Dosis pequeñas de cacahuate eficaces contra la alergia, según un estudio

VIERNES, 2 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Puede que no necesites dosis altas de cacahuete para ayudar a tu hijo a superar su alergia alimentaria, sugiere un nuevo estudio.

Dosis más pequeñas pueden ayudar a los niños a desarrollar su resistencia alérgica al cacahuete, con menos efectos secundarios que cantidades mayores, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Allergy and Clinical Immunology - In Practice.

"Nos entusiasmó descubrir que las dosis de mantenimiento de inmunoterapia oral de cacahuate pueden ser mucho más bajas de lo que se pensaba anteriormente y aun así contribuir a resultados positivos", declaró la investigadora principal , la Dra. Julia Upton, jefa de inmunología y alergias en el Hospital for Sick Children de Montreal, Canadá, en un comunicado de prensa.

En la inmunoterapia oral, a los niños se les da una cantidad cada vez mayor de cacahuate para aumentar su resistencia, llegando finalmente a una dosis de "mantenimiento" que consumen regularmente.

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron si una dosis de bajo mantenimiento de 30 miligramos funcionaría tan bien como una dosis de cacahuete de 300 miligramos.

El equipo de investigación asignó aleatoriamente a 51 niños para tomar una dosis baja o alta de cacahuete, o para evitar los cacahuetes por completo.

Ambos grupos de tratamiento experimentaron aumentos significativos y similares en su umbral de reacción alérgica a los cacahuetes, lo que demuestra que incluso pequeñas cantidades pueden marcar una gran diferencia, según los investigadores.

Además, los niños que tomaban la dosis baja tenían menos efectos secundarios, según los resultados.

"Esta es una dosis lo suficientemente pequeña como para que incluso los niños a los que no les gusta el sabor puedan continuar el tratamiento", dijo el investigador principal Dr. Thomas Eiwegger, científico adjunto en el programa de medicina traslacional del Hospital for Sick Children.

"Es la primera vez que comparamos dosis estándar con una dosis tan baja, pero la dosis mínima de mantenimiento para proporcionar beneficio puede ser incluso inferior a 30 mg", añadió en un comunicado de prensa.

Esto proporcionará a las familias mucha flexibilidad, dijeron los investigadores. Algunos pueden optar por mantenerse con dosis muy bajas, mientras que otros pueden aumentar las dosis con el tiempo, dependiendo de sus objetivos.

"Cuantas más opciones tengamos, más podremos apoyar la experiencia de los pacientes y ofrecer una atención significativa y personalizada", dijo Upton.

Más información

El Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología tiene más información sobre la inmunoterapia oral con cacahuete.

FUENTE: El Hospital para Niños Enfermos, nota de prensa, 29 de diciembre de 2025

