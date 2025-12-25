¿Qué hacer en caso de quemaduras por cohetes, pólvora o fuegos artificiales en Navidad? Evita usar este tipo de cremas

La exposición a productos pirotécnicos durante las celebraciones requiere medidas de supervisión y alejar a los menores para evitar consecuencias físicas y emocionales. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Durante las fiestas navideñas y en otras celebraciones de fin de año, el uso de cohetes, fuegos artificiales y productos a base de pólvora incrementa el riesgo de quemaduras y accidentes, especialmente entre niños y adultos que participan en estas actividades.

Las quemaduras por cohetes representan un riesgo recurrente en estos periodos, por lo que la prevención de accidentes y la reacción ante una emergencia resultan fundamentales para proteger la salud de quienes se ven involucrados.

La frecuencia de quemaduras relacionadas con productos pirotécnicos es alta durante los festejos familiares y comunitarios.

Tanto niños como adultos pueden sufrir lesiones al manipular cohetes, luces de bengala u otros artículos con pólvora, o simplemente al estar cerca de su encendido.

Las quemaduras en Navidad son más comunes por los fuegos artificiales

Las quemaduras se producen cuando el cuerpo entra en contacto con fuentes de calor, frío, descargas eléctricas, productos químicos o radiaciones.

La gravedad depende directamente de la temperatura del elemento causante y del tiempo de exposición. Una lesión puede variar desde una molestia superficial hasta afectar capas profundas de la piel, con consecuencias potencialmente graves.

En el caso de fuegos artificiales en Navidad y otros festejos, el peligro se intensifica por la naturaleza explosiva de la pólvora y la posibilidad de proyección de fragmentos.

Una combinación de celebraciones y uso de pirotecnia intensifica los riesgos para grandes y chicos desde el primer encendido. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Así se debe actuar en caso de una quemadura durante las fiestas decembrinas

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante una quemadura por cohetes, pólvora o fuegos artificiales, resulta imprescindible acudir sin demora a un servicio de urgencias para recibir valoración médica profesional.

Es importante no manipular ni aplicar remedios improvisados sobre la herida antes de recibir atención especializada, ya que un manejo incorrecto puede derivar en complicaciones. Buscar ayuda médica de forma oportuna permite atender la lesión según su gravedad y evitar secuelas mayores.

Mientras que las quemaduras menores suelen no acarrear complicaciones graves, las lesiones profundas pueden tener secuelas severas como:

Infecciones Cicatrices Desfiguraciones Pérdida de movilidad en determinadas zonas del cuerpo. Repercusiones emocionales como resultado del trauma y de los posibles efectos visibles o funcionales.

Las quemaduras en Navidad suelen producirse al manipular cohetes, luces de bengala u otros productos con pólvora, incluso para quienes sólo observan. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Cremas y pomadas que se deben evitar en caso de quemaduras

Según el Dr. Ristic, del sitio quironsalud, existen riesgos al utilizar productos caseros o cremas, por lo que es importante evitar la aplicación de:

Aceites

Pasta de dientes

Salsas

Y otros remedios populares

Según el especialista, la aplicación de dichos productos incrementa la probabilidad de infecciones, complica la retirada de los mismos debido al dolor que generan y dificulta al personal sanitario la correcta valoración de la gravedad.

Las lesiones severas por quemaduras de pólvora pueden causar infecciones, cicatrices, desfiguraciones y pérdida de movilidad, además de secuelas emocionales. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Recomendaciones para evitar quemaduras en Navidad

No manipular objetos que contengan pólvora, desde cohetes tradicionales y fuegos artificiales hasta elementos que parecen inofensivos como luces de bengala. Alejar a los niños, supervisar cualquier actividad relacionada con pirotecnia y evitar permanecer cerca de quienes encienden los productos. El simple contacto implica un riesgo real de quemaduras.

Participar en celebraciones donde se emplean productos a base de pólvora requiere responsabilidad y atención, ya que el riesgo no afecta únicamente a quien utiliza el artefacto, sino también a quienes se encuentran alrededor.