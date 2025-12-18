No es solo contaminación, esta es la importancia de los fuegos artificiales para la economía y la cultura

El Estado de México concentra más del 60% de la producción nacional de pirotecnia, con Tultepec como epicentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fuegos artificiales en México, lejos de ser un mero espectáculo visual, constituye un elemento central en la vida ritual y religiosa de numerosas comunidades, donde su uso se asocia directamente con la festividad y la comunicación con lo divino.

Según datos del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, más del 60 % de la producción nacional se concentra en el Estado de México, con el municipio de Tultepec como epicentro, generando una derrama económica de aproximadamente 15 mil millones de pesos anuales y sustentando a más de 200 mil familias de manera directa o indirecta.

De acuerdo con UNAM Global, esta magnitud económica y social se refleja en la presencia de los fuegos artificiales en las cerca de 8 mil 200 iglesias de la entidad, donde la pirotecnia acompañan tanto las celebraciones patronales como las de año nuevo.

Importancia cultural de los fuegos artificiales

Los fuegos artificiales están presentes en más de 8 mil 200 iglesias del Estado de México durante celebraciones patronales y de año nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de María Angélica Galicia Gordillo, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la pirotecnia se ha integrado a los momentos rituales y religiosos, consolidando su vínculo con la festividad y la identidad comunitaria.

Galicia Gordillo explicó que, en el ámbito ritual, los cohetes simbolizan la conexión entre la tierra y la divinidad, especialmente en el contexto de la transición cristiano-católica, donde el viaje hacia lo sagrado se completa con el sonido y la luz de los fuegos artificiales. La especialista subrayó que, en México, la percepción popular sostiene que, aunque las personas no pueden llegar al cielo, los castillos y las coronas de pirotecnia sí lo logran, lo que justifica su práctica y su relevancia simbólica.

La importancia de la pirotecnia en la vida comunitaria se manifiesta también en el prestigio que otorga a quienes la emplean en las festividades. Galicia Gordillo relató la experiencia de don Luis, habitante de San Pedro Atzompa, quien utiliza la observación de los cohetes para identificar en tiempo real dónde se celebran fiestas en su localidad.

“Entre más cohetes truenen, más es el prestigio de la comunidad. Entonces, te das cuenta que los fuegos artificiales al incorporarse no solamente implicaban un reflejo visual, sino también un reflejo auditivo". La investigadora destacó.

Origen de los fuegos artificiales en México

La pirotecnia llegó a México tras la Conquista y se consolidó durante la época virreinal con la difusión de la pólvora. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

El arraigo de la pirotecnia en México no es anterior a la Conquista, según la investigación de Galicia Gordillo, sino que llegó con la hispanidad y se consolidó durante la difusión de la pólvora y los fuegos artificiales en la época virreinal. La especialista afirmó que su persistencia se debe a que "se hace presente la fiesta. Y al hacerlo, lo hace también la comunidad y el santo. Son los sonidos de la existencia. Existe el pueblo".

La historiadora María del Carmen Vázquez Mantecón, en su libro Cohetes de regocijo. Una interpretación de la fiesta mexicana (2017), editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, documenta que desde el siglo XVI en Europa se reconocía el arte de preparar pólvora y artificios de fuego, lo que dio origen a la profesión de artificiero, primero vinculada a la artillería y luego a los espectáculos celebrativos de los monarcas.

Para el siglo XVIII, la pirotecnia de regocijo era considerada un arte que atestiguaba el celo y el amor al rey, aunque no se definía ni como bella arte ni como artesanía, preocupación que surgió hasta el siglo XX, cuando comenzó a considerarse un arte efímero.