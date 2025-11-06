Una nueva investigación explica por qué los niños se distraen fácilmente

MIÉRCOLES, 5 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños son conocidos por saltar de una cosa a otra, incluso cuando se supone que deben mantenerse concentrados, pero un nuevo estudio sugiere que la conducta no se debe solo a la curiosidad.

Los científicos dicen que la memoria de trabajo de los niños simplemente no está lo suficientemente desarrollada como para ayudarlos a mantenerse concentrados en una sola tarea. Para el estudio, obligaron a los adultos a actuar como niños al completar una tarea.

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio descubrieron que cuando la memoria de trabajo está sobrecargada, la atención se dispersa y los adultos comienzan a comportarse como niños pequeños.

"Dificultamos que los adultos se concentraran al llenar su memoria de trabajo con cosas que no eran relevantes para lo que estaban tratando de lograr", dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio, Vladimir Sloutsky, profesor de psicología. "Y cuando lo hicimos, los adultos comenzaron a explorar demasiado y dispersar su atención como lo hacen los niños".

El estudio, publicado esta semana en el Journal of Experimental Psychology: General, incluyó a 40 niños de 5 años, así como a 71 adultos.

Los participantes jugaron un juego de computadora en el que recolectaron dulces virtuales de cuatro criaturas de dibujos animados. Cada criatura siempre daba el mismo número de caramelos: 1, 2, 3 o 10.

Pero nadie lo sabía al principio, por lo que parte del desafío fue descubrir qué criatura era la elección más gratificante.

A algunos adultos también se les asignó una segunda tarea que llenó su memoria de trabajo: tenían que ver un flujo de números y decir en voz alta cuando aparecían dos números impares seguidos. La carga mental hizo que fuera más difícil mantenerse concentrado en el juego de los dulces.

Todos pudieron averiguar qué criatura dio la mayor recompensa. Pero al igual que los niños pequeños, los adultos que tenían su memoria sobrecargada seguían cambiando en lugar de quedarse con la mejor opción.

"Al igual que en los niños, se observó esta atención dispersa, a pesar de los altos niveles de precisión de la tarea", explicó el autor principal, Qianqian Wan . Wan, quien realizó el estudio durante sus estudios de doctorado en Ohio State, ahora es investigador postdoctoral en la Universidad de California-Davis.

Los hallazgos sugieren que lo que parece una distracción en los niños en realidad puede provenir de un cerebro aún en desarrollo, e incluso puede ayudarlos a aprender de formas más flexibles que los adultos.

"Estos hallazgos podrían informar estrategias de enseñanza que funcionen con, en lugar de en contra, de las tendencias naturales de aprendizaje de los niños pequeños", dijo Wan.

