Alerta por altas temperaturas: medidas clave para prevenir agotamiento y golpes de calor

La exposición al calor extremo afecta de manera significativa a personas vulnerables, perros y gatos, quienes presentan limitaciones biológicas para regular su temperatura corporal y pueden sufrir consecuencias graves si no se toman medidas preventivas

Las olas de calor que atraviesan Argentina han impuesto un desafío sanitario que involucra tanto a la población humana como a los animales de compañía. En este contexto, el aumento sostenido de las temperaturas y la exposición prolongada al calor extremo han puesto en riesgo la salud de los sectores más vulnerables, así como la de perros y gatos, cuyas capacidades para regular la temperatura corporal resultan limitadas.

Según el Hospital de Clínicas de la UBA, los riesgos asociados al calor extremo han cobrado relevancia sin precedentes, requiriendo estrategias específicas para prevenir complicaciones como el agotamiento y el golpe de calor.

El Dr. Diego Sánchez Gelós, médico clínico de la institución, subrayó la importancia de identificar los síntomas tempranos: “El agotamiento por calor aparece antes de que se alteren los mecanismos para regular su temperatura. Este se manifiesta con sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas, mareos y en los niños se puede manifestar también con irritabilidad, llanto excesivo, inapetencia y piel irritada por sudor excesivo (cuello, axilas y zona del pañal)”.

La Dra. Stella Maris Cuevas, especialista en otorrinolaringología y alergias, reforzó en una nota reciente con Infobae, que “se acerca el verano, las temperaturas se elevan y el organismo debe poner en marcha los mecanismos de adaptación en forma paulatina”, enfatizando la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante los primeros signos: “Es importante poder reconocer los signos y síntomas tempranos: de esta manera, se puede realizar un diagnóstico precoz y evitar llegar a una situación extrema, donde los signos y síntomas son ya de gravedad”. El golpe de calor, que la médica define como “un golpe térmico que produce una disfunción orgánica”, demanda atención inmediata para evitar daños en órganos vitales.

La prevención del golpe de calor incluye restringir la actividad física, vestir ropa clara, ligera y holgada, usar sombreros o gorros, gafas UV, protector solar y permanecer en ambientes frescos, además de ajustar la temperatura del aire acondicionado a 24°C para un ambiente saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los mecanismos de regulación térmica fallan, pueden aparecer fiebre mayor a 39°C, piel roja, caliente y seca, falta de lágrimas, empeoramiento del dolor de cabeza, apatía, somnolencia, vértigos, confusión, desorientación, delirios, pérdida de conciencia y convulsiones, según advirtió el Dr. Sánchez Gelós.

“En el inicio de los síntomas el manejo implica garantizar descanso en ambientes frescos y secos (usar ventilador o aire acondicionado), aflojar o sacarle la ropa y usar paños húmedos o agua fresca para enfriar el cuerpo. Darle de tomar agua si la persona está consciente, ofrecer líquidos frescos, preferentemente agua o pecho en lactantes y evitar bebidas azucaradas o calientes”, detalló el médico.

El Hospital de Clínicas de la UBA advierte que las altas temperaturas han incrementado los riesgos de agotamiento y golpe de calor, lo que obliga a implementar estrategias específicas para la prevención y el diagnóstico temprano, especialmente entre niños, adultos mayores y animales de compañía (Freepik)

La Dra. Cuevas advirtió que los niños y adultos mayores se encuentran especialmente expuestos, ya que en ellos el cuadro puede manifestarse de manera silenciosa.

“En el caso de los bebés, se debe aumentar el amamantamiento, y al adulto mayor, al tener inhibido el centro de la sed, se le debe ofrecer agua cada media hora aproximadamente, aunque no haya sed. Nunca dejarlos solos”, puntualizó.

Medidas de prevención

Como medidas preventivas, la especialista recomendó “restringir la actividad física, usar ropa clara, ligera, holgada, sombreros de ala ancha, gorros, gafas UV, protector solar, permanecer en lugares frescos y, en caso de usar el aire acondicionado, se recomienda usarlo a 24°C”. La alimentación debe basarse en ingredientes frescos, manteniendo la cadena de frío y evitando comidas copiosas, que incrementan la producción de calor interno.

