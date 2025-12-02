Un hospital público de CABA incorporó tecnología de avanzada para el tratamiento del cáncer

El centro Marie Curie suma un acelerador lineal de última generación, permitiendo terapias más precisas y menos invasivas para pacientes con cáncer (GCBA)

El Hospital Oncológico Marie Curie, ubicado en Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, incorporó el primer acelerador lineal de última generación del sistema público de salud porteño, considerado uno de los dispositivos más sofisticados para el tratamiento del cáncer, con una precisión y eficacia inédita.

Según informaron a Infobae fuentes del Ministerio de Salud porteño, esta tecnología de avanzada ”permite realizar tratamientos oncológicos de altísima precisión, cuyos rayos se adaptan a la forma del tumor para destruir células cancerosas sin dañar el tejido sano".

Según pudo saber Infobae, el equipo podría estar en funcionamiento en las próximas semanas, antes de fin de año.

Tecnología avanzada para la radioterapia

Nuevo acelerador de lineal para tratamiento del cáncer en Hospital Marie Curie (Salud GCBA)

El acelerador lineal, que los médicos suelen denominar “linac” por su nombre en inglés (linear accelerator), es un dispositivo que administra radiación con precisión milimétrica.

El linac genera haces de rayos X de alta energía que se adaptan a la forma exacta del tumor. Esta capacidad permite destruir células cancerosas de manera selectiva y minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el equipo instalado en el Hospital Marie Curie es el primero y único de estas características en el sector público porteño. Hasta ahora, esta tecnología solo estaba disponible en centros privados de referencia o en hospitales públicos de otras provincias.

El linac reemplaza a la bomba de cobalto, un equipo que dispersa la energía de manera amplia y menos controlada, el acelerador lineal concentra el haz de radiación, logrando una precisión comparable a la de un láser.

La nueva tecnología de radioterapia permite tratar tumores con ultra precisión y reducir el daño en órganos sanos (captura video GCBA)

Esta diferencia permite administrar dosis más altas de radiación sin aumentar la toxicidad, lo que reduce los efectos adversos y mejora los resultados terapéuticos, especialmente en tumores de pulmón, cabeza y cuello, próstata y cerebro.

La incorporación del acelerador lineal tendrá un impacto directo en la calidad y accesibilidad de los tratamientos oncológicos. El nuevo equipo permitirá reducir los tiempos de espera, evitar derivaciones a otros centros y realizar tratamientos complejos dentro del propio hospital. Además, al eliminar la necesidad de evaluaciones previas extensas, los pacientes podrán iniciar el tratamiento de manera más rápida.

El Hospital Marie Curie atiende entre cerca de 6.000 pacientes por mes y trata los tipos de cáncer más prevalentes en Argentina, como los de mama, cuello uterino, próstata, colon y recto.

Para acompañar este salto tecnológico, el equipo de salud del hospital se capacitó en nuevas modalidades terapéuticas y protocolos de calidad, destacaron desde el área sanitaria que dirige Fernán Quirós.

Según señalaron a Infobae, el acelerador lineal incorporado por el Hospital Marie Curie figura entre los equipos más avanzados del país y se sitúa al nivel de los utilizados en centros privados de referencia en oncología. En el sector público, el Hospital Garrahan cuenta con un equipo similar, orientado a pacientes pediátricos. La llegada del linac al Marie Curie posiciona al hospital como el primer centro público de la capital en ofrecer este tipo de tratamiento de última generación para adultos.

La modernización del servicio de radioterapia implicó una inversión superior a USD 4 millones e incluyó una sala blindada y un tomógrafo de planificación (captura video GCBA)

La modernización del servicio de radioterapia en el Hospital Marie Curie implicó una inversión superior a USD 4 millones. Este monto incluyó la construcción de una sala blindada de 420 metros cuadrados, especialmente diseñada para alojar el acelerador lineal, la adquisición del propio equipo y la incorporación de un tomógrafo de planificación, que permite definir con exactitud el área del cuerpo que debe recibir la radiación.

Desde la cartera sanitaria porteña indicaron a Infobae que el personal del hospital recibió capacitación en nuevas modalidades terapéuticas y en protocolos de calidad reforzados, lo que garantiza la operación del dispositivo bajo criterios modernos de seguridad y eficacia.

El aumento de casos de cáncer en adultos jóvenes (menores de 50 años) refueraza la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas en el sistema público. Los expertos en oncología de Argentina y el mundo vinculan este fenómeno a cambios en los hábitos de vida, el sedentarismo, el estrés crónico y la alimentación.

En este contexto, la llegada del acelerador lineal permitirá abordar con mayor precisión los tumores más frecuentes y mejorar los resultados de los tratamientos.

