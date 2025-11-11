Salud

Levantar pesas podría superar a correr en la prevención de la diabetes, encuentra un estudio

MARTES, 11 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El entrenamiento de fuerza en realidad podría hacer algo más que ayudar a desarrollar músculo. Podría ser incluso mejor que correr cuando se trata de protegerse contra la diabetes y el aumento de peso poco saludable.

En un estudio publicado recientemente con ratones alimentados con una dieta alta en grasas, los científicos de Virginia Tech encontraron que tanto correr como levantar pesas mejoraron el control del azúcar en la sangre, pero el entrenamiento de resistencia fue más efectivo para reducir la grasa corporal, mejorar la tolerancia a la glucosa y disminuir la resistencia a la insulina.

Todos esos factores ayudan a prevenir y controlar la diabetes tipo 2.

"Todos queremos vivir una vida larga y saludable", dijo el autor principal del estudio, Zhen Yan, director del Centro de Investigación de Medicina del Ejercicio de Virginia Tech en Roanoke, Virginia.

"Todos conocemos los beneficios del ejercicio regular. Hay muchas evidencias en los humanos de que tanto el ejercicio de resistencia, como correr, como el ejercicio de resistencia, como el levantamiento de pesas, son efectivos para promover la sensibilidad a la insulina", explicó Yan en un comunicado de prensa.

Los hallazgos se publicaron en la edición en línea del 30 de octubre de la revista Journal of Sport and Health Science.

Para comparar los dos tipos de ejercicio directamente, los investigadores crearon un modelo de "levantamiento de pesas" único en su tipo para ratones.

Los roedores de un grupo tenían un pequeño collar para el hombro y tenían que usarlo para levantar una tapa con peso para alcanzar su comida, imitando un movimiento similar al de una sentadilla.

Otro grupo de ratones tenía libre acceso a una rueda para correr.

Un tercer grupo permaneció inactivo o fue alimentado con una dieta normal o alta en grasas, dijeron los investigadores.

Después de ocho semanas, ambos grupos de ejercicio mostraron mejoras, pero los ratones que entrenaron con pesas tuvieron mayores caídas en la grasa abdominal y debajo de la piel, junto con una mejor señalización de insulina en el músculo.

"La moraleja es que se debe hacer ejercicio de resistencia y de resistencia, si es posible, para obtener el mayor beneficio para la salud", dijo Yan.

Además, "los hallazgos también traen buenas noticias para las personas que, por cualquier motivo, no pueden realizar ejercicios de resistencia", añadió Yan. "El entrenamiento con pesas tiene beneficios iguales, si no mejores, contra la diabetes".

Más de 38 millones de estadounidenses tienen diabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. , y la obesidad sigue siendo un factor de riesgo importante.

Yan dijo que los hallazgos son un recordatorio de que incluso con el aumento de los medicamentos para la diabetes como los GLP-1, los medicamentos no pueden reemplazar todos los beneficios para la salud del ejercicio regular.

La investigación en animales a menudo tiene resultados diferentes en humanos.

Más información

La Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) ofrece más información sobre el ejercicio y los niveles de glucosa en la diabetes.

FUENTE: Virginia Tech, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2025