Desde el Hospital de Clínicas remarcaron:

Hidratación: beber líquidos fríos de forma regular. Los adultos deben ingerir al menos 2 litros diarios, y los lactantes tomar pecho más frecuentemente.

Ambientes: permanecer en espacios ventilados, frescos y secos. Evitar exponerse al sol entre las 10hs y las 17hs, al aire libre buscar zonas de sombra.

Ropa: usar prendas sueltas, claras, ligeras y de algodón, también se recomiendan los sombreros o gorras para protegerse del sol.

Alimentación: priorizar frutas y verduras ricas en agua y evitar comidas abundantes y pesadas.

Actividad física: realizar ejercicio preferentemente en espacios abiertos, por la mañana o al atardecer, y mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad.

Cuidado de adultos mayores y niños: asegurar que tengan acceso permanente a líquidos y que permanezcan en lugares frescos, secos y ventilados.

Qué tener en cuenta en los animales de compañía

En medio de la ola de calor, un perro encuentra consuelo frente a un ventilador, buscando escapar de las altas temperaturas y el sol del verano. La ciudad, bajo alerta naranja, resalta la importancia del cuidado de las mascotas durante estos períodos críticos. Esta imagen ilustra la adaptación y las medidas tomadas por los dueños de mascotas para proteger a sus fieles compañeros. (Imagen ilustrativa Infobae)

El calor extremo no solo amenaza a las personas. El golpe de calor en perros y gatos es una emergencia veterinaria que puede ser fatal en pocos minutos, según advirtieron especialistas citados en una nota reciente de Infobae. La veterinaria Carolina Chavez explicó que las razas de patas cortas y abundante pelaje, “quienes están más cerca del suelo caliente, también enfrentan mayor riesgo”. El veterinario Marcelo Zysman destacó: “Los perros no están preparados para disipar el calor extremo, lo padecen mucho y no tienen mecanismos muy eficientes para liberar ese calor”.

A diferencia de los humanos, que transpiran por toda la piel, los perros y gatos dependen de mecanismos limitados: los perros jadean y transpiran solo por las almohadillas plantares y la nariz, mientras que los gatos recurren al acicalamiento y la evaporación de saliva. Cuando estos recursos no logran compensar el exceso térmico, la temperatura corporal puede elevarse rápidamente, generando daños orgánicos, convulsiones o muerte súbita.

Entre los factores de riesgo se encuentran la falta de ventilación, la exposición directa al sol, la ausencia de agua fresca y la alta humedad. Dejar a una mascota en un vehículo cerrado puede ser fatal en tan solo 15 minutos.

La especialista Stella Maris Cuevas señala la importancia de una respuesta rápida ante los primeros signos de agotamiento o golpe de calor, ya que la identificación precoz de los síntomas permite actuar de manera eficaz, evitando daños severos y situaciones de riesgo en personas y animales (Freepik)

Los síntomas de alarma en perros y gatos incluyen aumento de la temperatura corporal, jadeo excesivo, temblores musculares, taquicardia, salivación, decaimiento, cianosis, convulsiones, vómitos, diarrea (que puede ser con sangre) y deshidratación. Chavez advirtió: “Los gatos nunca deben jadear”, ya que esta conducta constituye una urgencia veterinaria inmediata.

La prevención requiere asegurar acceso permanente a agua fresca y limpia, limpieza frecuente de los bebederos, alimentos naturales y frescos, y evitar la actividad física intensa durante las horas más calurosas.

Chavez sugirió colocar toallas húmedas en el suelo y disponer recipientes con agua para refrescar las patas de los perros; para los animales callejeros, dejar agua en zonas sombreadas.

Se aconseja permanecer en espacios ventilados, frescos y secos, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17 horas y buscar siempre zonas de sombra al aire libre, como parte de las medidas para reducir el impacto del calor extremo sobre la salud humana y animal

El Gobierno porteño recomendó, ante síntomas de golpe de calor, mojar al animal con agua a temperatura ambiente durante el traslado al veterinario, evitando el uso de hielo o agua fría. Zysman remarcó: “En el golpe de calor, el tiempo es casi todo… la intervención profesional lo antes posible es esencial”.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas extremas y tormentas, lo que intensifica la necesidad de vigilancia y acción temprana tanto para las personas como para sus mascotas.