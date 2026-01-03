Salud

Reloj biológico interno vinculado al riesgo de demencia

Healthday Spanish

VIERNES, 2 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Los problemas de sueño podrían ser una señal temprana de demencia, según un nuevo estudio.

Los ritmos circadianos más débiles y fragmentados están relacionados con un mayor riesgo de demencia, informaron los investigadores el 29 de diciembre en la revista Neurology.

De hecho, las personas con ritmos circadianos débiles tienen un riesgo más que duplicado de demencia, según los resultados.

"Los cambios en los ritmos circadianos ocurren con el envejecimiento, y la evidencia sugiere que las alteraciones del ritmo circadiano pueden ser un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas como la demencia", dijo la investigadora principal Wendy Wang, profesora adjunta de epidemiología y medicina interna en el UT Southwestern Medical Center de Dallas.

"Nuestro estudio midió estos ritmos de actividad en reposo y encontró que las personas con ritmos más débiles y fragmentados, y las personas con niveles de actividad que alcanzaron su pico más tarde en el día, tenían un mayor riesgo de demencia", dijo en un comunicado de prensa.

El ritmo circadiano es otro término para el reloj interno del cuerpo, que regula el ciclo de sueño de 24 horas de una persona.

Guiado por el cerebro e influenciado por la exposición a la luz, el ritmo circadiano también regula funciones corporales como la liberación hormonal, la digestión y la temperatura corporal.

Un ritmo circadiano fuerte alinea bien el reloj biológico de una persona con la jornada de 24 horas, enviando señales claras sobre las funciones corporales, según los investigadores. Las personas con un ritmo circadiano fuerte tienden a seguir horarios regulares para dormir, incluso si su horario cambia o la luz del día según las estaciones.

Por otro lado, las personas con ritmos circadianos débiles tienen más probabilidades de que su reloj biológico se altere por cambios estacionales o de horario, según los investigadores.

Para este estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de casi 2.200 personas con una edad media de 79 años. Ninguno tenía demencia al inicio del estudio.

Todos los participantes llevaron pequeños monitores cardíacos pegados al pecho durante un promedio de 12 días. Estos monitores capturaban datos sobre los ritmos circadianos de las personas.

A estas personas se les siguió de media durante unos tres años, durante los cuales 176 fueron diagnosticadas con demencia.

Basándose en sus ritmos circadianos, los investigadores dividieron a los participantes en tres grupos. Luego compararon los grupos circadiano fuerte y circadiano débil.

En total, 106 de 727 personas del grupo circadiano débil desarrollaron demencia, en comparación con 31 de 728 personas del grupo circadiano fuerte, según el estudio.

Eso suponía un riesgo casi 2,5 veces mayor de demencia entre personas con ritmos circadianos más débiles, según estimaron los investigadores.

El riesgo de demencia también era mayor entre las personas cuyos ritmos circadianos alcanzaban su punto máximo más tarde por la tarde, según los investigadores.

Las personas cuyo ritmo alcanzó su máximo alrededor de las 14:15 o más tarde tenían un 45% más de riesgo de demencia en comparación con aquellas que alcanzaron su pico entre las 13:11 y las 14:14, según los resultados.

Tener un pico de actividad más tardío podría significar que el reloj biológico está desalineado con los cambios estacionales de luz.

"Las alteraciones en los ritmos circadianos pueden alterar procesos corporales como la inflamación e interferir con el sueño, posiblemente aumentando las placas amiloides asociadas a la demencia o reduciendo la eliminación del amiloide del cerebro", dijo Wang.

"Futuros estudios deberían examinar el posible papel de las intervenciones para el ritmo circadiano, como la fototerapia o los cambios en el estilo de vida, para determinar si pueden ayudar a reducir el riesgo de demencia en una persona", añadió.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre ritmos circadianos.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 29 de diciembre de 2025

