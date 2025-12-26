Salud

¿Por qué se recomienda utilizar agua azucarada en el cabello rizado?

La fórmula simple convence por los resultados en la forma, suavidad y luminosidad de las ondas

Guardar
Las personas con cabello ondulado
Las personas con cabello ondulado están descubriendo una manera fácil de lograr forma y brillo natural sin resecar la melena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de la agua azucarada ha emergido recientemente como una alternativa natural para definir el cabello rizado y controlar el frizz, frente a los productos convencionales que contienen químicos.

Sitios como Urban Ladies y Garnier explican que es una opción que responde al interés de personas con rizos u ondas que buscan mantener la forma y el brillo de su melena sin recurrir a compuestos agresivos.

El método de agua azucarada
El método de agua azucarada ofrece una alternativa natural para definir el cabello rizado y controlar el frizz sin químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de usar agua azucarada para el cabello rizado

Uno de los beneficios principales es que la mezcla de azúcar disuelta en agua ayuda a fijar y definir los rizos, otorgando estructura sin la rigidez que provocan los geles o espumas habituales.

Por un lado, Urban Ladies destaca que al evitar ingredientes como alcoholes o aerosoles, la fórmula permite reducir la resequedad y favorece un mayor control del frizz cuando se utiliza de forma ocasional.

Mientras que expertos citados por Garnier señalan que los extractos derivados de caña de azúcar se emplean frecuentemente en productos para el cabello por su capacidad para suavizar la cutícula y dar un brillo visible, lo que resulta en una melena más luminosa y flexible.

Esta mezcla de azúcar y
Esta mezcla de azúcar y agua proporciona estructura a los rizos, evitando la rigidez que causan los geles o espumas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedas del agua azucarada

Ambos sitios explica que la solución crea una película ligera sobre la fibra capilar, ayudando a mantener la forma natural de los rizos sin sacrificar movimiento ni textura.

Además, la azúcar puede ejercer una función exfoliante cuando se mezcla con shampoo y se aplica mediante masajes suaves en el cuero cabelludo, contribuyendo a eliminar células muertas y restos de otros productos.

Así se crea el agua con azucar para el pelo

  1. Disolver completamente el azúcar en agua para evitar residuos que vuelvan el cabello pegajoso.
  2. Aplicar la mezcla sobre el pelo húmedo y usar las manos para definir los rizos.
  3. Dejar secar la melena al aire, sin utilizar fuentes de calor, lo cual permite un acabado más natural.
  4. Lavar cuidadosamente el cabello en los lavados siguientes, con el objetivo de evitar la acumulación de azúcar.
Aplicar agua azucarada crea una
Aplicar agua azucarada crea una película ligera sobre la fibra capilar, conservando el movimiento y la textura natural de los rizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencias de usar agua con azúcar

Pese a la suavidad del método, un uso excesivo podría irritar el cuero cabelludo o alterar su equilibrio, por lo que se recomienda aplicar la mezcla con moderación. Además, la agua azucarada no debe reemplazar otras rutinas de higiene y cuidado básico.

Sin embargo, más allá de la fijación y el brillo, se puede usar como aliada para la exfoliación capilar, mejorando la salud del cuero cabelludo cuando se emplea en ocasiones puntuales y bajo recomendaciones expertas.

Por lo tanto, es importante adaptar el uso de la agua azucarada a las necesidades particulares de cada tipo de cabello y mantener la moderación para no perjudicar la salud capilar y obtener resultados satisfactorios a largo plazo.

Temas Relacionados

Agua azucaradaCabello rizadoControl de frizzCuidado capilarBellezamexico-noticias

Últimas Noticias

Balance de fin de año: cuatro estrategias para reflexionar sobre los logros y planificar el futuro

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó recomendaciones para evaluar el 2025, fortalecer la resiliencia y afrontar los desafíos venideros

Balance de fin de año:

Cuál es la mejor rutina nocturna de cuidados para la piel madura a partir de los 50 años

Elementos como una hidratación intensiva, una alimentación equilibrada y hábitos adaptados a cada etapa ayudan a conservar la vitalidad cutánea

Cuál es la mejor rutina

Cómo evitar la hinchazón y los brotes de acné en el rostro tras la celebración de Navidad

El consumo elevado de productos ultraprocesados, junto con la alteración del sueño durante las fiestas, contribuye al desequilibrio cutáneo

Cómo evitar la hinchazón y

Un nuevo estudio reveló que el estrés financiero envejece el corazón más que un infarto

El análisis de más de 280.000 adultos reveló que la presión financiera acelera el deterioro del corazón, según un estudio observacional dirigido por Mayo Clinic

Un nuevo estudio reveló que

9 consejos para evitar la inflamación después de comer en exceso durante las Fiestas

La ingesta abundante durante las celebraciones suele provocar hinchazón y malestar. Cómo cuidar la salud digestiva con estrategias respaldadas por especialistas para

9 consejos para evitar la
DEPORTES
El gesto navideño de una

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

Los tatuajes de Aníbal Moreno que revolucionaron a los hinchas de River: un famoso animé y tres personajes de El Chavo del 8

TELESHOW
María Becerra explotó contra los

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

La llamativa receta navideña de Sofía “La Reini” Gonet que causó impacto en las redes: “No me lo puedo perder”

La romántica postal de Wanda Nara y Martín Migueles en sus vacaciones en Punta del Este: besos y amor en la piscina

La felicidad de Lizy Tagliani al compartir su primera Navidad como madre junto a su hijo Tati: “Familia Nebot”

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

INFOBAE AMÉRICA

Jim Jarmusch confiesa una curiosa

Jim Jarmusch confiesa una curiosa elección: “Prefiero las críticas negativas”

Descubre los seis barcos de Disney Cruise Line: lujo, magia y aventuras en altamar

Salen cinco libros con las grandes entrevistas de Infobae en 2025: el primero cuenta “El año del poder”

La cultura popular del siglo XXI afronta un dilema: éxito comercial o invocación artística

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres