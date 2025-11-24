Salud

El Ministerio de Salud emitió un alerta por la circulación en varias provincias de viajeros con sarampión

La cartera sanitaria detalló el itinerario en transporte público de cuatro personas que habían partido de Bolivia, cuyos contagios se confirmaron al regresar a su lugar de residencia, en Uruguay. Cómo deben actuar, quiénes hayan coincidido con los afectados y presenten síntomas

El Ministerio de Salud informa
El Ministerio de Salud informa la actualización de protocolos ante la detección de casos de sarampión importados en Argentina (Mayo Clinic)

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria ante la confirmación de cuatro casos de sarampión en residentes de Uruguay que circularon por distintas provincias argentinas tras regresar desde Bolivia, entre el 13 y el 16 de noviembre de 2025.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede transmitirse por el aire y permanecer activa en superficies hasta dos horas. La infección afecta a personas de cualquier edad y puede resultar grave, en especial en menores de 5 años y personas malnutridas, quienes pueden desarrollar complicaciones respiratorias o neurológicas severas.

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina confirmó 35 casos de sarampión, la mayoría relacionados de los cuales lo habían contraído en otros países. A nivel regional, entre la primera y la trigésima séptima semana de 2025, la región de las Américas notificó 11.313 casos confirmados. El país mantiene hasta ahora el estatus de eliminación de la circulación endémica, logrado en el año 2000, dijo la cartera de Salud, aunque la vigilancia epidemiológica se mantiene activa debido a los brotes aislados vinculados con viajeros internacionales y falta de vacunación.

El Ministerio enfatizó que toda persona que haya estado en cualquiera de los siguientes recorridos, independientemente del asiento ocupado o la cantidad de tiempo en los micros, debe estar atenta a la aparición de fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Si se presentan síntomas, se recomienda concurrir con barbijo a un centro de salud, informando el antecedente de contacto con un caso confirmado de sarampión.

La ausencia de vacunación figura
La ausencia de vacunación figura entre las causas principales de los brotes recientes de sarampión en Argentina y la región (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Lugares de exposición identificados por el Ministerio de Salud

La cartera sanitaria solicita prestar atención en los siguientes transportes, terminales y paradas, con sus respectivas fechas y horarios por donde pasaron las personas contagiadas:

Empresa Autobuses Quirquincho S.R.L.

  • Origen: Santa Cruz de las Sierras, Bolivia – jueves 13 de noviembre de 2025.
  • Parador Mosconi, Salta – jueves 14 de noviembre (almuerzo).
  • Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero – jueves 14 de noviembre (cena).
  • Parador San Nicolás, Buenos Aires – viernes 15 de noviembre (mañana).
  • Descenso en la estación de ómnibus de Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 12:30.
  • Fin de recorrido en la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 13:00.

Empresa Balut Hermanos S.R.L.

  • Origen: Terminal de Salvador Mazza, Salta – jueves 14 de noviembre de 2025, 11:45.
  • Parador en Pinto, Santiago del Estero – viernes 15 de noviembre (mañana).
  • Parador en Totoras, Santa Fe – viernes 15 de noviembre (mediodía).
El Ministerio advierte sobre síntomas
El Ministerio advierte sobre síntomas clave como fiebre, manchas rojas y tos en quienes hayan estado expuestos en los itinerarios señalados (www.paho.org)

Puntos de ascenso y descenso identificados por este trayecto:

  • Provincia de Jujuy:
    • Terminal Salvador Mazza
    • Terminal de Tartagal
    • Terminal de Orán
    • Yuto
    • Caimancito Pueblo
    • Calilegua Pueblo
    • Terminal Libertador General San Martín
    • Fraile Pintado
    • Chalican Pueblo
    • Terminal San Pedro de Jujuy
    • Terminal San Salvador de Jujuy
    • Terminal de Palpalá
    • Terminal de Perico
  • Provincia de Salta:
    • Terminal de General Güemes
    • Terminal de Metán
  • Provincia de Tucumán:
    • Terminal de San Miguel de Tucumán
  • Provincia de Santiago del Estero:
    • Terminal Termas de Río Hondo
    • Terminal de Santiago del Estero
    • Parador Pinto
  • Provincia de Santa Fe:
    • Terminal de Rafaela
    • Terminal de Rosario
  • Provincia de Buenos Aires:
    • Parada en San Pedro
    • Terminal de Campana
    • Parada en ruta sobre Escobar
    • Terminal El Motivo en Pacheco
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
    • Terminal de Liniers
    • Terminal Dellepiane
    • Terminal Retiro

Empresa San José S.R.L.

  • Origen: Terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 21:40.
  • Paradas en GualeguaychúConcepción del UruguayColónConcordia y Federación (Entre Ríos; llegada el 16 de noviembre).
La campaña de vacunación es
La campaña de vacunación es presentada como la principal herramienta preventiva para cortar la propagación del sarampión a nivel nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características clínicas y prevención

El sarampión cursa habitualmente con fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. También puede derivar en cuadros graves: neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera y trastornos degenerativos tardíos. La transmisión ocurre por la dispersión de gotas al toser o estornudar y es posible adquirir la infección en espacios cerrados o en superficies donde el virus puede persistir dos horas. No existe tratamiento antiviral específico, pero la vacunación es la principal herramienta preventiva y se encuentra disponible en el calendario nacional.

Las autoridades reiteran que quienes no tengan el esquema completo de vacunación, deben recibir las dosis según el calendario oficial.

Investigación epidemiológica y evolución de los casos

Los casos confirmados corresponden a tres adultos y un menor, todos sin antecedentes de vacunación, que participaron de actividades sociales en Bolivia y regresaron por vía terrestre. Los primeros síntomas surgieron entre el 11 y el 13 de noviembre y las lesiones cutáneas entre el 15 y el 17. Todos permanecen clínicamente estables, con erupciones y síntomas respiratorios. Otros tres miembros de la familia permanecen asintomáticos. El diagnóstico se hizo por pruebas serológicas en Uruguay.

El Ministerio informó que 21 de noviembre, la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles iniciaron la investigación, la identificación de contactos expuestos y la vigilancia activa, tanto en los transportes como en los sitios de parada. La cartera que conduce Mario Lugones y las jurisdicciones provinciales mantienen las acciones de control y seguimiento de contactos según los datos de los itinerarios monitoreados, agregó.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud reporta un aumento de casos de sarampión en las Américas, con impacto en países limítrofes de Argentina (CDC)

Contexto regional e internacional

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, América informó un aumento en los casos confirmados de sarampión, con brotes destacados en Bolivia, México, Canadá, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina. Aquí, se han registrado 35 casos en 2025. La OMS señaló que el 71% de los casos confirmados en la región no estaban vacunados.

El Ministerio instó a todas las personas que puedan haber viajado en las fechas y lugares indicados a registrar cualquier síntoma y contactar de inmediato al sistema de salud y remarcó que la colaboración de la población resulta clave para cortar la circulación del virus y prevenir casos secundarios.

