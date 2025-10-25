Estas son las cirugías que se realizó Melissa Gate: reveló detalles del proceso que vivió

Melissa Gate comparte su experiencia real y sin filtros tras someterse a una rinoplastia y una lipotransferencia - crédito cortesía del Canal RCN

Melissa Gate decidió avanzar en su búsqueda de bienestar personal y compartió detalles sobre su experiencia al someterse a una rinoplastia y una lipotransferencia con inyección glútea.

Con una actitud positiva, relató cada etapa del proceso, desde la preparación previa hasta el posoperatorio, y explicó que su decisión de pasar por el quirófano respondió a un deseo propio de mejora y amor propio, no a una necesidad o inseguridad.

La motivación de Gate para realizarse estas cirugías estéticas se centró en su convicción de que siempre es posible aspirar a una mejor versión de sí misma, según comentó en el video que publicó el 24 de octubre en sus redes sociales.

“Es el día de mi cirugía. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad de cada día ser mejor, de invertir en mí, de verme mejor. Yo sé que soy linda, yo sé que no lo necesito, pero gracias a la ciencia médica, chicas, que le ayudan a uno a ser un poquito mejor todos los días... Es algo que yo quería hacer, independientemente de que había personas de acuerdo o no (...) Ustedes saben que yo tengo mucho amor propio, yo siempre quiero verme mejor y no me importa lo que piensen de mí. Y nada, si lo hago es porque quiero siempre estar bien. Quiero ser mejor cada día“, expresó la creadora de contenido en el video cuando iba camino para el quirófano.

El mensaje de amor propio de Melissa Gate tras su paso por el quirófano: “Me opero por gusto, no por inseguridad” - crédito @team_meligate/IG

Antes de la cirugía, Gate detalló los preparativos necesarios para afrontar el procedimiento con tranquilidad y enumeró los objetos imprescindibles que incluyó en su equipaje como por ejemplo, documentos personales, dinero, sopa sin grasa, suero, pañales de adulto, medias, faja, el kit médico proporcionado por el doctor Luis de Voz (que fue con el que se operó), cojín, espumas, tablas, medicamentos y papel vinipel, entre otros.

También mencionó la importancia de llevar ropa cómoda y fácil de poner, como chaquetas abiertas, camisetas anchas, sudaderas, ropa interior adecuada, medias y pantuflas.

En cuanto al procedimiento quirúrgico, Gate explicó que se sometió a una rinoplastia y a una lipotransferencia con inyección glútea, mientras relataba que, al llegar a la sala de cirugía, se sintió tranquila y confiada, en parte porque no era la primera vez que pasaba por una operación de este tipo.

Destacó la profesionalidad y el trato recibido por el doctor Luis, al que describió como un cirujano plástico de calidad, y mencionó que había visto resultados positivos en otros pacientes, lo que reforzó su confianza. Gate expresó que la experiencia en la sala de operaciones fue positiva y que el equipo médico la hizo sentir segura en todo momento.

Los mejores consejos de Melissa Gate para prepararse y recuperarse de una cirugía estética, según su propia experiencia - crédito @team_meligate/IG

“Me hice la rino, me hice una lipotransferencia con inyección glútea. Y dicen que eso es horrible, que uno sale como para morirse, pero les voy a decir... Estoy adolorida porque duele, obviamente duele, pero creo que estaba en las mejores manos. El doctor Luis. O sea, unas manos de verdad suavecitas. No tengo, miren que casi no tengo ni morados en la cara", mencionó la influenciadora.

Tras la cirugía, Gate compartió sus sensaciones en el posoperatorio inmediato. Reconoció que experimentó dolor, inflamación y cierta incomodidad, pero consideró que estos síntomas eran normales y manejables.

Agradeció el apoyo recibido, tanto del personal médico como de la enfermera asignada para su cuidado, y resaltó la importancia de seguir las indicaciones médicas al pie de la letra, como caminar para favorecer la circulación y tomar los medicamentos prescritos. Además, mencionó que no le faltó ningún insumo necesario para su recuperación y que se sintió tratada con esmero durante todo el proceso.

Al reflexionar sobre su experiencia, Gate insistió en que el éxito de una cirugía estética depende en gran medida de los cuidados posoperatorios y de la disciplina para cumplir con las recomendaciones médicas. Para ella, la recuperación es una etapa fundamental que requiere paciencia y atención, y consideró que el esfuerzo invertido en el proceso vale la pena cuando se trata de alcanzar el bienestar personal.

Melissa Gate se operó y reveló todos los detalles de los procedimientos - crédito @team_meligate/IG

“Estoy superbién, supercontenta, superfeliz. La clave de la cirugía son los posoperatorios. Entonces, hay que cuidarse bien, hay que seguir todas las recomendaciones del médico y ya”, contó Melissa.