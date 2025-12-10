Salud

Pacto Parental: cómo es la iniciativa que busca retrasar el acceso al celular de los chicos hasta los 13 años

Una organización de padres acordó postergar el primer teléfono móvil hasta esa edad y el acceso a redes sociales hasta los 16. “Naturalizamos que los chicos tengan un teléfono sin preguntarnos qué impacto real tiene”, dijo a Infobae en Vivo uno de sus creadores

Un pacto entre padres para evitar que los chicos usen el celular

Ignacio Castro, uno de los impulsores de lo que dieron en llamar Pacto Parental, se hizo eco de una inquietud que atraviesa a familias de todo el país: la exposición temprana de las infancias a celulares y redes sociales. “Naturalizamos que los chicos tengan celular y redes sociales sin preguntarnos qué consecuencias puede tener —planteó—. Pero hay que repensarlo, porque el impacto en la salud mental de los chicos es cada vez más evidente”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Castro detalló cómo un pequeño grupo de padres mendocinos empezó a reunirse ante la alarma de que ciertas dinámicas entre sus hijos, como los chats en WhatsApp, no les resultaban sanas. “Algunos padres notamos cambios de comportamiento y preocupaciones por el uso de la tecnología. Nos reunimos a debatir qué estaba pasando y qué podíamos hacer”, contó.

El movimiento, que comenzó entre 20 familias mendocinas, ya reúne a cientos de padres y se difunde a otras provincias

Uno de los puntos de inflexión fue la lectura compartida del libro La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, que advierte sobre los efectos negativos de la sobreexposición digital: “El cerebro de un chico menor de trece años no está preparado para la dopamina que libera un celular. Y las redes sociales hasta los dieciséis complican la formación”. A partir de estos consensos, los padres decidieron organizar una campaña concreta: “La propuesta es, hasta los trece años, nada de celular; y hasta los dieciséis, nada de redes sociales. Pero, sobre todo, entendimos que si no es un acuerdo colectivo, no funciona. Es la única manera de resistir la presión social”, destacó el fundador.

El Pacto Parental arrancó con una reunión entre veinte padres de sexto grado de una escuela mendocina, y la repercusión fue inmediata: “Imprimimos una hoja de acuerdo para firmar. Al principio éramos veinte, luego la directora nos propuso ampliarlo y pronto se sumaron cien más. La idea se esparció y en pocos días ya éramos trescientos en el grupo”. La propuesta también abrió un sitio web —pactoparental.org— que empezó a recibir adhesiones de padres de Córdoba, Buenos Aires y otras provincias.

Los especialistas advierten sobre el impacto del uso temprano de dispositivos en la salud mental infantil (Freepik)

En diálogo con Infobae en Vivo, Castro analizó las particularidades de poner el límite en diferentes edades. “En primero o segundo grado es más sencillo: los chicos no tienen teléfono. Pero en sexto ya casi todos lo tienen. Empezar el plan de retiro generó resistencia, angustia, momentos feos. Pero después del primer impacto, lo resuelven: inventan juegos nuevos o buscan alternativas”.

Esta experiencia no solo fue desafiante para los niños, sino también para los padres. “Un día mi hijo me dijo: ‘Vos estás todo el día con el celular’. Y tenía razón. Revisé mis horas de pantalla y me sorprendí. Un pediatra nos aconsejó que ningún humano esté más de tres horas con el teléfono. Es un desafío doble: ser ejemplo y poner límites”.

El creador de Pacto Parental compartió anécdotas alentadoras: “Un papá contó que su hijo, sin teléfono, fue al club, conoció a un vecino y jugó al tenis. Lo mismo mi hijo: durante un viaje, sin celular, jugamos piedra, papel o tijera y volvió a leer libros. Lo que al principio parece un sacrificio se transforma en una oportunidad”.

Los chicos continuarán usando las computadoras tal como lo hacen hasta ahora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuela, según Castro, fue clave en el éxito del pacto. “La directora nos tranquilizó: ‘Los chicos van a aprender igual. No se quedan sin computadora, solo sin celular’. Es importante dejar claro eso para que no haya miedo”.

Sobre el límite para redes sociales hasta los 16 años, Castro fue firme: “Para nosotros es un principio claro. A mi hijo de 15 le cerré la cuenta de Instagram y TikTok hasta que cumpla los 16. No es persecución, es cuidado. Si después busca la manera, ya habré resuelto el 99% del problema. Lo importante es cuestionar la naturalización de darles acceso sin conciencia”.

Otro desafío fueron los hábitos cotidianos, como el uso de billeteras digitales o la comunicación sin smartphones. “Las soluciones son más simples de lo que parece: algunos padres hicieron la tarjeta física de la billetera digital; otros arreglaron una cuenta corriente en el buffet escolar. Incluso hubo papás que prefirieron teléfonos simples, tipo Nokia 110, que solo permiten llamadas y SMS”, relató Castro, señalando ejemplos en Europa donde avanzan leyes como la de Australia, que prohíbe las redes sociales antes de los 16 años.

El pacto parental contempla alternativas para la comunicación y los pagos escolares, como teléfonos básicos y tarjetas (Freepik)

El denominador común, destacó, fue el respaldo y la comunicación entre adultos: “Acordar entre todos garantiza que ningún chico queda aislado. Los problemas que surgen se resuelven con diálogo y compromiso”.

El avance del Pacto Parental invita a repensar el lugar de la tecnología y el cuidado en la crianza. “De alguna manera, este tipo de iniciativas nos devuelve a la pregunta esencial: ¿qué queremos para la infancia de nuestros hijos?”, concluyó Castro.

La entrevista completa a Ignacio Castro

La campaña Pacto Parental promueve postergar el primer celular hasta los 13 años para proteger el bienestar psíquico de los niños

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

