Médicos logran nacimiento de un bebé 'milagro' mientras extirpan un quiste ovárico de 10 kilos

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Ryu Lopez es, literalmente, un bebé milagroso.

Ryu se desarrolló completamente fuera del útero de su madre, descansando sobre los órganos vitales de su madre en lo que los médicos llamaron un embarazo ectópico abdominal muy raro.

Los médicos descubrieron a Ryu mientras se preparaban para extraer un quiste ovárico de 10 kilos (22 libras) de su madre, Suze Lopez, una enfermera de 41 años de Bakersfield, California.

"Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío, y un enorme quiste ovárico benigno de más de 20 libras ocupaba mucho espacio", dijo el Dr. John Ozimek, director médico de parto y parto en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, en un comunicado de prensa.

"Luego descubrimos a un niño casi a término en un pequeño espacio del abdomen, cerca del hígado, con su trasero apoyado en el útero", añadió Ozimek. "Un embarazo tan lejos fuera del útero que sigue desarrollándose es casi inaudito."

Los embarazos ectópicos abdominales presentan un riesgo excepcionalmente alto de sangrado materno catastrófico y muerte fetal, según los médicos. La placenta, que suministra oxígeno y nutrientes al feto, no puede crecer de forma segura en el abdomen.

Es extraordinariamente raro que un bebé sobreviva a un embarazo así, y quienes lo hacen suelen enfrentarse a graves problemas de salud tras el parto, según los médicos.

"Fue profundo ver a este bebé a término sentado detrás de un tumor ovárico muy grande, no en el útero. En toda mi carrera, nunca he oído que uno haya llegado tan lejos en el embarazo", dijo el oncólogo ginecólogo Dr. Michael Manuel del Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center en un comunicado de prensa.

López descubrió que estaba embarazada durante los preparativos para la cirugía para extirpar el quiste de 22 libras, que llevaba años creciendo.

Esas preparaciones implican una prueba de embarazo rutinaria. Los resultados fueron una sorpresa bienvenida pero impactante para López.

"No podía creer que, tras 17 años rezando e intentando tener un segundo hijo, estuviera realmente embarazada", dijo en un comunicado de prensa.

Lopez esperó tres días antes de compartir la noticia con su marido durante una cita en un partido de béisbol de los Dodgers en Los Ángeles.

Pero durante el viaje, López empezó a sentir dolor y su marido la llevó a Cedars-Sinai para su evaluación.

Fue entonces cuando las resonancias magnéticas y ecografías revelaron la posición de su bebé.

Resultó que, a medida que el bebé crecía dentro del abdomen de López, su cuerpo empujaba hacia adelante su quiste muy grande, haciendo que la masa pareciera aún más grande, según los médicos.

"Tiene sentido que simplemente pensara que el tumor estaba creciendo de nuevo, no es que pudiera estar embarazada", dijo Ozimek.

Cedars-Sinai reunió rápidamente a un equipo de 30 expertos para dar a luz al bebé de forma segura y eliminar el quiste de López, durante un procedimiento el 18 de agosto.

"Tuvimos que averiguar cómo dar a luz al bebé con placenta y sus vasos sanguíneos conectados en el abdomen, extraer la masa ovárica muy grande y hacer todo lo posible para salvar a mamá y a este niño", dijo Manuel.

Manuel levantó el enorme quiste para que Ozimek pudiera dar a luz rápidamente.

Ryu llegó al mundo pesando 8 libras, con una cabellera completa y pocos problemas de salud, según los médicos.

Una preocupación seria era si los pulmones de Ryu se habían desarrollado correctamente y si podría respirar.

"Estábamos muy preparados para manejar cualquier problema pulmonar que pudiera tener el bebé. Pero salió de la anestesia bastante rápido y era combativo", dijo la Dra. Sara Dayanim, neonatóloga de Cedars-Sinai Guerin Children's, en un comunicado de prensa.

Una vez que el recién nacido fue enviado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, los médicos volvieron su atención a López.

"En cuanto nació el bebé, López empezó a tener una hemorragia grave. Éramos un equipo especialmente formado de anestesiólogos obstétricos y bien preparados, pero aun así fue intenso", dijo el anestesiólogo de Cedars-Sinai, el Dr. Michael Sanchez, en un comunicado de prensa.

"Ya había encendido una máquina especial que entrega productos sanguíneos rápido porque cada segundo importa", dijo Sánchez. "Usamos 11 unidades de sangre."

Tanto madre como hijo se han recuperado y están sanos y prosperando, según los médicos.

El nombre completo del bebé es Ryu Jesse Lopez. Su padre, Andrew López, dijo que eligieron "Jesse" como segundo nombre porque significa "regalo de Dios".

"Él es nuestro regalo. Y Ryu y Suze son mis milagros", dijo Andrew Lopez. "Me dejaron entrar en el quirófano, y fue duro ver por lo que estaba pasando, y increíble ver a Ryu cumplir. Así que sí, muchas oraciones han sido respondidas."

Suze Lopez está agradecida.

"Aprecio cada pequeño detalle. Todo. Cada día es un regalo y nunca voy a desperdiciarlo", dijo. "Dios me dio este bebé para que pudiera ser un ejemplo para el mundo de que Dios existe -- que los milagros, los milagros modernos, sí ocurren."

FUENTE: Cedars-Sinai Medical Center, nota de prensa, 10 de diciembre de 2025