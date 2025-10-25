La IA supera a los expertos humanos en la detección del glaucoma

VIERNES, 24 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La inteligencia artificial (IA) podría ayudar a los médicos a hacer que las pruebas de detección del glaucoma estén ampliamente disponibles, señala un estudio reciente.

Un programa de IA entrenado identificó correctamente a los pacientes con glaucoma entre un 88 y un 90 por ciento de las veces, en comparación con un 79 a un 81 por ciento para los estudiantes de grado humano, informaron investigadores el sábado en una reunión de la Academia Americana de Oftalmología (AAO) en Orlando, Florida.

"El glaucoma sigue siendo una de las causas más comunes de pérdida de la visión que no se puede reparar a nivel mundial", señaló el investigador principal, el Dr. Anthony Khawaja, profesor del Instituto de Oftalmología del Colegio Universitario de Londres.

"Hasta la fecha, las pruebas de detección son demasiado caras para el glaucoma, pero espero que las soluciones de inteligencia artificial, en combinación con otros métodos, como la orientación por riesgo genético, sean la solución", añadió Khawaja en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores hicieron que un programa de IA y expertos humanos evaluaran a más de 6,300 participantes, de los cuales casi 700 tenían glaucoma en al menos un ojo.

El glaucoma ocurre cuando se acumula presión de líquido en el ojo. La presión daña el nervio óptico, creando puntos ciegos en la visión de una persona y, finalmente, provocando ceguera total.

La IA y los expertos humanos calificaron el riesgo de glaucoma de las personas en función de una medida clave de la relación vaso-disco vertical del trastorno ocular, que rastrea los cambios en la estructura ocular causados por la acumulación de presión de líquido.

Los investigadores dijeron que sus resultados son alentadores porque solo se sospechaba que el 11% de los ojos del estudio tenían glaucoma, lo que refleja la proporción que se encontraría durante las pruebas de rutina.

Dijeron que la precisión podría mejorarse aún más al incluir otros indicadores de riesgo de glaucoma, como la presión dentro del ojo.

El glaucoma generalmente se trata con gotas para los ojos para reducir la presión ocular. En algunos casos, es posible que se requiera cirugía, según la AAO.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

