La IA podría ayudar a hacer la liposucción más segura, según los expertos

VIERNES, 2 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- ¿Estás pensando en hacerte una cirugía plástica como parte de una renovación de Año Nuevo?

Un modelo de IA recién desarrollado promete hacer de la liposucción un procedimiento más seguro al predecir con precisión la pérdida de sangre entre los pacientes.

En general, la IA fue un 94% precisa en predecir la cantidad de sangre que una persona perdería durante una liposucción de alto volumen, informan los investigadores en la edición de enero de 2026 de la revista Plastic and Reconstructive Surgery.

"Desarrollar e implementar nuestro modelo de IA para predecir la pérdida de sangre en liposucción es un avance revolucionario que promete mejorar la seguridad del paciente y los resultados quirúrgicos", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Mauricio Pérez Pachon, investigador en la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota.

"Aprovechando la naturaleza cambiante de la IA, podemos avanzar hacia un futuro en el que las operaciones sean más inteligentes, seguras y adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente", escribió el equipo.

La liposucción es el procedimiento de cirugía estética más frecuente realizado en todo el mundo, con más de 2,3 millones de pacientes recibiendo este tratamiento cada año.

Aunque la liposucción suele ser segura, la pérdida excesiva de sangre es un problema potencialmente grave, especialmente cuando se eliminan mayores volúmenes de grasa del cuerpo, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores entrenaron un dispositivo de IA con datos de 621 pacientes que se sometieron a una liposucción de gran volumen en dos clínicas, una en Colombia y otra en Ecuador.

El equipo probó la precisión de la IA entre otros 100 pacientes de liposucción de las dos clínicas.

Los resultados mostraron una "excelente coincidencia" entre los volúmenes de pérdida de sangre previstos y la cantidad real de sangre perdida, según los investigadores. La desviación estándar era de 26 mililitros, o menos de nueve décimas de onza.

"Esta precisión refuerza el potencial del modelo como herramienta de apoyo a la decisión en procedimientos de contorneo corporal, donde anticipar la pérdida de sangre intraoperatoria es crucial para la seguridad del paciente y la planificación operativa", escribieron los investigadores.

"Los cirujanos pueden utilizar las estimaciones previstas de pérdida de sangre para tomar decisiones informadas sobre el manejo perioperatorio, como la necesidad de transfusiones de sangre, gestión de líquidos y otras medidas de cuidados críticos", añadió el equipo.

El equipo de investigación planea realizar estudios adicionales para perfeccionar aún más el modelo de IA, incluyendo entrenamiento con datos proporcionados por cirujanos de todo el mundo.

"Creemos que la investigación futura en tecnología de IA tiene un potencial ilimitado para mejorar la seguridad del paciente, y esperamos continuar desarrollándose en esta área", dijo Pérez Pachon.

Más información

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos tiene más información sobre la liposucción.

FUENTES: Wolters Kluwer Health, comunicado de prensa, 24 de diciembre de 2025; Cirugía Plástica y Reconstructiva, enero de 2026