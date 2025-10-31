Salud

Por primera vez, un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Néstor Raimondi, jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, va a liderar el organismo global

Néstor Raimondi fue designado presidente
Néstor Raimondi fue designado presidente electo de la Federación Mundial de Terapia Intensiva (WFICC)

Por primera vez, un médico argentino fue elegido para encabezar la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), uno de los organismos más influyentes en la gestión y desarrollo de la medicina intensiva a nivel global.

Néstor Raimondi es jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, donde completó su especialización hace más de 30 años.

A lo largo de su larga trayectoria fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI).

Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá.

El especialista del Hospital Fernández
El especialista del Hospital Fernández asumirá la presidencia de la WFICC, organismo clave en la formación y certificación de profesionales de cuidados críticos en más de 100 países (Adrian Escandar)

En septiembre de este año, Raimondi fue elegido presidente electo de 2025 a 2027 y asumirá la presidencia en el 18° Congreso Mundial que se celebrará en India.

Las nuevas autoridades de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

El nuevo consejo de la WFICC celebró su primera reunión durante el Congreso Mundial en Vancouver y eligió a los funcionarios que estarán al frente de la organización de 2025 a 2027.

Javier Pérez Fernández (director de Servicios de Cuidados Intensivos del Baptist Hospital de Miami) se convirtió en presidente y Raimondi en presidente electo, Hussain Al Rahma secretario general (Emiratos Árabes Unidos) y Fathima Paruk tesorera (Sudáfrica).

Según lo detalla la Wficc en su sitio institucional, Néstor Raimondi realizó su especialización hace más de tres décadas en el Hospital Fernández, donde hoy dirige el área de cuidados intensivos. Ha ocupado diversas posiciones de liderazgo dentro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), incluyendo la presidencia entre 2013 y 2015. Además, lideró la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) entre 2011 y 2016, consolidando un perfil regional e internacional que ahora se refleja en su nombramiento global.

El nuevo consejo de la
El nuevo consejo de la Federación Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos reunido en el congreso mundial en Vancouver (WFICC)

La Wficc reúne asociaciones profesionales de la especialidad provenientes de más de 100 países, así como disciplinas afines como la nutrición clínica y la enfermería crítica. La federación cumple un rol central en la capacitación de equipos, certificación profesional y asesoría sobre tecnología clínica avanzada.

Con respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la federación brinda asesoría directa a gobiernos en organización de servicios, infraestructura hospitalaria y fortalecimiento de recursos humanos. Esto involucra no solo a médicos y enfermeros, sino a todo el personal operativo que interviene en las unidades de cuidados críticos.

La participación de la federación en organismos internacionales posibilita la elaboración e implementación de políticas orientadas a la mejora continua en la prevención, detección y manejo de emergencias hospitalarias, así como la elaboración de programas académicos y guías para la optimización de la atención intensiva.

Durante su gestión, Raimondi tendrá el desafío de fortalecer la formación profesional y consolidar la cooperación internacional, ampliando el impacto regional y posicionando a la Argentina y América Latina en el centro de la discusión global sobre salud y cuidados críticos.

La renovación de la terapia intensiva del Hospital Fernández

El Hospital Fernández renovó su
El Hospital Fernández renovó su Unidad de Terapia Intensiva con tecnología de última generación y espacios diseñados para optimizar la atención de pacientes críticos. (GCBA)

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la finalización de las obras de modernización de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fernández es una de las más grandes de la Ciudad.

El sector, que fue renovado íntegramente con tecnología de última generación, ocupa 346 metros cuadrados y permite el desarrollo de trasplantes y nuevas terapias de alta complejidad.

La nueva UTI quedó dividida en tres sectores: un área de habitaciones individuales, una estación de enfermería y un espacio exclusivo para el equipo de salud. Cada sector fue diseñado para optimizar los flujos de atención y permitir mayor privacidad en la atención de casos delicados, además de facilitar el trabajo interdisciplinario y la comunicación directa entre personal médico, pacientes y familiares.

El equipamiento tecnológico incorporado ubica a la unidad entre las más avanzadas del sistema hospitalario y favorece la atención de patologías críticas y la realización de procedimientos de alta complejidad. El rediseño permitió que el hospital potencie su programa de trasplantes, sumando la capacidad operativa para iniciar trasplante renal en el ámbito público, y siga ampliando sus servicios de excelencia.

