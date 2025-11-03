Salud

Día de “Una Sola Salud”: por qué este enfoque es clave para prevenir enfermedades y cuidar el medioambiente

El 3 de noviembre se celebra la efeméride que promueve este concepto, asociado a respuestas conjuntas a desafíos como la contaminación, el cambio climático y la propagación de patógenos desde animales a personas

Guardar
El abordaje integrado de salud
El abordaje integrado de salud facilita respuestas más eficaces ante nuevos desafíos epidemiológicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 3 de noviembre se conmemora el Día de Una Sola Salud. Esta fecha busca instalar en la agenda pública un hecho indiscutible y urgente: la vida de todas las especies y la integridad de los ecosistemas están vinculadas de manera inseparable.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Una sola salud es un enfoque integrado y holístico para abordar las amenazas a la salud en la interfaz entre los animales, los seres humanos y el medio ambiente. Su objetivo es equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas”.

La Organización de las Naciones Unidas, en tanto, ha repasado: “En última instancia, esta iniciativa pretende mejorar la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medioambiente”.

Cooperar entre disciplinas científicas permite
Cooperar entre disciplinas científicas permite anticipar y limitar la propagación de enfermedades infecciosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo estos preceptos, desde la Organización Mundial de Sanidad Animal han divulgado: “A la vez que se registra un aumento de los riesgos sanitarios, factores como el cambio climático y el uso de los suelos, las prácticas agrícolas insostenibles, la globalización y el comercio de animales silvestres constituyen múltiples oportunidades para que los patógenos evolucionen hacia nuevas formas, aumentando la frecuencia y la intensidad de los eventos de propagación de enfermedades de los animales a los humanos”.

“La sanidad animal y la del medio ambiente dependen en gran medida de las actividades humanas y de nuestra relación con la naturaleza y que la sanidad de los animales y del medio ambiente también determina la salud de los seres humanos”, han precisado desde la entidad.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que este enfoque “crea oportunidades para movilizar a toda la sociedad, de modo que veterinarios, médicos, epidemiólogos, profesionales de la salud pública, expertos en fauna salvaje, líderes comunitarios y personas de distintos sectores puedan trabajar juntos sin compartimentaciones para hacer frente a las principales amenazas de salud”.

Las iniciativas para mantener poblaciones
Las iniciativas para mantener poblaciones animales sanas contribuyen a la reducción de riesgos para comunidades humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La salud es una sola y nos involucra a todos. Cuidar a los animales y al ambiente es cuidar a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo planes sanitarios eficientes, cumpliendo los calendarios de vacunación e implementando un seguimiento temprano para diagnosticar a tiempo. Estas herramientas son la clave para evitar la propagación de enfermedades y construir un futuro seguro para todos”, expresó Joaquín Basombrío, médico veterinario de Biogénesis Bagó.

La importancia de la cooperación internacional

Tal como relató Infobae anteriormente, el Protocolo Manhattan para Una Salud se estableció en 2004, y fue el punto inicial de este enfoque. Planteó la necesidad de un trabajo colaborativo, multisectorial y transdisciplinario y generó importantes debates con la participación de profesionales, desde veterinarios hasta biólogos, médicos, ambientalistas, climatólogos y comunicadores.

El enfoque Una Salud también destaca la necesidad de anticipar y controlar una amplia variedad de enfermedades zoonóticas, aquellas que se transmiten de animales a personas. Entre ellas se incluyen infecciones virales como SARS-CoV-2, que derivó en la pandemia de coronavirus, además de fiebre amarilla, gripe aviar, rabia, ébola, dengue, zika y Mpox o viruela del mono.

El grupo también abarca enfermedades bacterianas como salmonelosis, tuberculosis y peste bubónica; infecciones fúngicas, como tiña, criptococosis e histoplasmosis, y patologías parasitarias, como las causadas por pulgas, anisakis, leishmaniasis, sarna y toxocariasis. La transmisión puede darse por contacto con animales infectados, exposición a fluidos corporales o por la intervención de vectores, como los mosquitos, lo que resalta la importancia de estrategias coordinadas para la prevención y el control.

En 2022 se lanzó el Plan de Acción Conjunto sobre el Enfoque de Una Sola Salud, con vigencia hasta 2026. Dicho plan aspira a orientar a los países en la implementación de políticas preventivas, vigilancia epidemiológica e intervenciones frente al cambio climático, la contaminación del agua y la producción sostenible de alimentos.

Las acciones preventivas coordinadas fortalecen
Las acciones preventivas coordinadas fortalecen la resiliencia frente a amenazas biológicas y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La adopción de este enfoque es una medida sensata desde el punto de vista de la salud pública, la economía y el sentido común”, afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. En ese sentido, la organización puntualiza que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes humanas y pérdidas económicas de 3 billones de dólares al año, estableciendo la relación directa entre salud ambiental y bienestar global.

La OMS enfatiza que el papel de la sociedad es vital y complementa la labor institucional. Las acciones cotidianas —como evitar desplazar fauna silvestre, cumplir los tratamientos con antibióticos, mantener a las mascotas vacunadas y promover medios de transporte menos contaminantes— contribuyen a la construcción de un entorno saludable y sostenible.

Solo hay Una Salud, la salud de todos los organismos vivos en un ecosistema global que, ante el más mínimo desequilibrio, puede poner en riesgo la estabilidad planetaria.

Temas Relacionados

Día de Una Sola SaludSaludAmbientalAnimalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

No es solo la dieta: los 5 hábitos saludables que ayudan a vivir mejor

Gestionar las situaciones de estrés, el ejercicio físico regular y el descanso adecuado pueden marcar la diferencia en la salud integral

No es solo la dieta:

Todo sobre el acné: mitos, causas y cómo cuidar la piel, según una experta

En una nueva edición de El Puente, la dermatóloga Mariangeles Jofre explica por qué aparecen los brotes, desmiente creencias habituales y detalla las mejores estrategias para mantener la salud cutánea, tanto en adolescentes como en adultos

Todo sobre el acné: mitos,

Murió un hombre por hantavirus en Bariloche: aislaron a dos personas e investigan el origen del contagio

El paciente tenía 43 años. Las autoridades sanitarias estudian el caso

Murió un hombre por hantavirus

Seis señales de que podrías necesitar un análisis de sangre, según especialistas

Especialistas citados por EatingWell y Harvard Health señalan que algunos síntomas pasan inadvertidos y justifican estudios de laboratorio para prevenir enfermedades silenciosas y evitar complicaciones

Seis señales de que podrías

Por qué los nutricionistas desaconsejan concentrar toda la proteína en la cena

Especialistas de Harvard Health y Eatingwell advierten que distribuirla en todas las comidas mejora la saciedad, el control del peso, la energía y el equilibrio emocional

Por qué los nutricionistas desaconsejan
DEPORTES
El Monumental habló: el termómetro

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El caótico final de la caída de River ante Gimnasia: la polémica del penal, el gesto de Salas que no se vio y el tiro atajado a Borja

Marcelo Torres, el verdugo de River: de la cantera de Boca a dar el golpe en el Monumental con un dorsal especial

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

“Mitate”: el arte japonés que

“Mitate”: el arte japonés que ‘mirar la mirada’ para convertir lo cotidiano en belleza

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa

¿Cómo un país de luchadoras por la libertad se transformó en uno de aspirantes a amas de casa?

La belleza de la semana: 6 cuadros fundamentales en el Día del Artista Plástico Argentino

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania