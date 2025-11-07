Los dueños de mascotas rurales tienen más dificultades para ver a un veterinario, según un estudio

JUEVES, 6 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- A los dueños de mascotas de las áreas rurales les podría resultar más difícil conseguir una cita con el veterinario para su gato enfermo o su perro enfermo, según un estudio reciente.

También es más probable que esperen más tiempo y viajen más lejos para una cita programada, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Journal of the American Veterinary Medical Association.

"El acceso a la atención veterinaria parece ser generalmente bastante bueno y los tiempos de espera no son demasiado largos, sobre todo si se compara con el tiempo que las personas a menudo tienen que esperar para establecer la atención primaria, pero claramente hay margen de mejora en las áreas menos pobladas", dijo el investigador principal, Simon Haeder, profesor asociado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio. dijo en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores realizaron una prueba de "comprador secreto" de más de 5,000 prácticas veterinarias seleccionadas al azar en seis estados a principios de 2025. Los estados fueron California, Minnesota, Ohio, Pensilvania, Texas y Washington.

Los investigadores se hicieron pasar por personas que intentaban hacerse un chequeo para su nuevo perro y pidieron la primera cita disponible.

En general, el equipo pudo obtener una cita el 67% de las veces. Cuando no lo hacían, generalmente se debía a una espera excesivamente larga en el teléfono: los investigadores tenían instrucciones de colgar si se les dejaba esperar más de cinco minutos.

Aquellos que obtuvieron una cita tendrían que esperar un promedio de seis días y viajar, en promedio, más de 6 millas a la clínica veterinaria, mostraron los resultados.

Sin embargo, las barreras para la atención veterinaria fueron más sustanciales cuando el equipo llamó a las prácticas rurales:

Las citas se hicieron menos del 62% de las veces. El tiempo de espera promedio fue de casi nueve días. La distancia promedio de viaje fue de 13 millas.

Los investigadores dijeron que los resultados subrayan la necesidad de aumentar el número de veterinarios en todo el país.

"Cuando las mascotas no reciben atención preventiva, diagnósticos y tratamiento inmediatos, tanto las mascotas como sus dueños sufren, y sabemos que vivir con una mascota querida puede ser bueno para la salud, tanto mental como física", dijo Haeder.

"Y las brechas en el acceso pueden plantear amenazas más amplias para la salud pública, especialmente si los animales no están protegidos contra enfermedades prevenibles por vacunación como la rabia", agregó.

Más información

La ASPCA tiene más información sobre el cuidado de mascotas.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 30 de octubre de 2025