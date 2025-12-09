La depresión aumenta el riesgo de epilepsia y dificulta su tratamiento

LUNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Las personas con depresión tienen un riesgo más que duplicado de desarrollar epilepsia, según un nuevo estudio.

Peor aún, la depresión hace que la epilepsia sea más difícil de tratar, según los resultados de un segundo estudio.

Ambos artículos, presentados el viernes en la reunión anual en Atlanta de la Sociedad Americana de Epilepsia, arrojan nueva luz sobre la compleja relación entre ambas condiciones.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la detección precoz de ambas condiciones y la coordinación de la atención entre profesionales de la salud mental y la neurología", dijo el Dr. Howard Goodkin, presidente de la Sociedad Americana de Epilepsia, en un comunicado de prensa.

"En definitiva, una buena atención para la depresión apoya la salud cerebral", añadió Goodkin, que no participó en ninguno de los dos estudios.

En el primer estudio, los investigadores encontraron que la depresión conducía a un riesgo 2,4 veces mayor de desarrollar epilepsia, basándose en datos recopilados de ocho estudios previos.

En particular, dos estudios recientes a gran escala con más de 11.000 personas confirmaron que las personas diagnosticadas con depresión tienen una tasa más alta de epilepsia más adelante, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran una asociación constante que sugiere un mayor riesgo de desarrollar epilepsia tras la depresión, pero no demuestran que la depresión cause epilepsia", dijo el investigador principal , el Dr. Ali Rafati, investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en un comunicado de prensa.

"Necesitamos aprender más sobre la conexión biológica, pero la relación entre depresión y epilepsia podría estar relacionada con redes cerebrales compartidas, vías de estrés e inflamación y problemas de sueño", añadió Rafati.

Para el segundo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 90.000 personas diagnosticadas recientemente con epilepsia.

Los resultados mostraron que quienes sufrían depresión tenían un 40% más de probabilidades de no recibir un adelantamiento adecuado con su primer medicamento antiepiléptico.

"Se sabe que las personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo, pero nuestro estudio revela nueva información que indica que quienes padecen depresión tienen más probabilidades de fracasar en su primer tratamiento", dijo el investigador principal , el Dr. Samuel Terman, profesor asistente de neurología en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, en un comunicado de prensa.

Estas personas "fallaron" su primer medicamento anticonvulsivo, es decir, dejaron de tomarlo, tuvieron que cambiar a otro medicamento o añadieron otro medicamento anticonvulsivo a su tratamiento.

"No evaluamos por qué una persona dejó o cambió de tratamiento, pero es probable que el tratamiento inicial no se tolerara o no fuera lo suficientemente eficaz", dijo Terman.

Las personas con epilepsia y depresión también tenían más probabilidades de presentar otros problemas de salud mental, incluyendo:

Ansiedad (65% frente a 24%) Trastornos del sueño (42% frente a 21%) Psicosis (20% frente a 8%) Trastorno bipolar (18% frente a 8%)

Las personas con ambas condiciones también presentaban tasas más altas de problemas cardíacos, enfermedades pulmonares, diabetes y enfermedades renales, según los investigadores.

"La depresión podría afectar al tratamiento de la epilepsia de diversas maneras, como influir en la motivación de una persona para continuar con la medicación, hacer que su complejo régimen farmacológico sea demasiado complicado o magnificar los efectos secundarios", explicó Terman. "O pueden tener otras condiciones neurológicas que empeoren las convulsiones o la tolerancia a la medicación."

"Esto subraya la importancia de integrar la atención de la salud mental en el tratamiento de la epilepsia para mantener a los pacientes en terapias efectivas durante más tiempo y mejorar los resultados", añadió Terman.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Fundación para la Epilepsia tiene más información sobre la depresión y la epilepsia.

FUENTES: Sociedad Americana de Epilepsia, comunicado de prensa, 5 de diciembre de 2025; Sociedad Americana de Epilepsia, resúmenes, 6 de diciembre de 2025