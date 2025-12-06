Contaminación del aire contribuye a obstrucción de arterias, sugiere un estudio

VIERNES, 5 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La contaminación del aire podría estar contribuyendo a la obstrucción de las arterias, según un nuevo estudio.

Las personas expuestas a largo plazo a contaminantes comunes del aire tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas avanzadas causadas por arterias endurecidas, informaron los investigadores el jueves en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, en Chicago.

Incluso niveles de contaminación del aire cercanos o inferiores a los estándares gubernamentales se asociaron con signos tempranos de enfermedades cardíacas, según los investigadores.

"Incluso a niveles bajos de exposición, la contaminación del aire se asocia con más placa en las arterias coronarias", dijo el investigador principal, el Dr. Felipe Castillo Aravena, investigador en imagen cardiotorácica en la Universidad de Toronto en Canadá, en un comunicado de prensa.

Además, cuanto más contaminación del aire había estado expuesta una persona durante su vida, mayores eran las probabilidades de que sus arterias estuvieran obstruidas, según los resultados.

Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la exposición a la salud cardíaca y a la contaminación atmosférica de más de 11.000 adultos tratados en tres hospitales de Toronto.

El equipo utilizó tomografías computarizadas torácicas para analizar las arterias cardíacas de los pacientes y estimó su exposición a la contaminación del aire utilizando datos ambientales y los códigos postales de origen de los pacientes.

Los resultados mostraron que por cada aumento de 1 microgramo por metro cúbico en la exposición prolongada a la contaminación atmosférica por partículas, existía:

Un aumento del 11% en la acumulación de calcio en las arterias coronarias. Un 13% más de probabilidades de tener más placas arteriales. Un 23% más de riesgo de enfermedad cardíaca causada por obstrucción de arterias.

La exposición a otra forma de contaminación atmosférica, el dióxido de nitrógeno, mostró tendencias similares pero con efectos menores, según los investigadores.

También había diferencias entre hombres y mujeres, según los investigadores.

"En las mujeres, la exposición prolongada a partículas finas se asoció a puntuaciones más altas de calcio y a un estrechamiento más severo de las arterias", dijo Castillo. "En los hombres, una mayor exposición prolongada a partículas finas se asoció con puntuaciones más altas de calcio y mayor carga de placas."

Este estudio no pudo establecer un vínculo directo de causa y efecto, sino que solo muestra una asociación entre la contaminación del aire y la salud del corazón, señalaron los investigadores.

Se necesita más investigación para entender por qué la contaminación del aire podría dañar el corazón y los vasos sanguíneos, y para consolidar un vínculo causal entre ambos, dijo Castillo.

"Este es uno de los estudios más grandes que vinculan la contaminación gaseosa y particulada a largo plazo a niveles de exposición contemporáneos con múltiples marcadores de enfermedad coronaria evaluados por TC cardíaco", dijo la investigadora principal Dra. Kate Hanneman, radióloga cardíaca y vicepresidenta de investigación en la Universidad de Toronto, en un comunicado de prensa.

"Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte a nivel mundial", añadió Hanneman. "Los resultados de este estudio se suman al creciente cuerpo de evidencias de que la contaminación del aire es un factor de riesgo cardiovascular modificable y refuerzan la necesidad de más investigaciones para entender por qué estas asociaciones difieren entre hombres y mujeres."

Los hallazgos presentados en las reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación del aire y las enfermedades cardíacas.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2025