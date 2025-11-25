Salud

El beneficiario oculto de una endodoncia: El corazón

Healthday Spanish

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Nadie quiere una endodoncia, pero si tienes que hacerte una, puede haber un beneficio para tu corazón.

Investigadores en Gran Bretaña descubrieron que una endodoncia exitosa parece reducir la inflamación relacionada con enfermedades cardíacas. Incluso podría mejorar el colesterol y los niveles de azúcar en sangre.

"El tratamiento de conductos no solo mejora la salud bucal, sino que también puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades graves como la diabetes y las enfermedades cardíacas", afirmó la autora principal del estudio , la Dra. Sadia Niazi, profesora clínica titular de endodoncología en el King's College de Londres.

"Es un recordatorio poderoso de que la salud bucal está profundamente ligada a la salud general", dijo.

Los resultados se publicaron el 18 de noviembre en el Journal of Translational Medicine.

Las endodoncias se realizan cuando los dientes sufren graves daños o se infectan. Los dentistas extirpan la pulpa infectada o dañada -- el tejido blando dentro del diente que contiene nervios y vasos sanguíneos. Una vez hecho eso, limpian, moldean y sellan el interior del diente.

En los últimos años, numerosos estudios han demostrado que la salud bucal está íntimamente relacionada con la salud cardiovascular. Las infecciones en la boca pueden desencadenar inflamación en el cuerpo, especialmente en el corazón, según los investigadores en notas de fondo.

En el nuevo estudio, el equipo de Niazi siguió la salud general de 65 pacientes dentales de Guy's y St Thomas' NHS Foundation Trust durante dos años después de que cada uno recibiera una endodoncia.

Utilizaron análisis de sangre específicos para evaluar cualquier cambio en moléculas y proteínas que reflejen cómo el cuerpo procesa sustancias como el azúcar o la grasa, y cómo responde a las enfermedades y a su tratamiento.

El equipo de Niaizi encontró mejoras en el metabolismo del azúcar en sangre tras la endodoncia, con efectos lo suficientemente grandes como para ayudar a prevenir la diabetes.

También hubo mejoras a corto plazo en los niveles sanguíneos de colesterol y ácidos grasos, así como una reducción de la inflamación, todo lo cual augura una buena señal para la salud del corazón.

La reducción de bacterias circulantes (y la inflamación relacionada) causada por la endodoncia es una causa probable de estas mejoras, según los investigadores.

"Las infecciones de conducto de larga duración pueden permitir que las bacterias entren en el torrente sanguíneo, desencadenar inflamación y aumentar los niveles de glucosa y grasas en sangre, aumentando el riesgo de problemas graves de salud como enfermedades cardíacas y diabetes", dijo Niazi en un comunicado de prensa del Kings College London. "Es vital que los profesionales dentales reconozcan el impacto más amplio de estas endodoncias y defiendan un diagnóstico y tratamiento precoz."

También cree que los profesionales dentales y otros especialistas médicos deben coordinar la atención, dado el estrecho vínculo entre la salud bucal y la salud general.

Más información

Infórmate más sobre las endodoncias en la Asociación Americana de Endodoncistas.

FUENTE: Nota de prensa de Kings College London, 17 de noviembre de 2025

## Lo que esto significa para ti

¿Vas a hacerte una endodoncia? También podrías estar ayudando a tu corazón.

