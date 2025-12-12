La Academia Nacional de Medicina incorporó a Fernán Quirós como miembro titular

Fernán Quirós fue incorporado como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en 2025

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, fue incorporado como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, uno de los máximos honores para un profesional de la salud en Argentina. El reconocimiento destaca su trayectoria en la gestión sanitaria y su papel pionero en la informática médica.

La ceremonia se realizó ayer en la sede de la institución, en Las Heras 3092, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la sesión pública extraordinaria, Quirós fue designado para ocupar el Sitial Nº 36 Abel Ayerza, en homenaje al médico que identificó la enfermedad cardiológica que lleva su apellido.

La ceremonia contó con la presencia de del expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, el presidente de la Academia Miguel Podestá, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Inés Weinberg y el presidente de la fundación del Hospital Italiano Franco Livini.

La entrega del diploma y la medalla distintiva estuvo a cargo de Podestá, mientras que la bienvenida formal al nuevo integrante fue realizada por el académico de número Eduardo de Santibañes.

La trayectoria de Quirós abarca la práctica clínica, la docencia, la investigación y la gestión pública, con un enfoque en la innovación tecnológica y la transformación del sistema de salud. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en clínica médica e informática en salud.

Quirós participó en la creación de la especialidad de informática médica en Argentina, fue director de la residencia en Informática Médica del Hospital Italiano y de la carrera de especialista en la Universidad del Hospital Italiano. En 2015, fundó la Maestría de Informática en Salud en esa misma casa de estudios, programa que continúa dirigiendo. Además, fue profesor del doctorado en Ciencias de la Salud y de Bioingeniería hasta hace cuatro años.

En el ámbito internacional, Quirós es fundador de la Academia Internacional de Informática en Ciencias de la Salud (IAHSI) y miembro titular de entidades como el Colegio Estadounidense de Informática Médica (FACMI), la Asociación Estadounidense de Informática Médica (AMIA) y la Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA).

“Este premio es el deber de dedicar todas mis capacidades y esfuerzo en acompañar el desarrollo de esta institución sosteniendo los principios fundacionales que la acompañaron hasta aquí propuestos por Bernardino Rivadavia hace más de 200 años y sostenidos por tantos próceres de la medicina argentina”, dijo Quirós al ser designado.

Además, destacó: “Aportar a las innovaciones que los tiempos modernos nos facilitan para dar un servicio a la comunidad a la altura de las necesidades sociales y de la historia de esta academia”, expresó.

La Academia Nacional de Medicina, fundada en 1822 por Bernardino Rivadavia, es una de las instituciones científicas más antiguas y prestigiosas del país. Su misión es promover la ciencia médica, fundamentar políticas públicas de salud y fomentar la educación y la investigación. Entre sus miembros históricos figuran personalidades como Luis Agote, Enrique Finochietto, Cosme Argerich y los premios Nobel César Milstein, Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir.

La ceremonia de incorporación de Quirós fue la tercera realizada en los últimos meses de 2025 en el auditorio principal de la Academia. En las sesiones previas, se sumaron Silvio Tatti, en el Sitial 33 dedicado a la ginecología, y Carlos Navari, en el 21, correspondiente a medicina legal y deontología médica.

El reconocimiento otorgado a Quirós se suma al Premio Hipócrates, que la Academia le concedió en 2021 por su labor profesional y por considerar que ejerció liderazgo durante la pandemia de COVID-19. Además, su membresía en organizaciones internacionales refuerza su perfil como referente en la informática médica y la gestión sanitaria.

Durante su discurso, Quirós repasó la evolución de la informática médica en el país, desde sus inicios hasta la llegada de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas tanto a la práctica profesional como a la investigación clínica. “Gobiernos e instituciones han incorporado estos años algo de informática médica en sus actividades científicas y asistenciales”, subrayó el flamante académico.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, expresó su satisfacción por el reconocimiento: “Este reconocimiento a Fernán Quirós es un orgullo para la Ciudad. Y también el resultado del fuerte compromiso con el sistema de salud pública. Vamos a seguir impulsando un servicio sanitario de calidad, universal, solidario y gratuito, con prioridad para los porteños”.