Una inyección mensual podría liberar a personas con asma grave de los esteroides

LUNES, 1 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas con asma grave suelen tomar diariamente medicamentos con esteroides para ayudar a prevenir ataques, aunque estos fármacos pueden provocar efectos secundarios graves. ¿Hay otra manera?

En un nuevo ensayo, los investigadores examinaron cuánto ayudaba un tratamiento adicional, ya aprobado en Estados Unidos y Reino Unido, para el asma grave a las personas con sus síntomas y la necesidad de pastillas de esteroides.

Descubrieron que un anticuerpo inyectado llamado tezepelumab permitía al 90% de las personas con asma grave reducir su uso diario de esteroides, y la mitad de los pacientes que recibieron la inyección pudieron dejar de tomar pastillas de esteroides por completo.

Dos tercios de los participantes en el ensayo de un año también vieron desaparecer sus ataques de asma.

"Este es un avance increíblemente alentador para el futuro de la atención al asma que podría transformar la vida de las personas con asma grave", dijo Samantha Walker, que dirige la investigación en Asthma + Lung UK, un grupo sin ánimo de lucro de defensa de las personas con asma.

No participó en el nuevo ensayo, que fue liderado por investigadores del King's College de Londres y financiado por las farmacéuticas AstraZeneca y Amgen.

El asma severa puede ser incapacitante e incluso poner en peligro la vida. Los esteroides que los pacientes suelen usar a diario para ayudar a controlar el asma pueden favorecer la osteoporosis, la diabetes y la vulnerabilidad a infecciones, señalaron los investigadores.

Tezepelumab es un anticuerpo inyectado diseñado para atacar partes del sistema inmunitario, lo que reduce la inflamación pulmonar.

El nuevo ensayo involucró a más de 300 personas con asma severa reclutadas en 68 centros clínicos de 11 países. Los pacientes recibieron inyecciones mensuales de tezepelumab durante un año. También rellenaron cuestionarios sobre sus síntomas/medicamentos de asma siete meses después de empezar el ensayo, y luego de nuevo al final del ensayo.

La mitad de los participantes pudo dejar de tomar comprimidos diarios de esteroides y dos tercios dejaron de sufrir ataques de asma. Estos beneficios suelen comenzar dentro de las dos semanas siguientes a tomar tezepelumab, señalaron los investigadores.

El autor principal del estudio , el Dr. David Jackson , es profesor clínico de inmunología respiratoria en el King's College de Londres. En un comunicado de prensa universitario, calificó los resultados del ensayo como "un paso importante para los pacientes con la forma más grave de asma."

"Como el tezepelumab también suprime los síntomas relacionados con la alergia y mejora la rinosinusitis crónica, los resultados son especialmente emocionantes para los pacientes con asma grave que sufren síntomas tanto en las vías respiratorias superiores como inferiores", añadió Jackson.

Walker estuvo de acuerdo. "Estudios como este muestran el impacto positivo que la investigación puede tener en proporcionar tratamientos potencialmente transformadores para personas con asma y otras afecciones pulmonares", afirmó en el comunicado de prensa.

Tezepelumab no es el primer tratamiento de anticuerpos de este tipo que avanza contra el asma. Como señalaron los investigadores, otro ensayo del King's College London, realizado el año pasado, reportó una efectividad similar de otro anticuerpo aprobado, el benralizumab.

Los resultados del estudio se presentaron en la Reunión de Invierno de la Sociedad Torácica Británica 2025 el 27 de noviembre. Se publicaron el 26 de noviembre en The Lancet Respiratory Medicine.

