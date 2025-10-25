Salud

El divorcio y la separación podrían aumentar el riesgo de psoriasis en los niños

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 24 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Una familia dividida por el divorcio o la separación podría triplicar el riesgo de que un niño desarrolle psoriasis más adelante en la vida, señala un estudio reciente.

El estrés severo causado por tal agitación familiar podría afectar el sistema inmunológico de un niño de formas que aumenten sus posibilidades de esta enfermedad autoinmune de la piel marcada por un rápido crecimiento celular que causa erupciones escamosas y con picazón, dijeron los investigadores.

"Nuestros resultados muestran, hasta donde sabemos, un hecho no reportado anteriormente de que los factores vitales muy estresantes en las primeras etapas de la vida influyen en el sistema inmunitario y aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes como la psoriasis", señaló el investigador principal, Johnny Ludvigsson, profesor de la Universidad de Linköping, en Suecia.

"No hay un consejo simple para evitar estos factores, pero se debe hacer todo lo que se pueda hacer para proteger a los niños pequeños de los factores estresantes de la vida que amenazan su seguridad y bienestar emocional", dijo Ludvigsson en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, los investigadores rastrearon los datos de más de 16,000 niños que participaron en un estudio de salud sueco, y anotaron sus factores estresantes de la vida a los 1, 3, 5 y 8 años de edad.

De los niños, 121 fueron diagnosticados más tarde con psoriasis.

Los niños tenían un riesgo triplicado de psoriasis si habían experimentado un cambio significativo en la estructura familiar en su primer año de vida, encontraron los investigadores.

El divorcio, la separación o la muerte de uno de los padres podrían causar inseguridad y miedo en un niño pequeño, lo que "parece hacer que el niño sea más vulnerable cuando sucede en el primer año de vida", dijo Ludvigsson.

"Esto encaja con el conocimiento de que los individuos muy jóvenes parecen ser más vulnerables a los efectos inmunomoduladores de los factores estresantes de la vida que los niños mayores y los adultos", dijo. "La razón de los efectos puede ser que estos factores conducen a una respuesta de defensa que incluye un aumento de las concentraciones de cortisol, que a su vez influyen en el sistema inmunológico".

Averiguar cómo el estrés temprano afecta al sistema inmunitario podría ayudar a los investigadores a averiguar por qué ocurre la psoriasis, dijo el Dr. Luigi Naldini, profesor de tejido celular y biología de la Facultad de Medicina de la Universidad San Raffaele en Milán.

"El presente estudio sugiere que la historia de la psoriasis no se escribe únicamente en los genes y los circuitos inmunitarios", dijo en un comunicado de prensa Naldi, que no participó en la investigación. "También puede estar moldeado por experiencias vividas, comenzando temprano en la vida".

El nuevo estudio aparece en el Journal of Investigative Dermatology.

Más información

La Fundación Nacional de Psoriasis ofrece más información sobre la psoriasis.

FUENTE: Elsevier, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayeldivorcioylaseparacionpodrianaumentarelriesgodepsoriasisenlosninos

Últimas Noticias

Dormir mal podría ser una señal de advertencia de suicidio entre los adolescentes

Healthday Spanish

Dormir mal podría ser una

La IA supera a los expertos humanos en la detección del glaucoma

Healthday Spanish

La IA supera a los

LASIK con un modelo ocular 3D proporciona una mejor corrección de la visión

Healthday Spanish

LASIK con un modelo ocular

Programa en línea aumenta las tasas de detección del cáncer de pulmón

Healthday Spanish

Programa en línea aumenta las

El equipo que clonó a la oveja Dolly logró ahora cerdos resistentes a una enfermedad devastadora

Científicos del Instituto Roslin de Edimburgo en el Reino Unido consiguieron animales inmunes a la peste porcina clásica mediante edición genética, una técnica que promete revolucionar la sanidad animal y la agricultura sostenible

El equipo que clonó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno se mantiene optimista

El Gobierno se mantiene optimista y confía en dar un mensaje de calma a los mercados

Peronistas anti K versus libertarios: el mapa electoral de Córdoba, la provincia en la que Milei busca hacer pie

Los cuadernos de las coimas: el día que el caso explotó

Semana financiera: la presión cambiaria llevó al dólar al techo de la banda pese a las ventas del Tesoro de EEUU

La disputa de Fuerza Patria en el Senado: figuras históricas, divisiones internas y 13 bancas en juego

INFOBAE AMÉRICA
Trump inició su viaje a

Trump inició su viaje a Asia para reunirse con Xi Jinping y otros líderes mundiales: participará en las cumbres de la APEC y ASEAN

Las líneas “locas y salvajes” de Kandinsky protagonizan una singular exposición en París

Lula da Silva se reunió con el primer ministro malasio en la antesala a su posible negociación con Trump por los aranceles a Brasil

Un informe reveló más de 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba

Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Francia pero bajó la perspectiva a “negativa” por la inestabilidad política

TELESHOW
María Rosa Fugazot y el

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

Osqui Guzmán recordó el episodio que vivió con la policía y contó cuánto le afectó: “Estuve dos noches sin dormir”