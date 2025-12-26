¿Por qué se recomienda utilizar agua azucarada en el cabello rizado?

Las personas con cabello ondulado están descubriendo una manera fácil de lograr forma y brillo natural sin resecar la melena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de la agua azucarada ha emergido recientemente como una alternativa natural para definir el cabello rizado y controlar el frizz, frente a los productos convencionales que contienen químicos.

Sitios como Urban Ladies y Garnier explican que es una opción que responde al interés de personas con rizos u ondas que buscan mantener la forma y el brillo de su melena sin recurrir a compuestos agresivos.

El método de agua azucarada ofrece una alternativa natural para definir el cabello rizado y controlar el frizz sin químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de usar agua azucarada para el cabello rizado

Uno de los beneficios principales es que la mezcla de azúcar disuelta en agua ayuda a fijar y definir los rizos, otorgando estructura sin la rigidez que provocan los geles o espumas habituales.

Por un lado, Urban Ladies destaca que al evitar ingredientes como alcoholes o aerosoles, la fórmula permite reducir la resequedad y favorece un mayor control del frizz cuando se utiliza de forma ocasional.

Mientras que expertos citados por Garnier señalan que los extractos derivados de caña de azúcar se emplean frecuentemente en productos para el cabello por su capacidad para suavizar la cutícula y dar un brillo visible, lo que resulta en una melena más luminosa y flexible.

Esta mezcla de azúcar y agua proporciona estructura a los rizos, evitando la rigidez que causan los geles o espumas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedas del agua azucarada

Ambos sitios explica que la solución crea una película ligera sobre la fibra capilar, ayudando a mantener la forma natural de los rizos sin sacrificar movimiento ni textura.

Además, la azúcar puede ejercer una función exfoliante cuando se mezcla con shampoo y se aplica mediante masajes suaves en el cuero cabelludo, contribuyendo a eliminar células muertas y restos de otros productos.

Así se crea el agua con azucar para el pelo

Disolver completamente el azúcar en agua para evitar residuos que vuelvan el cabello pegajoso. Aplicar la mezcla sobre el pelo húmedo y usar las manos para definir los rizos. Dejar secar la melena al aire, sin utilizar fuentes de calor, lo cual permite un acabado más natural. Lavar cuidadosamente el cabello en los lavados siguientes, con el objetivo de evitar la acumulación de azúcar.

Aplicar agua azucarada crea una película ligera sobre la fibra capilar, conservando el movimiento y la textura natural de los rizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencias de usar agua con azúcar

Pese a la suavidad del método, un uso excesivo podría irritar el cuero cabelludo o alterar su equilibrio, por lo que se recomienda aplicar la mezcla con moderación. Además, la agua azucarada no debe reemplazar otras rutinas de higiene y cuidado básico.

Sin embargo, más allá de la fijación y el brillo, se puede usar como aliada para la exfoliación capilar, mejorando la salud del cuero cabelludo cuando se emplea en ocasiones puntuales y bajo recomendaciones expertas.

Por lo tanto, es importante adaptar el uso de la agua azucarada a las necesidades particulares de cada tipo de cabello y mantener la moderación para no perjudicar la salud capilar y obtener resultados satisfactorios a largo plazo.