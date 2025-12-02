Salud

El deterioro cognitivo puede manifestarse temprano en los patrones de conducción

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 1 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los investigadores afirman que los cambios en los patrones de conducción de las personas podrían ser una señal temprana de deterioro cognitivo.

"Descubrimos que, utilizando un dispositivo de seguimiento de datos por GPS, podíamos determinar con mayor precisión quién había desarrollado problemas cognitivos en lugar de fijarnos solo en factores como la edad, las puntuaciones en pruebas cognitivas y si tenían un factor de riesgo genético relacionado con la enfermedad de Alzheimer", explicó Ganesh Babulal, autor principal del estudio, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Misuri.

Su equipo informó sus hallazgos el 26 de noviembre en la revista Neurology.

Como explicó Babulal en un comunicado de prensa de la revista, "la identificación temprana de conductores mayores que están en riesgo de accidentes es una prioridad de salud pública, pero identificar a las personas que no son seguras es un reto y consume mucho tiempo."

¿Y si simplemente registrar comportamientos cotidianos, como conducir, pudiera ayudar?

En el nuevo estudio, el equipo de St. Louis incluyó primero a 56 personas ya diagnosticadas con deterioro cognitivo leve (DCL), que a veces puede ser un precursor de la enfermedad de Alzheimer.

También incluyeron a otras 242 personas de edad similar pero sin tales diagnósticos. Juntos, el grupo tenía una media de 75 años, y todos decían que conducían al menos una vez a la semana.

Todos los participantes también realizaron pruebas estándar de habilidades de pensamiento y todos acordaron instalar un seguimiento GPS especial en sus vehículos para monitorizar su conducción.

Al principio, los patrones de conducción entre personas con y no discapacidad cognitiva parecían similares, según los investigadores.

Sin embargo, eso empezó a cambiar con el tiempo: las personas con DCL empezaron a conducir con menos frecuencia, menos por la noche y había menos variación en el lugar de conducción en comparación con quienes no tenían problemas cognitivos.

Sumando esa información a otros datos sobre la edad de una persona, otros datos demográficos, resultados de pruebas cognitivas y si tenía o no un gen asociado con el Alzheimer, la precisión en detectar el deterioro cognitivo aumentó al 87%, según los investigadores.

"Analizar el comportamiento diario de las personas al volante es una forma relativamente poco exigente y discreta de monitorizar las habilidades cognitivas y la capacidad de funcionamiento de las personas", dijo Babulal. "Esto podría ayudar a identificar a los conductores en riesgo antes de intervención temprana, antes de que tengan un accidente o un accidente cercano, que es lo que suele ocurrir ahora. Por supuesto, también debemos respetar la autonomía, la privacidad y la toma de decisiones informadas de las personas, y garantizar que se cumplan los estándares éticos."

Más información

Hay más información sobre el MCI en la Clínica Mayo.

FUENTE: Neurología, nota de prensa, 26 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayeldeteriorocognitivopuedemanifestarsetempranoenlospatronesdeconduccion

Últimas Noticias

Té, café, frutos secos, bayas: todo bueno para tu corazón

Healthday Spanish

Té, café, frutos secos, bayas:

El tai chi podría igualar la terapia de conversación para aliviar el insomnio

Healthday Spanish

El tai chi podría igualar

La 'eliminación de residuos' del cerebro se ve afectada en luchadores

Healthday Spanish

La 'eliminación de residuos' del

Una inyección mensual podría liberar a personas con asma grave de los esteroides

Healthday Spanish

Una inyección mensual podría liberar

¿Cómo saber si estoy protegido contra el sarampión?

Ante el avance de la infección por la baja cobertura de vacunación en el país, vale la pena recordar los criterios para la prevención. Cuáles son los requisitos que establece el calendario nacional

¿Cómo saber si estoy protegido
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Dar las gracias: Delphine de

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami

Maryam Touzani: “En el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran”

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala