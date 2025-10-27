Nuevas pautas detallan cómo responder a una emergencia de asfixia

LUNES, 27 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Quiere estar listo para responder si un adulto comienza a ahogarse con su comida, o un niño con algún objeto que se ha tragado?

Hay pautas actualizadas disponibles que permiten a las personas saber qué hacer si un bebé, niño o adulto se está ahogando, y es más o menos lo mismo para todos.

Los rescatistas deben alternar cinco golpes en la espalda con cinco compresiones abdominales hasta que se expulse el objeto, según las pautas emitidas por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) como parte de su actualización sobre los protocolos de RCP.

Para los bebés, los rescatistas deben alternar entre cinco golpes en la espalda y cinco compresiones en el pecho con la palma de una mano, en lugar de compresiones abdominales, dicen las pautas.

Los golpes en la espalda ayudan a desalojar el bloqueo, que luego puede ser expulsado a través de los empujes abdominales o torácicos.

Las directrices anteriores no ofrecían directrices sobre la asfixia para los adultos, y recomendaban las compresiones abdominales solo para los niños, anotó la AHA.

"Las pautas de RCP 2025 de la Asociación Estadounidense del Corazón representan la ciencia estándar de oro. Refleja un examen riguroso de la evidencia más actualizada que guía cómo se proporciona la reanimación a los pacientes críticamente enfermos", dijo el Dr. Ashish Panchal en un comunicado de prensa. Es presidente voluntario del Comité Científico de Atención Cardiovascular de Emergencia de la AHA.

"A medida que la ciencia continúa evolucionando, es importante que sigamos revisando nuevas investigaciones específicas sobre las preguntas científicas consideradas de mayor importancia clínica que afectan la forma en que brindamos atención que salva vidas", agregó Panchal, profesor de medicina de emergencias en la Universidad Estatal de Ohio.

Las pautas ampliadas también proporcionaron recomendaciones actualizadas para tratar a las víctimas de una sospecha de sobredosis de opioides (OD).

Las pautas recomiendan que los transeúntes o los rescatistas capacitados administren el medicamento naloxona para revertir la OD, siempre que el medicamento no interfiera con la administración de RCP.

Además, los adultos y los niños que sobreviven a una sobredosis de opioides deben recibir una receta de naloxona e instrucciones sobre cómo usarla, para que estén listos para responder a posibles sobredosis futuras.

La AHA elaboró sus recomendaciones de rescate de bebés y niños en colaboración con la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Las pautas ahora recomiendan retrasar el pinzamiento del cordón umbilical para los recién nacidos durante al menos 60 segundos, en comparación con los 30 segundos recomendados anteriormente, porque se ha demostrado que mejora la salud de la sangre y los niveles de hierro del bebé.

"Las directrices también observan que uno de cada 10 a 20 recién nacidos cada año necesita ayuda para hacer la transición del ambiente lleno de líquido del útero a la habitación llena de aire", dijo el Dr. Henry Lee, profesor de pediatría y neonatólogo de la Universidad de California-San Diego.

"Es esencial que cada recién nacido tenga un profesional de la atención de la salud dedicado a facilitar esa transición que esté capacitado y equipado para el papel utilizando estas recomendaciones", dijo Lee en un comunicado de prensa.

"Estamos orgullosos de que estas pautas se publiquen conjuntamente en la revista Circulation de la American Heart Association y en la revista Pediatrics de la Academia Estadounidense de Pediatría. Esta acción subraya nuestro compromiso conjunto de avanzar en la reanimación pediátrica y neonatal, juntos", dijo el Dr. Javier Lasa en un comunicado de prensa. Es voluntario de la AHA y la AAP, copresidente del Grupo de Redacción de Soporte Vital Avanzado Pediátrico 2025 y profesor adjunto de cuidados intensivos y cardiología en Children's Health en Dallas.

Más información

FUENTES: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2025; Academia Estadounidense de Pediatría, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2025; Circulación, 22 de octubre de 2025