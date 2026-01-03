Cierto tratamiento es mejor para mujeres con arterias obstruidas, según un estudio

VIERNES, 2 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El mejor tratamiento para las arterias obstruidas podría ser diferente en mujeres que en hombres, según un nuevo estudio.

Las mujeres con enfermedades cardíacas suelen ser tratadas con stenting, un procedimiento en el que se introduce un pequeño tubo de malla metálica dentro de una arteria bloqueada para mantenerla abierta.

Pero las mujeres podrían estar mejor si se sometieran a una cirugía de bypass completa para corregir sus arterias obstruidas, según informaron recientemente investigadores en la European Heart Journal.

Las mujeres tienen aproximadamente un 30% más de probabilidades de morir en pocos años tras someterse a un stent para reabrir una arteria bloqueada, en comparación con quienes se someten a cirugía de bypass, según los resultados.

Además, los investigadores descubrieron que tienen un mayor riesgo de sufrir emergencias cardíacas posteriores como un infarto.

"Actualmente, las mujeres tienen aproximadamente la mitad de probabilidades de someterse a una cirugía de bypass que los hombres", dijo el investigador principal , el Dr. Kevin An, investigador clínico en trasplante cardiotorácico y soporte circulatorio mecánico en el Centro Médico Irving NewYork-Presbyterian/Universidad de Columbia en Nueva York.

"A largo plazo, la cirugía de bypass parece ser más protectora en comparación con el uso de stents" entre las mujeres, dijo An en un comunicado de prensa.

Los grandes ensayos clínicos normalmente no incluyen a muchas mujeres, lo que crea un punto ciego en el tratamiento de su salud cardíaca, según los investigadores. Históricamente, las mujeres representan solo entre el 20% y el 25% de las participantes en estos ensayos.

"Si eres hombre y necesitas revascularización coronaria, recibirás lo que llamamos tratamiento basado en la evidencia, porque hay una sólida evidencia que guía tu decisión de tratamiento", dijo el investigador principal Dr. Mario Gaudino, profesor de cirugía cardiotorácica en Weill Cornell Medicine en Nueva York, en un comunicado de prensa.

"Si eres mujer, no es así. No tenemos datos, así que usamos los datos generados en hombres. Sin embargo, todos sabemos que las mujeres no son hombres pequeños", dijo Gaudino.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a más de 2.000 mujeres canadienses con bloqueos arterios de alto riesgo que recibieron stents con un número similar que se sometieron a cirugía de bypass.

En la cirugía de bypass, los investigadores extraen un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo para redirigir el flujo sanguíneo alrededor de una arteria obstruida, según los investigadores.

Los resultados mostraron que alrededor del 36% de las mujeres que se sometieron a un stenting acabaron sufriendo una emergencia cardíaca posterior, como un infarto, un ictus, la necesidad de reabrir repetidamente las arterias o hospitalización por una afección cardíaca.

En comparación, solo el 22% de las mujeres que se sometieron a una cirugía de bypass experimentaron este tipo de evento, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesita más estudio antes de cambiar las directrices de tratamiento.

El equipo está llevando a cabo ahora un nuevo ensayo clínico que comparará ambos tratamientos en mujeres con enfermedad coronaria grave.

"Por ahora, las decisiones de tratamiento deben mantenerse individualizadas", dijo An. "Aunque nuestro estudio sugiere que la cirugía de bypass puede ofrecer una protección a más largo plazo en comparación con los stents, las consideraciones anatómicas, el riesgo quirúrgico individual y las preferencias de los pacientes siguen siendo fundamentales."

