesio y vitamina K. Todos estos micronutrientes resultan esenciales para la formación y el mantenimiento de los huesos y participan en procesos metabólicos vinculados a la fuerza física.

Especialistas en nutrición recomiendan consumir la pasa de ciruela con moderación para evitar un exceso de azúcares naturales. Una porción diaria sugerida consiste en 50 gramos, aproximadamente cinco o seis unidades. Se puede incorporar como colación, mezclar con yogur, añadir a ensaladas o integrar en postres saludables.

Investigaciones del Journal of Medicinal
Investigaciones del Journal of Medicinal Food asocian la ingesta regular de pasa de ciruela con niveles elevados de IGF-1, hormona clave para músculos y huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales y recomendaciones para su consumo

El impacto de las pasas de ciruela no se limitan a la preservación muscular y ósea. Este alimento también favorece la saciedad y la salud digestiva, lo que lo convierte en una opción versátil para adultos mayores de 45 años. Su inclusión regular en la dieta puede contribuir a la estabilidad energética y al bienestar general.

De acuerdo con especialistas consultados por O Globo, la clave radica en la moderación. Incluir la pasa de ciruela en cantidades adecuadas permite aprovechar sus beneficios sin incurrir en un consumo excesivo de azúcares.

Es fundamental adaptar la dieta a las características personales y consultar siempre a un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en la alimentación, especialmente para quienes presentan condiciones médicas preexistentes o requieren cuidados específicos.

El consumo equilibrado de pasa de ciruela puede ofrecer efectos positivos en la masa muscular y ósea, mejorar la regulación del apetito y el metabolismo y aportar saciedad y bienestar digestivo. Sin embargo, la individualización del plan alimentario y el asesoramiento profesional siguen siendo esenciales para un abordaje integral de la salud en la adultez.

La pasa de ciruela contribuye
La pasa de ciruela contribuye a regular el apetito y mejora el perfil metabólico gracias a su contenido de fibras solubles y sorbitol, un azúcar natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversidad de presentaciones y formas de incorporación

Las pasas de ciruela puede incluirse en distintas comidas del día. Se recomienda consumirla sola como snack, mezclada con yogur natural o como ingrediente en ensaladas. También puede formar parte de postres saludables, siempre dentro de una planificación alimentaria que contemple las necesidades energéticas y nutricionales de cada persona.

La variedad de preparaciones permite adaptar este alimento a diferentes preferencias y rutinas. Además, su sabor dulce facilita la incorporación en platos tanto dulces como salados. Los expertos destacan que la consistencia y la frecuencia en el consumo son factores determinantes para observar resultados favorables en la salud muscular y ósea.

La evidencia actual respalda el papel de la pasa de ciruela como complemento en la dieta de personas mayores de 45 años. Su perfil nutricional y la facilidad para integrarla a diferentes comidas la posicionan como una opción accesible y eficaz. Aun así, la consulta profesional resulta insustituible para maximizar los beneficios y evitar riesgos asociados a la alimentación desequilibrada.

