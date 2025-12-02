El deterioro cognitivo puede manifestarse temprano en los patrones de conducción

LUNES, 1 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los investigadores afirman que los cambios en los patrones de conducción de las personas podrían ser una señal temprana de deterioro cognitivo.

"Descubrimos que, utilizando un dispositivo de seguimiento de datos por GPS, podíamos determinar con mayor precisión quién había desarrollado problemas cognitivos en lugar de fijarnos solo en factores como la edad, las puntuaciones en pruebas cognitivas y si tenían un factor de riesgo genético relacionado con la enfermedad de Alzheimer", explicó Ganesh Babulal, autor principal del estudio, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Misuri.

Su equipo informó sus hallazgos el 26 de noviembre en la revista Neurology.

Como explicó Babulal en un comunicado de prensa de la revista, "la identificación temprana de conductores mayores que están en riesgo de accidentes es una prioridad de salud pública, pero identificar a las personas que no son seguras es un reto y consume mucho tiempo."

¿Y si simplemente registrar comportamientos cotidianos, como conducir, pudiera ayudar?

En el nuevo estudio, el equipo de St. Louis incluyó primero a 56 personas ya diagnosticadas con deterioro cognitivo leve (DCL), que a veces puede ser un precursor de la enfermedad de Alzheimer.

También incluyeron a otras 242 personas de edad similar pero sin tales diagnósticos. Juntos, el grupo tenía una media de 75 años, y todos decían que conducían al menos una vez a la semana.

Todos los participantes también realizaron pruebas estándar de habilidades de pensamiento y todos acordaron instalar un seguimiento GPS especial en sus vehículos para monitorizar su conducción.

Al principio, los patrones de conducción entre personas con y no discapacidad cognitiva parecían similares, según los investigadores.

Sin embargo, eso empezó a cambiar con el tiempo: las personas con DCL empezaron a conducir con menos frecuencia, menos por la noche y había menos variación en el lugar de conducción en comparación con quienes no tenían problemas cognitivos.

Sumando esa información a otros datos sobre la edad de una persona, otros datos demográficos, resultados de pruebas cognitivas y si tenía o no un gen asociado con el Alzheimer, la precisión en detectar el deterioro cognitivo aumentó al 87%, según los investigadores.

"Analizar el comportamiento diario de las personas al volante es una forma relativamente poco exigente y discreta de monitorizar las habilidades cognitivas y la capacidad de funcionamiento de las personas", dijo Babulal. "Esto podría ayudar a identificar a los conductores en riesgo antes de intervención temprana, antes de que tengan un accidente o un accidente cercano, que es lo que suele ocurrir ahora. Por supuesto, también debemos respetar la autonomía, la privacidad y la toma de decisiones informadas de las personas, y garantizar que se cumplan los estándares éticos."

