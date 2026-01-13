Salud

¿Quieres proteger la salud de tus encías? Come más tomates, sugiere un estudio

LUNES, 12 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Preocupado por tu salud bucodental?

Un nuevo estudio sugiere que coman más tomates.

Una ingesta insuficiente de licopeno --un nutriente presente en tomates y otros frutos rojos-- se asocia con un riesgo significativamente mayor de enfermedad de las encías en adultos mayores.

Los mayores que reciben suficiente licopeno tienen un 67% menos probabilidades de desarrollar enfermedad grave de las encías, según informan los investigadores en el número de febrero de The Journal of nutrition, health and aging.

"En general, la insuficiente ingesta de licopeno fue un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad periodontal", concluyó el equipo de investigación liderado por Katherine Kwong, profesora asistente de desarrollo humano en Connecticut College en New London, Connecticut.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1.200 personas mayores que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición entre 2009 y 2014. Los encuestados tenían edades comprendidas entre 65 y 79 años.

Se sometieron a un examen dental y rellenaron un cuestionario dietético.

Los investigadores definieron una ingesta suficiente de licopeno como más de 8.000 microgramos o más diarios. Una taza de tomates cocidos contiene unos 7.300 microgramos de licopeno, según la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Otros alimentos ricos en licopeno incluyen pimientos rojos, sandía, caquis y pomelo, según Northwell Health.

Casi la mitad de los participantes (49%) presentaba algún nivel de enfermedad de las encías, y alrededor del 78% no consumía suficiente licopeno en su dieta.

Los hombres tenían un 73% más de probabilidades que las mujeres de desarrollar enfermedad de las encías, y esto estaba relacionado con una falta de ingesta de licopeno, según los investigadores.

El estudio también encontró que los mayores negros tenían un riesgo casi triplicado de padecer enfermedad grave de las encías en comparación con los mayores blancos, más de 2,8 veces mayor.

La falta de licopeno podría explicar esta disparidad racial en cuanto a la enfermedad de las encías, escribieron los investigadores.

"La ingesta de licopeno es significativamente mayor en personas blancas no hispanas, mientras que la prevalencia de la enfermedad periodontal grave es menor", escribieron los investigadores.

En conjunto, los resultados sugieren que el licopeno podría ser un factor importante para prevenir la enfermedad de las encías.

"Nuestros resultados sugieren que las futuras estrategias de prevención de la enfermedad periodontal deberían considerar intervenciones dietéticas específicas de raza y sexo", escribieron los investigadores.

Sin embargo, el estudio no pudo decir por qué el licopeno podría ayudar a la salud bucal, ni si el licopeno tomado como suplemento sería tan eficaz como cuando se ingiere en los alimentos, según los investigadores.

Se necesitan ensayos clínicos para confirmar que el licopeno puede proteger la salud de las encías, según los investigadores.

