Salud

¿Qué hacer en caso de quemaduras por cohetes, pólvora o fuegos artificiales en Navidad? Evita usar este tipo de cremas

La exposición a productos pirotécnicos durante las celebraciones requiere medidas de supervisión y alejar a los menores para evitar consecuencias físicas y emocionales

Guardar
La exposición a productos pirotécnicos
La exposición a productos pirotécnicos durante las celebraciones requiere medidas de supervisión y alejar a los menores para evitar consecuencias físicas y emocionales. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Durante las fiestas navideñas y en otras celebraciones de fin de año, el uso de cohetes, fuegos artificiales y productos a base de pólvora incrementa el riesgo de quemaduras y accidentes, especialmente entre niños y adultos que participan en estas actividades.

Las quemaduras por cohetes representan un riesgo recurrente en estos periodos, por lo que la prevención de accidentes y la reacción ante una emergencia resultan fundamentales para proteger la salud de quienes se ven involucrados.

La frecuencia de quemaduras relacionadas con productos pirotécnicos es alta durante los festejos familiares y comunitarios.

Crea un refugio seguro para tu perro y no sufra durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Tanto niños como adultos pueden sufrir lesiones al manipular cohetes, luces de bengala u otros artículos con pólvora, o simplemente al estar cerca de su encendido.

Las quemaduras en Navidad son más comunes por los fuegos artificiales

Las quemaduras se producen cuando el cuerpo entra en contacto con fuentes de calor, frío, descargas eléctricas, productos químicos o radiaciones.

La gravedad depende directamente de la temperatura del elemento causante y del tiempo de exposición. Una lesión puede variar desde una molestia superficial hasta afectar capas profundas de la piel, con consecuencias potencialmente graves.

En el caso de fuegos artificiales en Navidad y otros festejos, el peligro se intensifica por la naturaleza explosiva de la pólvora y la posibilidad de proyección de fragmentos.

Una combinación de celebraciones y
Una combinación de celebraciones y uso de pirotecnia intensifica los riesgos para grandes y chicos desde el primer encendido. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Así se debe actuar en caso de una quemadura durante las fiestas decembrinas

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante una quemadura por cohetes, pólvora o fuegos artificiales, resulta imprescindible acudir sin demora a un servicio de urgencias para recibir valoración médica profesional.

Es importante no manipular ni aplicar remedios improvisados sobre la herida antes de recibir atención especializada, ya que un manejo incorrecto puede derivar en complicaciones. Buscar ayuda médica de forma oportuna permite atender la lesión según su gravedad y evitar secuelas mayores.

Mientras que las quemaduras menores suelen no acarrear complicaciones graves, las lesiones profundas pueden tener secuelas severas como:

  1. Infecciones
  2. Cicatrices
  3. Desfiguraciones
  4. Pérdida de movilidad en determinadas zonas del cuerpo.
  5. Repercusiones emocionales como resultado del trauma y de los posibles efectos visibles o funcionales.
Las quemaduras en Navidad suelen
Las quemaduras en Navidad suelen producirse al manipular cohetes, luces de bengala u otros productos con pólvora, incluso para quienes sólo observan. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Cremas y pomadas que se deben evitar en caso de quemaduras

Según el Dr. Ristic, del sitio quironsalud, existen riesgos al utilizar productos caseros o cremas, por lo que es importante evitar la aplicación de:

  • Aceites
  • Pasta de dientes
  • Salsas
  • Y otros remedios populares

Según el especialista, la aplicación de dichos productos incrementa la probabilidad de infecciones, complica la retirada de los mismos debido al dolor que generan y dificulta al personal sanitario la correcta valoración de la gravedad.

Las lesiones severas por quemaduras
Las lesiones severas por quemaduras de pólvora pueden causar infecciones, cicatrices, desfiguraciones y pérdida de movilidad, además de secuelas emocionales. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Recomendaciones para evitar quemaduras en Navidad

  1. No manipular objetos que contengan pólvora, desde cohetes tradicionales y fuegos artificiales hasta elementos que parecen inofensivos como luces de bengala.
  2. Alejar a los niños, supervisar cualquier actividad relacionada con pirotecnia y evitar permanecer cerca de quienes encienden los productos. El simple contacto implica un riesgo real de quemaduras.

Participar en celebraciones donde se emplean productos a base de pólvora requiere responsabilidad y atención, ya que el riesgo no afecta únicamente a quien utiliza el artefacto, sino también a quienes se encuentran alrededor.

Temas Relacionados

Quemaduras por pirotecniaPrevención de accidentesFuegos artificialesPólvoraNiñosRecomendacionesmexico-noticias

Últimas Noticias

Cómo prevenir intoxicaciones alimentarias en las fiestas: recomendaciones clave frente al calor

Las altas temperaturas facilitan el desarrollo de bacterias en la comida. Medidas simples permiten reducir riesgos

Cómo prevenir intoxicaciones alimentarias en

Qué alimentos conviene moderar en Navidad para cuidar el corazón

Una elección consciente de platos típicos y algunos cambios al momento de preparar la comida pueden marcar la diferencia en el bienestar cardiovascular, incluso en días festivos

Qué alimentos conviene moderar en

Qué hacer ante una picadura de avispa y cuándo puede convertirse en una urgencia médica

Los insectos son parte de la biodiversidad del planeta pero también representan un riesgo sanitario frente al que hay que actuar con rapidez para evitar complicaciones graves

Qué hacer ante una picadura

Cuánto tiempo se pueden guardar las sobras de Navidad en la heladera

Lo que queda luego de la cena de Nochebuena suele tentar al día siguiente, pero el almacenamiento correcto y el tiempo límite en la heladera son esenciales para evitar sorpresas desagradables

Cuánto tiempo se pueden guardar

Cómo saber si estoy deshidratado: las señales que despiertan el alerta

La falta de líquidos puede pasar desapercibida en la rutina diaria. Reconocer las señales a tiempo ayuda a cuidar el equilibrio del organismo

Cómo saber si estoy deshidratado:
DEPORTES
El veredicto de la FIA

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Estonia advirtió que responderá con

Estonia advirtió que responderá con fuego a incursiones de militares rusos tras nuevos incidentes en la frontera

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

La Unión Europea condenó los vetos de visado de EEUU contra funcionarios responsables de regular contenidos digitales

El CNE de Honduras dijo que la proclamación de Asfura corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas

Líderes internacionales expresaron su respaldo a Nasry Asfura tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras